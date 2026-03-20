Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 344

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Georgiy Merts #:

Хм... Друзья, ну я понимаю, дебил-баскаков паясничает. Что с клоуна взять... Но вы-то что ж ему уподобляетесь? 

Да ведь ясно, что если взять кучу всевозможных ТС - в них ОБЯЗАТЕЛЬНО будет большая часть "мусорных", не работающих. Правило 20/80 работает в полный рост. 

Но говорить про Лигу "мусоросборник", при том, что я уже девятый месяц работаю исключительно с системами Лиги, и не только не слил, но и выдерживаю среднемесячный рост 10% при уровне маржи не менее 1000% ! Кто может похвастаться такими результатами ? Хоть в Сигналах, хоть где-то в другом месте ? 

Вот чарт работы лучшей моей системы, которая сейчас работает на реале (29 сделок с начала мая):

Вот вторая из лучших(61 сделка со середины мая, наибольшее количество сделок на реале):

Вот третья из лучших (29 сделок с середины июля):

Вот наиболее старая ТС, работающая сейчас на реале (47 сделок с начала апреля):

В каком месте здесь "мусор" ?  

Если человек гнилой, то всё, к чему он прикасается, становится мусором.
 
Vladimir Baskakov #:
У тебя и жигулей нет

Покажи свои системы, которые бы работали со середины весны. А потом поговорим о "мерседесах", клоун. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Покажи свои системы, которые бы работали со середины весны. А потом поговорим о "мерседесах", клоун. 

Слушай, это элементарно. Система с локами (хэджи) годами может жить, как и у тебя, болтаясь около нуля
 
Vladimir Baskakov #:
Слушай, это элементарно. Система с локами (хэджи) годами может жить, как и у тебя, болтаясь около нуля

Ты сперва покажи график этой самой "системы с локами" ! Чтобы "Годами жила". А потом и поговорим. Даже в тестере на форвард-периоде такую с большим трудом получишь. А уж на демо - и подавно (за реал я и не заикаюсь). 

У меня же РЕАЛ. Причем, СЛ на каждой системе, и никогда не превышает дневного диапазона. И уровень маржи не менее 1000%.

Да, счет небольшой. Но, тем не менее, у большинства, как я погляжу, и такого нет. 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Ты сперва покажи график этой самой "системы с локами" ! Чтобы "Годами жила". А потом и поговорим. Даже в тестере на форвард-периоде такую хрен получишь. А уж на демо - и подавно (за реал я и не заикаюсь). 

У меня же РЕАЛ. Да, счет небольшой. Но, тем не менее, у большинства, как я погляжу, и такого нет. 

У тебя помойка, реальная
 
Vladimir Baskakov #:
У тебя помойка, реальная

Дык у тебя и помойки нет... Одни сливы... А моя "помойка", уже пять лет живет... 

[Удален]  
Georgiy Merts #:

Дык у тебя и помойки нет... Одни сливы... А моя "помойка", уже пять лет живет... 

Я живу в своем доме, а ты пять лет... понятно
 
Vladimir Baskakov #:
Я живу в своем доме, а ты пять лет... понятно

Да-да. А тут - чисто олигарх на отдыхе. Продолжай, дебил. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


[Удален]  
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


А что означают эти кривули? Каждый раз одни и те же, какая польза в их публикации, какие выводы по ним делать, в общем зачем это все?
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