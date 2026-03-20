Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 101
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3. Да, мне самому понравилось, когда узнал. Если цена стоит на месте - то трейлинг получается равномерным. Скажем, для случая 200 пунктов и пяти баров - первый раз убираем одну пятую. это 40 пунктов. Остается 160. Далее - убираем одну четвертую. Это еще 40 пунктов. Остается 120. Далее - убираем одну третью, и опять получается 40 пунктов. Остается 80. Далее - убираем одну вторую, и это снова 40 пунктов. Наконец, последние 40 пунктов - закрываем совсем.
А если цена куда-то двигается, то скорость трейлинга соответственно увеличивается или уменьшается.
+++
А можно об этом поподробнее, плз.
Без проблем
Спасибо.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Я бы для реала выбрал 642952.
Он какой ТФ обсчитывает? Если допустить, что цена пойдёт против него, то максимальный убыток будет зафиксирован на 5 баре.
При среднем значении его рабочего ТФ (я не знаю какой ТФ, поэтому сам посчитать не могу) это сколько ориентировочно получиться?
Я бы для реала выбрал 642952.
Он какой ТФ обсчитывает? Если допустить, что цена пойдёт против него, то максимальный убыток будет зафиксирован на 5 баре.
При среднем значении его рабочего ТФ (я не знаю какой ТФ, поэтому сам посчитать не могу) это сколько ориентировочно получиться?
Таймфрейм закодирован предпоследней цифрой магика:
2 - М15
4 - H1
5 - H4.
То есть, данная ТС работает на четырехчасовках.
Первая цифра магика - трендовость и тип сопровождения. В данном случае - вход на отбой и обратный трейлинг. Для флета - отличная ТС. Но очень боится трендов.
Вторая цифра магика - номер шестичасовки, во время которой возможна работа:
0...3 - соответственно от нулевой шестичасовки (0-6 часов) до третьей (18-24 часа),
4 - без ограничений по времени.
Третья-четвертая цифра - номер символа в собственной, Лиговской нумерации. С нуля - начинаются мажоры с долларом, далее - кроссы.
Последняя цифра магика - тип входа.
0 - вход по "импульсному бару"
1 - вход при касании границы PriceChannel
2 - вход отложками по экстремумам.
Для данной ТС 642952 имеем:
Экстремумы по 9 баров.
Отложки ставятся на 0,15 дневного диапазона "ниже" пика экстремума.
ТП выставляется 0,35 дневного диапазона, длительность трейлинга 200 баров.
Одновременно может открыться до трех отложек в одну сторону (далее - отложки, готовые к открытию будут удаляться).
Защитный СЛ ставится аж на 5,5 дневных диапазонов.
Так что - я бы поопасался работать с этой ТС. Первый же неугаданный тренд - шарахнет так, что мало не покажется. Надеяться можно только на то, что на паре AUDCAD тренды крайне редки.
Таймфрейм закодирован предпоследней цифрой магика:
2 - М15
4 - H1
5 - H4.
То есть, данная ТС работает на четырехчасовках.
Первая цифра магика - трендовость и тип сопровождения. В данном случае - вход на отбой и обратный трейлинг. Для флета - отличная ТС. Но очень боится трендов.
Вторая цифра магика - номер шестичасовки, во время которой возможна работа:
0...3 - соответственно от нулевой шестичасовки (0-6 часов) до третьей (18-24 часа),
4 - без ограничений по времени.
Третья-четвертая цифра - номер символа в собственной, Лиговской нумерации. С нуля - начинаются мажоры с долларом, далее - кроссы.
Последняя цифра магика - тип входа.
0 - вход по "импульсному бару"
1 - вход при касании границы PriceChannel
2 - вход отложками по экстремумам.
Для данной ТС 642952 имеем:
Экстремумы по 9 баров.
Отложки ставятся на 0,15 дневного диапазона "ниже" пика экстремума.
ТП выставляется 0,35 дневного диапазона, длительность трейлинга 200 баров.
Одновременно может открыться до трех отложек в одну сторону (далее - отложки, готовые к открытию будут удаляться).
Защитный СЛ ставится аж на 5,5 дневных диапазонов.
Так что - я бы поопасался работать с этой ТС. Первый же неугаданный тренд - шарахнет так, что мало не покажется. Надеяться можно только на то, что на паре AUDCAD тренды крайне редки.
А как там с Schared prod и с обещанным сигналом весной?
Да я же все это говорил !
Сигнал будет, когда выберусь из просада. Увы, все уже месяц, как застопорилось. Баланс не уменьшается, но и не растет. Болтается около одной величины.
A Shared Projects - он что, кому-то нужен ? Было бы хотя бы человек пять, кто бы этим интересовался... А так - интересуешься только ты, да и тебе, как я понимаю, все это интересно чисто теоретически, использовать модуль экспорта ты не будешь... Так что Shared Project Лиги - пока "висит в воздухе", и, боюсь, еще очень долго будет висеть.
Да я же все это говорил !
Сигнал будет, когда выберусь из просада. Увы, все уже месяц, как застопорилось. Баланс не уменьшается, но и не растет. Болтается около одной величины.
A Shared Projects - он что, кому-то нужен ? Было бы хотя бы человек пять, кто бы этим интересовался... А так - интересуешься только ты, да и тебе, как я понимаю, все это интересно чисто теоретически, использовать модуль экспорта ты не будешь... Так что Shared Project Лиги - пока "висит в воздухе", и, боюсь, еще очень долго будет висеть.