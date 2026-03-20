Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 347
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Пока такое мнение, что у тебя произошло залипание на форе и случайке.
Ничто не мешает занимаясь Лигой и торгами по этому Всеобъемлещему торговому подходу, на 728 ТС, заниматься и нормальными торгами на мск бирже на фьючерсах!
Да и там Лига вполне может работать ! Надо точно так же открыть три демо-счета с дивизионами Лиги, и точно также на каждый символ поставить по 24 ТС. А дальше - выбирать те, что работают. Но, ресурсов у меня для этого уже нет. Вот, если дойдет до вывода прибыли со счета - тогда можно будет подумать. В самом лучшем случае это произойдет только к следующему году. Тогда и посмотрим.
Могу дать сылку на мой основной Альпаришный реальный счет. Там сейчас работает 27 лучших ТС из Лиги. Собственно, сам его можешь найти - он в Альпаришном рейтинге. ПАММ называется Start_2016 (Через знак подчеркивания, работающий с начала 2016г, а то, оказывается есть и ПАММ с таким же названием, но через пробел, работавший тогда, но давно закрытый)
Спасибо, Георгий, за откровенность. Возьму на заметку на всякий случай, но я не завидный человек, что бы заглядывать в чужие кошельки. Мне интересно наблюдать за действиями игроков, что бы почерпнуть интересные идеи или видеть их ошибки, что бы мне не повторять.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
О, уже лучше!
Жизнь то, Владимир, налаживается.Жорж - молодец!
Жизнь то, Владимир, налаживается.Жорж - молодец!
Сейчас у меня на реале выставлено 30ТС из Лиги.
Недавно несколько изменил критерии отбора - сейчас я гляжу "критические параметры" только за последние полгода. Поскольку, по моим наблюдениям именно полгода - срок, после которого большинство ТС достаточно серьезно меняют поведение. Кроме того, на реал я выставляю сразу те ТС, которые по результатам исторического тестирования попали в Высший дивизион. Выставлять такие ТС в Высший дивизион, и ждать, а потом, через некоторое время ставить на реал - нередко неразумно.
Georgiy Merts #:
Поскольку, по моим наблюдениям именно полгода - срок, после которого большинство ТС достаточно серьезно меняют поведение.
Тогда тема такая: оптимизируем на последних 5-ти месяцах, потом один месяц получаем профит, и снова оптимизация!
Тогда тема такая: оптимизируем на последних 5-ти месяцах, потом один месяц получаем профит, и снова оптимизация!
Жора почти так и делает. Вернее он переоптит когда портфель начинает сливать. По хорошему можно посмотреть среднее время жизни в прибыли для всех индикаторов. Но там по моему у него даты в привязке к индюкам не сохранены. Если данные есть, то можно посмотреть.)
Вообще не маленькая работа.