Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 257

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ДОбрый день, можно ли подключиться к лиге? просто 500 страниц не захотелось прочесть (
 
Pavel Derenyvskyi:
ДОбрый день, можно ли подключиться к лиге? просто 500 страниц не захотелось прочесть (

Можно.

В прикрепленном архиве - текущий исполнимый модуль Лиги ТС для МТ4 и МТ5.

Кроме того - список всех текущих ТС, входящих в Лигу, с указанием магика и дивизиона (открывается в Excel'е).

Каждый день несколько ТС переоптимизируются, поэтому периодически исполнимый модуль нужно подновлять.

При запуске исполнимого модуля - надо указать желаемый магик и процент риска. В тестере стратегий работает без ограничений.

Чтобы запустить на демо или реале - нужно указать регкод. 

Каждый регкод действителен несколько месяцев, и генерируется бесплатно  за обещание открыть бесплатный сигнал с этим или с несколькими магиками. Открывший такой сигнал потом может с него копировать себе сделки хоть на реал, хоть на свой сигнал, хоть на ПАММ - я не возражаю. Условие только в открытии бесплатного сигнала, при  необходимости потом добавить магики или обновить регкоды - все остается в силе - есть сигнал, регкоды для него генерируются бесплатно и без ограничений..

Файлы:
_EALeague.zip  5806 kb
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт пяти лучших по качеству торговли:

15 Самых старых ТС с количеством сделок не менее 50 (всвязи с последними событиями только 15 ТС имеют в истории 50 и более сделок, и еще не показали недопустимого поведения):


Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

15 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

15 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые 13 ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


[Удален]  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые 13 ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


Ситуация конечно интересная, даа
 

Текущий исполнимый модуль Лиги ТС (два варианта - для МТ4 и МТ5).

Также приложен список всех ТС с указанием даты билда, типа ТС и дивизиона (открывается в Excel'e).

Напоминаю, в тестере любая система работает без ограничений. Чтобы запустить на демо или реале - нужен регкод. Регкоды бесплатно выдаются за обещание открытого мониторинга.

Файлы:
EALeague.zip  5755 kb
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

20 лучших ТС по качеству торговли:

Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:

13 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

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