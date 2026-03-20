Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 96
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На каком аккаунте ? На том же ?
Давай аккаунт, магик - пишу код. Исполнимый модуль - тот же.
да. Аккаунт - тот же.
маджик - 642952.
да. Аккаунт - тот же.
маджик - 642952.
Account: 1235173692
Magic: 642952
RegCode: 1973107451
Предпоследняя цифра магика 5. То есть, эта ТС работает на таймфрейме Н4.
Обрати внимание, после запуска - в логе должны появиться сообщения:
Trade system has created. Magic: ..... Symbol: .....
Bulid:.....
Max price DD:......
Max SL queue length:.....
Account: 1235173692
Magic: 642952
RegCode: 1973107451
После запуска - в логе должны появиться сообщения:
Trade system has created. Magic: ..... Symbol: .....
Bulid:.....
Max price DD:......
Max SL queue length:.....
Спс. Понятно. С понедельника вечера замониторю...
Кстати, первая цифра магика 6.
Это значит, что данная ТС имеет сопровождение "обратный трейлинг". Очень опасное сопровождение. Просто "бомба", пока идет жесткий флет, будет брать самые "пики" флетовой болтанки, но первый же неугаданный противотренд - весьма сильно ударит по депозиту.
Кстати, первая цифра магика 6.
Это значит, что данная ТС имеет сопровождение "обратный трейлинг". Очень опасное сопровождение. Просто "бомба", пока идет жесткий флет, будет брать самые "пики" флетовой болтанки, но первый же неугаданный противотренд - весьма сильно ударит по депозиту.
у ТС с этим магиком тоже же обратный трал?
442420
у ТС с этим магиком тоже же обратный трал?
442420
Нет.
Первая цифра 4 - это фиксированные ТП-СЛ (с перводом в безубыток), где ТП меньше, чем СЛ.
Нет.
Первая цифра 4 - это фиксированные ТП-СЛ (с перводом в безубыток), где ТП меньше, чем СЛ.
Что-то вы в 672 соснах заплутали
Это наезд ? Что тебе непонятно, Владимир ?
Первая цифра магика - это тип сопровождения ТС.
Это наезд ? Что тебе непонятно, Владимир ?
Первая цифра магика - это тип сопровождения ТС.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли: