Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Momentum - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4560
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Технический индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.
Основные способы использования:
- В качестве осциллятора, следующего за тенденцией, аналогично техническому индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). В этом случае сигнал к покупке возникает, если индикатор Momentum образует впадину и начинает расти; а сигнал к продаже - когда он достигает пика и поворачивает вниз. Для более точного определения моментов разворота индикатора можно использовать его короткое скользящее среднее.
Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но в любом случае с открытием (или закрытием) позиции не нужно спешить до тех пор, пока цены не подтвердят сигнал индикатора.
- В качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящей тенденции обычно сопровождается стремительным ростом цен (так как все верят в его продолжение), а окончание медвежьего рынка - их резким падением (так как все стремятся выйти из рынка). Именно так нередко и происходит, но все же это слишком широкое обобщение.
Приближение рынка к вершине сопровождается резким скачком индикатора Momentum. Затем он начинает падать, в то время как цены продолжают расти или движутся горизонтально. По аналогии, в основании рынка Momentum резко падает, а затем поворачивает вверх задолго до начала роста цен. В обоих случаях образуются расхождения между индикатором и ценами.
Индикатор Momentum
Расчет:
Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:
- CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;
- CLOSE (i - n) - цена закрытия n баров назад.
Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.Mass Index
Индикатор Индекс массы (Mass Index) предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.
Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.Moving Average of Oscillator (OsMA)
Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.