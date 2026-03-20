Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 96

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Georgiy Merts:

На каком аккаунте ? На том же ?

Давай аккаунт, магик - пишу код. Исполнимый модуль - тот же.

да. Аккаунт - тот же.


Логин:1235173692


Инвестор:td3fzsp

маджик - 642952.




 
Roman Shiredchenko:

да. Аккаунт - тот же.

Логин:1235173692


Инвестор:td3fzsp

маджик - 642952.

Account: 1235173692

Magic: 642952

RegCode: 1973107451

Предпоследняя цифра магика 5. То есть, эта ТС работает на таймфрейме Н4.

Обрати внимание, после запуска - в логе должны появиться сообщения:

Trade system has created. Magic: ..... Symbol: .....

Bulid:.....

Max price DD:......

Max SL queue length:.....

 
Georgiy Merts:

Account: 1235173692

Magic: 642952

RegCode: 1973107451

После запуска - в логе должны появиться сообщения:

Trade system has created. Magic: ..... Symbol: .....

Bulid:.....

Max price DD:......

Max SL queue length:.....


Спс. Понятно. С понедельника вечера замониторю...

 

Кстати, первая цифра магика 6.

Это значит, что данная ТС имеет сопровождение "обратный трейлинг". Очень опасное сопровождение. Просто "бомба", пока идет жесткий флет, будет брать самые "пики" флетовой болтанки, но первый же неугаданный противотренд - весьма сильно ударит по депозиту.

 
Georgiy Merts:

Кстати, первая цифра магика 6.

Это значит, что данная ТС имеет сопровождение "обратный трейлинг". Очень опасное сопровождение. Просто "бомба", пока идет жесткий флет, будет брать самые "пики" флетовой болтанки, но первый же неугаданный противотренд - весьма сильно ударит по депозиту.

у ТС с этим магиком тоже же обратный трал?

442420

 
Roman Shiredchenko:

у ТС с этим магиком тоже же обратный трал?

442420

Нет.

Первая цифра 4 - это фиксированные ТП-СЛ (с перводом в безубыток), где ТП меньше, чем СЛ.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Нет.

Первая цифра 4 - это фиксированные ТП-СЛ (с перводом в безубыток), где ТП меньше, чем СЛ.

Что-то вы в 672 соснах заплутали
 
Vladimir Baskakov:
Что-то вы в 672 соснах заплутали

Это наезд ? Что тебе непонятно, Владимир ?

Первая цифра магика - это тип сопровождения ТС. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Это наезд ? Что тебе непонятно, Владимир ?

Первая цифра магика - это тип сопровождения ТС. 

Это взгляд со стороны;)
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:



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