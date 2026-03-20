Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 101

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Georgiy Merts:


3. Да, мне самому понравилось, когда узнал. Если цена стоит на месте - то трейлинг получается равномерным. Скажем, для случая 200 пунктов и пяти баров - первый раз убираем одну пятую. это 40 пунктов. Остается 160. Далее - убираем одну четвертую. Это еще 40 пунктов. Остается 120. Далее - убираем одну третью, и опять получается 40 пунктов. Остается 80. Далее - убираем одну вторую, и это снова 40 пунктов. Наконец, последние 40 пунктов - закрываем совсем.

А если цена куда-то двигается, то скорость трейлинга соответственно увеличивается или уменьшается.  

+++

 
Eduard_D:

А можно об этом поподробнее, плз.

Без проблем
Документация по MQL5: Общие функции / TesterStop
Документация по MQL5: Общие функции / TesterStop
  • www.mql5.com
Функция TesterStop() предназначена для штатного досрочного завершения работы советника на агенте тестирования – например, при достижении заданного количества убыточных сделок или заданного уровня просадки. Вызов TesterStop() считается нормальным завершением тестирования, и поэтому будет вызвана функция OnTester() с отдачей тестеру стратегий...
 
Georgiy Merts:
Без проблем

Спасибо. 


 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Я бы для реала выбрал 642952. 

Он какой ТФ обсчитывает?  Если допустить, что цена пойдёт против него, то максимальный убыток будет зафиксирован на 5 баре. 

При среднем значении его рабочего ТФ (я не знаю какой ТФ, поэтому сам посчитать не могу) это сколько ориентировочно получиться? 

 
Eduard_D:

Я бы для реала выбрал 642952. 

Он какой ТФ обсчитывает?  Если допустить, что цена пойдёт против него, то максимальный убыток будет зафиксирован на 5 баре. 

При среднем значении его рабочего ТФ (я не знаю какой ТФ, поэтому сам посчитать не могу) это сколько ориентировочно получиться? 

Таймфрейм закодирован предпоследней цифрой магика:

2 - М15

4 - H1

5 - H4.

То есть, данная ТС работает на четырехчасовках.

Первая цифра магика - трендовость и тип сопровождения. В данном случае - вход на отбой и обратный трейлинг. Для флета - отличная ТС. Но очень боится трендов.

Вторая цифра магика - номер шестичасовки, во время которой возможна работа:

0...3 - соответственно от нулевой шестичасовки (0-6 часов) до третьей (18-24 часа),

4 - без ограничений по времени.

Третья-четвертая цифра - номер символа в собственной, Лиговской нумерации. С нуля - начинаются мажоры с долларом, далее - кроссы.

Последняя цифра магика - тип входа.

0 - вход по "импульсному бару" 

1 - вход при касании границы PriceChannel

2 - вход отложками по экстремумам.

Для данной ТС  642952 имеем:

Экстремумы по 9 баров.

Отложки ставятся на 0,15 дневного диапазона "ниже" пика экстремума.

ТП выставляется 0,35 дневного диапазона, длительность трейлинга 200 баров.

Одновременно может открыться до трех отложек в одну сторону (далее - отложки, готовые к открытию будут удаляться).

Защитный СЛ ставится аж на 5,5 дневных диапазонов.

Так что - я бы поопасался работать с этой ТС. Первый же неугаданный тренд - шарахнет так, что мало не покажется. Надеяться можно только на то, что на паре AUDCAD тренды крайне редки.

 
Спасибо. Сейчас прикину.
[Удален]  
Georgiy Merts:

Таймфрейм закодирован предпоследней цифрой магика:

2 - М15

4 - H1

5 - H4.

То есть, данная ТС работает на четырехчасовках.

Первая цифра магика - трендовость и тип сопровождения. В данном случае - вход на отбой и обратный трейлинг. Для флета - отличная ТС. Но очень боится трендов.

Вторая цифра магика - номер шестичасовки, во время которой возможна работа:

0...3 - соответственно от нулевой шестичасовки (0-6 часов) до третьей (18-24 часа),

4 - без ограничений по времени.

Третья-четвертая цифра - номер символа в собственной, Лиговской нумерации. С нуля - начинаются мажоры с долларом, далее - кроссы.

Последняя цифра магика - тип входа.

0 - вход по "импульсному бару" 

1 - вход при касании границы PriceChannel

2 - вход отложками по экстремумам.

Для данной ТС  642952 имеем:

Экстремумы по 9 баров.

Отложки ставятся на 0,15 дневного диапазона "ниже" пика экстремума.

ТП выставляется 0,35 дневного диапазона, длительность трейлинга 200 баров.

Одновременно может открыться до трех отложек в одну сторону (далее - отложки, готовые к открытию будут удаляться).

Защитный СЛ ставится аж на 5,5 дневных диапазонов.

Так что - я бы поопасался работать с этой ТС. Первый же неугаданный тренд - шарахнет так, что мало не покажется. Надеяться можно только на то, что на паре AUDCAD тренды крайне редки.

А как там с Schared prod и с обещанным сигналом весной?
 
Vladimir Baskakov:
А как там с Schared prod и с обещанным сигналом весной?

Да я же все это говорил !

Сигнал будет, когда выберусь из просада. Увы, все уже месяц, как застопорилось. Баланс не уменьшается, но и не растет. Болтается около одной величины. 

A Shared Projects - он что, кому-то нужен ? Было бы хотя бы человек пять, кто бы этим интересовался... А так - интересуешься только ты, да и тебе, как я понимаю, все это интересно чисто теоретически, использовать модуль экспорта ты не будешь... Так что Shared Project Лиги - пока "висит в воздухе", и, боюсь, еще очень долго будет висеть. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да я же все это говорил !

Сигнал будет, когда выберусь из просада. Увы, все уже месяц, как застопорилось. Баланс не уменьшается, но и не растет. Болтается около одной величины. 

A Shared Projects - он что, кому-то нужен ? Было бы хотя бы человек пять, кто бы этим интересовался... А так - интересуешься только ты, да и тебе, как я понимаю, все это интересно чисто теоретически, использовать модуль экспорта ты не будешь... Так что Shared Project Лиги - пока "висит в воздухе", и, боюсь, еще очень долго будет висеть. 

Мне интересно увидеть результат труда, пока на горизонте не вижу (не повторяй, что это только для тебя, мы в курсе)
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