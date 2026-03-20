Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 94

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Roman Shiredchenko:

в прошлом посте выложен

все совпадает

Где ж совпадает? В журнале указаны входные параметры, и там - несуществующий магик.

 
Georgiy Merts:

Где ж совпадает? В журнале указаны входные параметры, и там - несуществующий магик.

"

Account: 1235173692

Magic: 442420

RegCode: 1855666390"

Так правильно?


 
Georgiy Merts:

Роман, я повторяю вопрос - ты какую систему хотел ?

Ты хотел несуществующую систему 422420. Эксперт не нашел такого магика. Поэтому он поставил систему по умолчанию, которая работает на евродолларе.

В архиве - тот магик, что ты заказал. А такой системы НЕТ !!!

Вот та система, которую ты хотел:

---------------------------------

Account: 1235173692

Magic: 442420

RegCode: 1855666390

---------------------------------

Другой магик, и регкод тоже другой. Их надо и поставить. А потом - выложить скрин закладки "Эксперты".

 
Georgiy Merts:

Где ж совпадает? В журнале указаны входные параметры, и там - несуществующий магик.

не знаю. Сделок пока нет - ожидаю...



 
Роман, ты указал неверный магик. Эксперт будет работать неверно, по другой ТС
 
Roman Shiredchenko:

не знаю. Сделок пока нет - ожидаю...

Ожидай. Их и не будет, а когда они появятся - это будут сделки на ЕвроДолларе, как уже было.

Надо указать верный магик, и верный регкод.

Ты что, Роман, не видишь, что ты - фигню во входных параметрах пишешь ?  По идее, можем связаться по скайпу.
 
Georgiy Merts:

Ожидай. Их и не будет, а когда они появятся - это будут сделки на ЕвроДолларе, как уже было.

Надо указать верный магик, и верный регкод.

Ты что, Роман, не видишь, что ты - фигню во входных параметрах пишешь ?  По идее, можем связаться по скайпу.

:-) Спс - вижу - правки в магик внесу там надо Magic: 442420. RegCode: 1855666390.

 
Renat Akhtyamov:

Каждый советник торгует свою пару?

это же совершенно разные штуки ;)

если уж и делать лигу ТС, то на одной паре, но на разных счетах

Полностью согласен. Сделали винегрет, а теперь пытаемся сказать, что иногда свекла вкуснее картошки, иногда огурцы лучше подсолнечного масла.

 
Vasily Belozerov:
Полностью согласен. Сделали винегрет, а теперь пытаемся сказать, что иногда свекла вкуснее картошки, иногда огурцы лучше подсолнечного масла.

Не понял.

Меня полностью устраивает и "винегрет" на одном счету. Мои скрипты - вытаскивают сделки каждой ТС по отдельности, и я на них и ориентируюсь.

Не нравится "винегрет" - запускай по отдельности, я ж не возражаю... Открывай 672 счета, исполнимый модуль - выше я выложил, давай номера аккаунтов, ставь мониторинг, я напишу регкоды...  В чем проблема-то ?

 
Georgiy Merts:

Не понял.

Меня полностью устраивает и "винегрет" на одном счету. Мои скрипты - вытаскивают сделки каждой ТС по отдельности, и я на них и ориентируюсь.

Не нравится "винегрет" - запускай по отдельности, я ж не возражаю... Открывай 672 счета, исполнимый модуль - выше я выложил, давай номера аккаунтов, ставь мониторинг, я напишу регкоды...  В чем проблема-то ?

Без обид, иногда не правильные действия ( на чей то взгляд) приводят к правильным результатам. Похвально упорство, может что то и получиться . В фильме БЛЕФ есть фраза: это настолько глупо, что пожалуй может сработать. Иногда парадокс правит миром.
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