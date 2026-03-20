Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 346
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Спасибо. Понятно. Спросил не со злого умысла.
Баланс, для меня, не совсем точная мера значимости ТС. Даже глядя на график.
Да баланс вобще совершенно незначимая величина.
Но, повторю - у меня нет пересиживателей, а СЛ на каждой системе не более одного дневного диапазона. Так что кривая баланса в данном случае - не сильно отличается от кривой эквити.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Сегодня золото опять рвануло, и опять системы на реале это движение почти полностью поймали.
В результате в сентябре уже весьма большая прибыль, более 20%, хорошо бы не потерять ее до конца сентября.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству тороговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству тороговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Жеская случайка! :-)
Успехов в торгах на ПАММе!!!
П.С. Как сам тут данные по торгам подготовлю более - менее интересные и чтобы результат был - тебе сообщу!
Пока такое мнение, что у тебя произошло залипание на форе и случайке.
Ничто не мешает занимаясь Лигой и торгами по этому Всеобъемлещему торговому подходу, на 728 ТС, заниматься и нормальными торгами на мск бирже на фьючерсах!
Жеская случайка! :-)
Успехов в торгах на ПАММе!!!
П.С. Как сам тут данные по торгам подготовлю более - менее интересные и чтобы результат был - тебе сообщу!
Пока такое мнение, что у тебя произошло залипание на форе и случайке.
Ничто не мешает занимаясь Лигой и торгами по этому Всеобъемлещему торговому подходу, на 728 ТС, заниматься и нормальными торгами на мск бирже на фьючерсах!
Давай-давай... Будет интересно.
У меня все пока нормально, я уже третий месяц выдерживаю рост 10% в месяц при уровне маржи не менее 1000%. В лиге уже более 850 ТС, на счету уже более $500
Давай-давай... Будет интересно.
У меня все пока нормально, я уже третий месяц выдерживаю рост 10% в месяц при уровне маржи не менее 1000%. В лиге уже более 850 ТС, на счету уже более $500
Так показатели таблиц уже с реала идут? Или я что то пропустил?
Так показатели таблиц уже с реала идут? Или я что то пропустил?
Нет. Показатели таблиц только с демо.
Реал - у меня отдельный счет, я на него включаю-выключаю экспертов с общего пула.
Когда выйду из просада - открою сигнал.
Нет. Показатели таблиц только с демо.
Реал - у меня отдельный счет, я на него включаю-выключаю экспертов с общего пула.
Когда выйду из просада - открою сигнал.
Не ради любопытства, а что бы быть в курсе темы.) Посматриваю ветку.
Не ради любопытства, а что бы быть в курсе темы.) Посматриваю ветку.
Могу дать сылку на мой основной Альпаришный реальный счет. Там сейчас работает 27 лучших ТС из Лиги. Собственно, сам его можешь найти - он в Альпаришном рейтинге. ПАММ называется Start_2016 (Через знак подчеркивания, работающий с начала 2016г, а то, оказывается есть и ПАММ с таким же названием, но через пробел, работавший тогда, но давно закрытый)