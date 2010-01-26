CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Momentum - индикатор для MetaTrader 5

MetaQuotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4560
Рейтинг:
(29)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Технический индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.

Основные способы использования:

  • В качестве осциллятора, следующего за тенденцией, аналогично техническому индикатору Схождение/Расхождение Скользящих Средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD). В этом случае сигнал к покупке возникает, если индикатор Momentum образует впадину и начинает расти; а сигнал к продаже - когда он достигает пика и поворачивает вниз. Для более точного определения моментов разворота индикатора можно использовать его короткое скользящее среднее.
    Крайне высокие или низкие значения индикатора Momentum предполагают продолжение текущей тенденции. Так, если индикатор достигает крайне высоких значений и затем поворачивает вниз, следует ожидать дальнейшего роста цен. Но в любом случае с открытием (или закрытием) позиции не нужно спешить до тех пор, пока цены не подтвердят сигнал индикатора.
  • В качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящей тенденции обычно сопровождается стремительным ростом цен (так как все верят в его продолжение), а окончание медвежьего рынка - их резким падением (так как все стремятся выйти из рынка). Именно так нередко и происходит, но все же это слишком широкое обобщение.
    Приближение рынка к вершине сопровождается резким скачком индикатора Momentum. Затем он начинает падать, в то время как цены продолжают расти или движутся горизонтально. По аналогии, в основании рынка Momentum резко падает, а затем поворачивает вверх задолго до начала роста цен. В обоих случаях образуются расхождения между индикатором и ценами.

Индикатор Momentum

Индикатор Momentum

Расчет:

Momentum определяется как отношение сегодняшней цены к цене n периодов назад:

MOMENTUM = CLOSE (i) / CLOSE (i - n) * 100
где:
  • CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;
  • CLOSE (i - n) - цена закрытия n баров назад.
Money Flow Index (MFI) Money Flow Index (MFI)

Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Mass Index Mass Index

Индикатор Индекс массы (Mass Index) предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.

On Balance Volume (OBV) On Balance Volume (OBV)

Индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV) связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем.

Moving Average of Oscillator (OsMA) Moving Average of Oscillator (OsMA)

Индикатор Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) - это разность между осциллятором и сглаживанием осциллятора.