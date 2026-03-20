Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 368

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сложно удержаться от неудач других)

К Жоржу это не относится.

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Всвязи с тем, что история торгов почему-то потерялась, только 2 ТС имеют более 50 сделок. Они и входят в таблицу и чарт наиболее старых:


Чарт:

 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50 (из-за исчезновения истории торгов есть только две таких ТС):


Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Единственная ТС, у которой в истории есть 50 сделок:

Чарт этой ТС:

 
Не потопляемый!!! Жги еще! Рыба в другом месте..... тут ее нет. Я о "рыбе" - в плане лавандосов! ;-)
Используй иной торговый подход и желательно на биржах - но не форекс кухнях....Напишу на выхах этих в личку - чтрбы тут за рекламу не сочли....
[Удален]  
Здравствуйте Георгий! Как мне подписаться на Ваш сигнал? Всегда восхищался Вашим титаническим трудом. Слышал есть счёт в Альпах. Пришлите ссылку в личку, поделюсь с друзьями
 
ivansuskalov8 #:
Здравствуйте Георгий! Как мне подписаться на Ваш сигнал? Всегда восхищался Вашим титаническим трудом. Слышал есть счёт в Альпах. Пришлите ссылку в личку, поделюсь с друзьями

У меня нет сигнала (можно на "ты" - мы тут вроде как равные коллеги.) 

Лига Торговых Систем - это просто набор простых ТС, основанных на различных принципах, в которой всегда есть системы, которые зарабатывают. Когда-то мне с пеной у рта доказывали, что чем сложнее система тем больше вероятность, что она будет зарабатывать, что простые системы принципиально зарабатывать не могут. 

Задача, которую я ставил перед собой, создавая Лигу - убедиться в этом или опровергнуть это утверждение. Сейчас я вижу, что я был прав - простые системы могут зарабатывать не хуже сложных. 

Еще одна задача, которую я ставил перед Лигой - снятие вопроса "что делать, когда система стала сливать, какая система не сливает?". С Лигой таких вопросов не возникает - в Лиге ВСЕГДА есть ТС, которая зарабатывает в текущий момент. 

Однако, мой опыт говорит о том, что не существует систем, зарабатывающих все время. У любой системы есть время заработка и время слива, и за время слива она всегда сливает больше, чем зарабатывает. 

Таким образом, единственная возможность быть всегда в плюсе - это постоянное переключение между системами. И для этого необходимо иметь прибыльную методику замены систем. К сожалению, такую методику мне выработать не удаётся. Максимум, чего я добился - "не сливать". Однако, никакой прибыли нет. 

Так что открывать сигнал не имеет смысла. Когда-то у меня был ПАММ на Альпарях, но и там он "дёргался около нуля", не давая никакой прибыли, в результате через пять лет я стал торговать интуитивно, и когда баланс существенно уменьшился,  его закрыл. 

Сейчас Лига Торговых Систем - это просто индикатор "какие системы зарабатывают в данный момент". Системы, которые перестают работать, переоптимизируются, и вновь ставятся на торговлю. Лучшие системы в данный момент - я выкладываю в этой ветке. Сейчас все автоматизировано, и все обновления занимают не более 15 мин в день (хотя сама оптимизация всех систем, вышедших из строя, иногда занимает более суток, но это работает компьютер). Так что я продолжаю поддерживать Лигу в актуальном состоянии. 

Принципы работы систем в Лиге самые наипростейшие, в Кодобазе есть эксперты, работающие по ним. Суть их понятна из названия ТС.  Желающие могут брать эксперты с такими принципами из Кодобазы и экспериментировать. Я не против послушать идеи коллег насчет методики ротации систем, как выбирать те из них, которые еще некоторое время будут зарабатывать, и как снимать с торговил системы, которые вот-вот выйдут из строя. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лушчих по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50. Из-за того, что недавно на счету ДЦ удалил всю историю, таких ТС только три:

Чарт наиболее старых ТС Лиги:

 
ivansuskalov8 #:
Здравствуйте Георгий! Как мне подписаться на Ваш сигнал? Всегда восхищался Вашим титаническим трудом. Слышал есть счёт в Альпах. Пришлите ссылку в личку, поделюсь с друзьями

В общем забейте - нет никакого ПАММА. Нет никакого сигнала. Тут просто челик развлекается с простым набором простых тс и все. Причем на каких то демо счетах.... что это? Динозавриада. Имхо. Нет никаких демо счетов. Есть центовые для тестов хотя б.....
 
Roman Shiredchenko #:

В общем забейте - нет никакого ПАММА. Нет никакого сигнала. Тут просто челик развлекается с простым набором простых тс и все.

Да, именно так. 

Никого не интересуют принципы, поиски, помощь коллегам. Все хотят "царский путь в трейдинге" - подайте им Сигнал.  Увы, как и в геометрии, в трейдинге такого пути нет. 

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