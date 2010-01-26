Индикатор Индекс Денежных Потоков (Money Flow Index, MFI) показывает интенсивность, с которой деньги вкладываются в ценную бумагу или выводятся из нее.

Индикатор Индекс массы (Mass Index) предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.