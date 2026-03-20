Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 230
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Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу..
Почему по балансу, а не средствам?
А потому, что средства считать куда сложнее. Ну, а учитывая, что у меня в Лиге нет пересиживателей, у всех ТС есть четкий СЛ, который никогда не двигается "от" цены, считать результат по средствам неразумно с точки зрения расходования ресурсов.
Куда правильнее - поглядеть на график по балансу, а потом, выбрав перспективную ТС - запускать ее в тестере на реальных тиках, получая не только график по средствам, но и много других интересных данных.
А для фом неверующих - я могу дать инвест-пароль Лиги ТС, выбирай из сделок те, которые относятся к нужной ТС (там они все "навалены" в одну кучу), и считай средства, сколько влезет.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Ну в общем-то по просьбе Георгия выкладываю.
Скажу сразу - не в теме, и как расшифровать названия файлов - не знаю.
Что понятно было, то озаглавил. Остальные подписал по названию файлов.
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Таблица Баланс 20
Таблица Билд 20
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт Баланс 5
Чарт Билд 5
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Топ-20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 самых старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
640150 - явно под ПАММ просится... Инвесторы набегут.
640150 - явно под ПАММ просится... Инвесторы набегут.
Доходность весьма небольшая, а просадки в каждой сделке, как правило, немаленькие. СЛ - стоит аж на пять (!) дневных диапазонов. Допустимый просад - целых полторы фигуры, 0.015
Правда, допустимое количество убытков подряд - 1, то есть, максимум, что можем потерять - это два СЛ подряд. Но два СЛ - это ДЕСЯТЬ дневных диапазонов ! То есть, целая фигура. Правда, есть ТП на трех дневных диапазонах - на случай угаданных резких движений (один раз он сработал практически в полном объеме, а второй раз - в половинном, обратный трейлинг же). Однако, абсолютное большинство тейков у нас берется либо в 15% дневного диапазона, либо меньше (безубыток, плюс обратный трейлинг). Грубо говоря, чтобы компенсировать один СЛ - надо иметь целых 30 тейков !
В общем, как есть "мартиновское" поведение. Если бы не такие огромные допустимые просады - можно было бы рекомендовать обоими руками. А так... У меня она отдельно стоит на центовике... Там спред поболе, чем на демо, и поэтому прибыль еще меньше, но все же и убытка нет... очень медленно набирает...
Ну... Я вовсе не против того, чтобы народ использовал данную ТС себе для реала, условие прежнее - открытый мониторинг, и копируйте оттуда сделки куда угодно.
Доходность весьма небольшая, а просадки в каждой сделке, как правило, немаленькие. СЛ - стоит аж на пять (!) дневных диапазонов. Допустимый просад - целых полторы фигуры, 0.015
Правда, допустимое количество убытков подряд - 1, то есть, максимум, что можем потерять - это два СЛ подряд. Но два СЛ - это ДЕСЯТЬ дневных диапазонов ! То есть, целая фигура. Правда, есть ТП на трех дневных диапазонах - на случай угаданных резких движений (один раз он сработал практически в полном объеме, а второй раз - в половинном, обратный трейлинг же). Однако, абсолютное большинство тейков у нас берется либо в 15% дневного диапазона, либо меньше (безубыток, плюс обратный трейлинг). Грубо говоря, чтобы компенсировать один СЛ - надо иметь целых 30 тейков !
В общем, как есть "мартиновское" поведение. Если бы не такие огромные допустимые просады - можно было бы рекомендовать обоими руками. А так... У меня она отдельно стоит на центовике... Там спред поболе, чем на демо, и поэтому прибыль еще меньше, но все же и убытка нет... очень медленно набирает...
Ну... Я вовсе не против того, чтобы народ использовал данную ТС себе для реала, условие прежнее - открытый мониторинг, и копируйте оттуда сделки куда угодно.
интересно. надо будет поразмышлять... Вопрос в другом, что уже целые пол-года - в профит! да, с текущей по сути отбивающейся просадкой...
Замониторю счет - тебе отправлю номер аккаунта на размещение на торги ТС по экспам ЛИГИ!!!
интересно. надо будет поразмышлять... Вопрос в другом, что уже целые пол-года - в профит! да, с текущей по сути отбивающейся просадкой...
Замониторю счет - тебе отправлю номер аккаунта на размещение на торги ТС по экспам ЛИГИ!!!
интересно. надо будет поразмышлять... Вопрос в другом, что уже целые пол-года - в профит! да, с текущей по сути отбивающейся просадкой...
Замониторю счет - тебе отправлю номер аккаунта на размещение на торги ТС по экспам ЛИГИ!!!
Без вопросов, регкоды будут.