Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 344
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Хм... Друзья, ну я понимаю, дебил-баскаков паясничает. Что с клоуна взять... Но вы-то что ж ему уподобляетесь?
Да ведь ясно, что если взять кучу всевозможных ТС - в них ОБЯЗАТЕЛЬНО будет большая часть "мусорных", не работающих. Правило 20/80 работает в полный рост.
Но говорить про Лигу "мусоросборник", при том, что я уже девятый месяц работаю исключительно с системами Лиги, и не только не слил, но и выдерживаю среднемесячный рост 10% при уровне маржи не менее 1000% ! Кто может похвастаться такими результатами ? Хоть в Сигналах, хоть где-то в другом месте ?
Вот чарт работы лучшей моей системы, которая сейчас работает на реале (29 сделок с начала мая):
Вот вторая из лучших(61 сделка со середины мая, наибольшее количество сделок на реале):
Вот третья из лучших (29 сделок с середины июля):
Вот наиболее старая ТС, работающая сейчас на реале (47 сделок с начала апреля):
В каком месте здесь "мусор" ?
У тебя и жигулей нет
Покажи свои системы, которые бы работали со середины весны. А потом поговорим о "мерседесах", клоун.
Покажи свои системы, которые бы работали со середины весны. А потом поговорим о "мерседесах", клоун.
Слушай, это элементарно. Система с локами (хэджи) годами может жить, как и у тебя, болтаясь около нуля
Ты сперва покажи график этой самой "системы с локами" ! Чтобы "Годами жила". А потом и поговорим. Даже в тестере на форвард-периоде такую с большим трудом получишь. А уж на демо - и подавно (за реал я и не заикаюсь).
У меня же РЕАЛ. Причем, СЛ на каждой системе, и никогда не превышает дневного диапазона. И уровень маржи не менее 1000%.
Да, счет небольшой. Но, тем не менее, у большинства, как я погляжу, и такого нет.
Ты сперва покажи график этой самой "системы с локами" ! Чтобы "Годами жила". А потом и поговорим. Даже в тестере на форвард-периоде такую хрен получишь. А уж на демо - и подавно (за реал я и не заикаюсь).
У меня же РЕАЛ. Да, счет небольшой. Но, тем не менее, у большинства, как я погляжу, и такого нет.
У тебя помойка, реальная
Дык у тебя и помойки нет... Одни сливы... А моя "помойка", уже пять лет живет...
Дык у тебя и помойки нет... Одни сливы... А моя "помойка", уже пять лет живет...
Я живу в своем доме, а ты пять лет... понятно
Да-да. А тут - чисто олигарх на отдыхе. Продолжай, дебил.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: