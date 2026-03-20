Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 346

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Uladzimir Izerski #:

Спасибо. Понятно. Спросил не со злого умысла.

Баланс, для меня, не совсем точная мера значимости ТС. Даже глядя на график.

Да баланс вобще совершенно незначимая величина. 

Но, повторю - у меня нет пересиживателей, а СЛ на каждой системе не более одного дневного диапазона. Так что кривая баланса в данном случае - не сильно отличается от кривой эквити. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 

Сегодня золото опять рвануло, и опять системы на реале это движение почти полностью поймали. 

В результате в сентябре уже весьма большая прибыль, более 20%, хорошо бы не потерять ее до конца сентября. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству тороговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Georgiy Merts #:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству тороговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


Жеская случайка!  :-)

Успехов в торгах на ПАММе!!!

П.С. Как сам тут данные по торгам подготовлю более - менее  интересные и чтобы результат был - тебе сообщу!

Пока такое мнение, что у тебя произошло залипание на форе и случайке.

Ничто не мешает занимаясь Лигой и торгами по этому Всеобъемлещему торговому подходу, на 728 ТС, заниматься и нормальными торгами на мск бирже на фьючерсах!

 
Roman Shiredchenko #:

Жеская случайка!  :-)

Успехов в торгах на ПАММе!!!

П.С. Как сам тут данные по торгам подготовлю более - менее  интересные и чтобы результат был - тебе сообщу!

Пока такое мнение, что у тебя произошло залипание на форе и случайке.

Ничто не мешает занимаясь Лигой и торгами по этому Всеобъемлещему торговому подходу, на 728 ТС, заниматься и нормальными торгами на мск бирже на фьючерсах!

Давай-давай... Будет интересно. 

У меня все пока нормально, я уже третий месяц выдерживаю рост 10% в месяц при уровне маржи не менее 1000%. В лиге уже более 850 ТС, на счету уже более $500

 
Georgiy Merts #:

Давай-давай... Будет интересно. 

У меня все пока нормально, я уже третий месяц выдерживаю рост 10% в месяц при уровне маржи не менее 1000%. В лиге уже более 850 ТС, на счету уже более $500

Так показатели таблиц уже с реала идут? Или я что то пропустил?

 
Uladzimir Izerski #:

Так показатели таблиц уже с реала идут? Или я что то пропустил?

Нет. Показатели таблиц только с демо. 

Реал - у меня отдельный счет, я на него включаю-выключаю экспертов с общего пула. 

Когда выйду из просада - открою сигнал. 

 
Georgiy Merts #:

Нет. Показатели таблиц только с демо. 

Реал - у меня отдельный счет, я на него включаю-выключаю экспертов с общего пула. 

Когда выйду из просада - открою сигнал. 

Не ради любопытства, а что бы быть в курсе темы.) Посматриваю ветку.

 
Uladzimir Izerski #:

Не ради любопытства, а что бы быть в курсе темы.) Посматриваю ветку.

Могу дать сылку на мой основной Альпаришный реальный счет. Там сейчас работает 27 лучших ТС из Лиги. Собственно, сам его можешь найти - он в Альпаришном рейтинге. ПАММ называется Start_2016 (Через знак подчеркивания, работающий с начала 2016г, а то, оказывается есть и ПАММ с таким же названием, но через пробел, работавший тогда, но давно закрытый)

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