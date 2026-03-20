Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 257
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ДОбрый день, можно ли подключиться к лиге? просто 500 страниц не захотелось прочесть (
Можно.
В прикрепленном архиве - текущий исполнимый модуль Лиги ТС для МТ4 и МТ5.
Кроме того - список всех текущих ТС, входящих в Лигу, с указанием магика и дивизиона (открывается в Excel'е).
Каждый день несколько ТС переоптимизируются, поэтому периодически исполнимый модуль нужно подновлять.
При запуске исполнимого модуля - надо указать желаемый магик и процент риска. В тестере стратегий работает без ограничений.
Чтобы запустить на демо или реале - нужно указать регкод.
Каждый регкод действителен несколько месяцев, и генерируется бесплатно за обещание открыть бесплатный сигнал с этим или с несколькими магиками. Открывший такой сигнал потом может с него копировать себе сделки хоть на реал, хоть на свой сигнал, хоть на ПАММ - я не возражаю. Условие только в открытии бесплатного сигнала, при необходимости потом добавить магики или обновить регкоды - все остается в силе - есть сигнал, регкоды для него генерируются бесплатно и без ограничений..
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
15 Самых старых ТС с количеством сделок не менее 50 (всвязи с последними событиями только 15 ТС имеют в истории 50 и более сделок, и еще не показали недопустимого поведения):
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
15 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
15 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые 13 ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые 13 ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Текущий исполнимый модуль Лиги ТС (два варианта - для МТ4 и МТ5).
Также приложен список всех ТС с указанием даты билда, типа ТС и дивизиона (открывается в Excel'e).
Напоминаю, в тестере любая система работает без ограничений. Чтобы запустить на демо или реале - нужен регкод. Регкоды бесплатно выдаются за обещание открытого мониторинга.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
20 лучших ТС по качеству торговли:
Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:
13 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: