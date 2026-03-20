Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 368
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сложно удержаться от неудач других)
К Жоржу это не относится.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Всвязи с тем, что история торгов почему-то потерялась, только 2 ТС имеют более 50 сделок. Они и входят в таблицу и чарт наиболее старых:
Чарт:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС Лиги по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с количеством сделок не менее 50 (из-за исчезновения истории торгов есть только две таких ТС):
Чарт наиболее старых ТС Лиги с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Единственная ТС, у которой в истории есть 50 сделок:
Чарт этой ТС:
Здравствуйте Георгий! Как мне подписаться на Ваш сигнал? Всегда восхищался Вашим титаническим трудом. Слышал есть счёт в Альпах. Пришлите ссылку в личку, поделюсь с друзьями
У меня нет сигнала (можно на "ты" - мы тут вроде как равные коллеги.)
Лига Торговых Систем - это просто набор простых ТС, основанных на различных принципах, в которой всегда есть системы, которые зарабатывают. Когда-то мне с пеной у рта доказывали, что чем сложнее система тем больше вероятность, что она будет зарабатывать, что простые системы принципиально зарабатывать не могут.
Задача, которую я ставил перед собой, создавая Лигу - убедиться в этом или опровергнуть это утверждение. Сейчас я вижу, что я был прав - простые системы могут зарабатывать не хуже сложных.
Еще одна задача, которую я ставил перед Лигой - снятие вопроса "что делать, когда система стала сливать, какая система не сливает?". С Лигой таких вопросов не возникает - в Лиге ВСЕГДА есть ТС, которая зарабатывает в текущий момент.
Однако, мой опыт говорит о том, что не существует систем, зарабатывающих все время. У любой системы есть время заработка и время слива, и за время слива она всегда сливает больше, чем зарабатывает.
Таким образом, единственная возможность быть всегда в плюсе - это постоянное переключение между системами. И для этого необходимо иметь прибыльную методику замены систем. К сожалению, такую методику мне выработать не удаётся. Максимум, чего я добился - "не сливать". Однако, никакой прибыли нет.
Так что открывать сигнал не имеет смысла. Когда-то у меня был ПАММ на Альпарях, но и там он "дёргался около нуля", не давая никакой прибыли, в результате через пять лет я стал торговать интуитивно, и когда баланс существенно уменьшился, его закрыл.
Сейчас Лига Торговых Систем - это просто индикатор "какие системы зарабатывают в данный момент". Системы, которые перестают работать, переоптимизируются, и вновь ставятся на торговлю. Лучшие системы в данный момент - я выкладываю в этой ветке. Сейчас все автоматизировано, и все обновления занимают не более 15 мин в день (хотя сама оптимизация всех систем, вышедших из строя, иногда занимает более суток, но это работает компьютер). Так что я продолжаю поддерживать Лигу в актуальном состоянии.
Принципы работы систем в Лиге самые наипростейшие, в Кодобазе есть эксперты, работающие по ним. Суть их понятна из названия ТС. Желающие могут брать эксперты с такими принципами из Кодобазы и экспериментировать. Я не против послушать идеи коллег насчет методики ротации систем, как выбирать те из них, которые еще некоторое время будут зарабатывать, и как снимать с торговил системы, которые вот-вот выйдут из строя.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лушчих по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС Лиги с числом сделок не менее 50. Из-за того, что недавно на счету ДЦ удалил всю историю, таких ТС только три:
Чарт наиболее старых ТС Лиги:
Здравствуйте Георгий! Как мне подписаться на Ваш сигнал? Всегда восхищался Вашим титаническим трудом. Слышал есть счёт в Альпах. Пришлите ссылку в личку, поделюсь с друзьями
Да, именно так.
Никого не интересуют принципы, поиски, помощь коллегам. Все хотят "царский путь в трейдинге" - подайте им Сигнал. Увы, как и в геометрии, в трейдинге такого пути нет.