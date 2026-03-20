Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 347

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko #:


Пока такое мнение, что у тебя произошло залипание на форе и случайке.

Ничто не мешает занимаясь Лигой и торгами по этому Всеобъемлещему торговому подходу, на 728 ТС, заниматься и нормальными торгами на мск бирже на фьючерсах!

Да и там Лига вполне может работать ! Надо точно так же открыть три демо-счета с дивизионами Лиги, и точно также на каждый символ поставить по 24 ТС. А дальше - выбирать те, что работают. Но, ресурсов у меня для этого уже нет. Вот, если дойдет до вывода прибыли со счета - тогда можно будет подумать. В самом лучшем случае это произойдет только к следующему году. Тогда и посмотрим. 

 
Georgiy Merts #:

Могу дать сылку на мой основной Альпаришный реальный счет. Там сейчас работает 27 лучших ТС из Лиги. Собственно, сам его можешь найти - он в Альпаришном рейтинге. ПАММ называется Start_2016 (Через знак подчеркивания, работающий с начала 2016г, а то, оказывается есть и ПАММ с таким же названием, но через пробел, работавший тогда, но давно закрытый)

Спасибо, Георгий, за откровенность. Возьму на заметку на всякий случай, но я не завидный человек, что бы заглядывать в чужие кошельки. Мне интересно наблюдать за действиями игроков, что бы почерпнуть интересные идеи или видеть их ошибки, что бы мне не повторять. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


[Удален]  
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


О, уже лучше!
[Удален]  
Vladimir Baskakov #:
О, уже лучше!

Жизнь то, Владимир, налаживается.

Жорж - молодец!
 
Aleksei Stepanenko #:

Жизнь то, Владимир, налаживается.

Жорж - молодец!

Сейчас у меня на реале выставлено 30ТС из Лиги. 

Недавно несколько изменил критерии отбора - сейчас я гляжу "критические параметры" только за последние полгода. Поскольку, по моим наблюдениям именно полгода - срок, после которого большинство ТС достаточно серьезно меняют поведение. Кроме того, на реал я выставляю сразу те ТС, которые по результатам исторического тестирования попали в Высший дивизион. Выставлять такие ТС в Высший дивизион, и ждать, а потом, через некоторое время ставить на реал - нередко неразумно. 

[Удален]  

Georgiy Merts #:

Поскольку, по моим наблюдениям именно полгода - срок, после которого большинство ТС достаточно серьезно меняют поведение.

Тогда тема такая: оптимизируем на последних 5-ти месяцах, потом один месяц получаем профит, и снова оптимизация!

 
Aleksei Stepanenko #:

Тогда тема такая: оптимизируем на последних 5-ти месяцах, потом один месяц получаем профит, и снова оптимизация!

Жора почти так и делает. Вернее он переоптит когда портфель начинает сливать. По хорошему можно посмотреть среднее время жизни в прибыли для всех индикаторов. Но там по моему у него даты в привязке к индюкам не сохранены. Если данные есть, то можно посмотреть.)

Вообще не маленькая работа.

1...340341342343344345346347348349350351352353354...406
Новый комментарий