Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 230

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Georgiy Merts:

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Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу.. 

Почему по балансу, а не средствам? 
 
Vladimir Kononenko:
Почему по балансу, а не средствам? 

А потому, что средства считать куда сложнее. Ну, а учитывая, что у меня в Лиге нет пересиживателей, у всех ТС есть четкий СЛ, который никогда не двигается "от" цены, считать результат по средствам неразумно с точки зрения расходования ресурсов.

Куда правильнее - поглядеть на график по балансу, а потом, выбрав перспективную ТС - запускать ее в тестере на реальных тиках, получая не только график по средствам, но и много других интересных данных.

А для фом неверующих - я могу дать инвест-пароль Лиги ТС, выбирай из сделок те, которые относятся к нужной ТС (там они все "навалены" в одну кучу), и считай средства, сколько влезет.  

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

 

Ну в общем-то по просьбе Георгия выкладываю.
Скажу сразу - не в теме, и как расшифровать названия файлов - не знаю.
Что понятно было, то озаглавил. Остальные подписал по названию файлов.

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Таблица Баланс 20

Таблица Билд 20

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт Баланс 5

Чарт Билд 5


 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Топ-20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 самых старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

640150 - явно под ПАММ просится... Инвесторы набегут.

 
Roman Shiredchenko:

640150 - явно под ПАММ просится... Инвесторы набегут.

Доходность весьма небольшая, а просадки в каждой сделке, как правило, немаленькие. СЛ - стоит аж на пять (!) дневных диапазонов. Допустимый просад - целых полторы фигуры, 0.015

Правда, допустимое количество убытков подряд - 1, то есть, максимум, что можем потерять - это два СЛ подряд. Но два СЛ - это ДЕСЯТЬ дневных диапазонов ! То есть, целая фигура. Правда, есть ТП на трех дневных диапазонах - на случай угаданных резких движений (один раз он сработал практически в полном объеме, а второй раз - в половинном, обратный трейлинг же). Однако, абсолютное большинство тейков у нас берется либо в 15% дневного диапазона, либо меньше (безубыток, плюс обратный трейлинг). Грубо говоря, чтобы компенсировать один СЛ - надо иметь целых 30 тейков !

В общем, как есть "мартиновское" поведение. Если  бы не такие огромные допустимые просады - можно было бы рекомендовать обоими руками. А так... У меня она отдельно стоит на центовике... Там спред поболе, чем на демо, и поэтому прибыль еще меньше, но все же и убытка нет... очень медленно набирает...

Ну... Я вовсе не против того, чтобы народ использовал данную ТС себе для реала, условие прежнее - открытый мониторинг, и копируйте оттуда сделки куда угодно.

 
Georgiy Merts:

Доходность весьма небольшая, а просадки в каждой сделке, как правило, немаленькие. СЛ - стоит аж на пять (!) дневных диапазонов. Допустимый просад - целых полторы фигуры, 0.015

Правда, допустимое количество убытков подряд - 1, то есть, максимум, что можем потерять - это два СЛ подряд. Но два СЛ - это ДЕСЯТЬ дневных диапазонов ! То есть, целая фигура. Правда, есть ТП на трех дневных диапазонах - на случай угаданных резких движений (один раз он сработал практически в полном объеме, а второй раз - в половинном, обратный трейлинг же). Однако, абсолютное большинство тейков у нас берется либо в 15% дневного диапазона, либо меньше (безубыток, плюс обратный трейлинг). Грубо говоря, чтобы компенсировать один СЛ - надо иметь целых 30 тейков !

В общем, как есть "мартиновское" поведение. Если  бы не такие огромные допустимые просады - можно было бы рекомендовать обоими руками. А так... У меня она отдельно стоит на центовике... Там спред поболе, чем на демо, и поэтому прибыль еще меньше, но все же и убытка нет... очень медленно набирает...

Ну... Я вовсе не против того, чтобы народ использовал данную ТС себе для реала, условие прежнее - открытый мониторинг, и копируйте оттуда сделки куда угодно.

интересно. надо будет поразмышлять...  Вопрос в другом, что уже целые пол-года - в профит! да, с текущей по сути отбивающейся просадкой...

Замониторю счет - тебе отправлю номер аккаунта на размещение на торги ТС по экспам ЛИГИ!!!

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

интересно. надо будет поразмышлять...  Вопрос в другом, что уже целые пол-года - в профит! да, с текущей по сути отбивающейся просадкой...

Замониторю счет - тебе отправлю номер аккаунта на размещение на торги ТС по экспам ЛИГИ!!!

Отлично, а где мониторинг можно посмотреть?
 
Roman Shiredchenko:

интересно. надо будет поразмышлять...  Вопрос в другом, что уже целые пол-года - в профит! да, с текущей по сути отбивающейся просадкой...

Замониторю счет - тебе отправлю номер аккаунта на размещение на торги ТС по экспам ЛИГИ!!!

Без вопросов, регкоды  будут.

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