Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 94
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в прошлом посте выложен
все совпадает
Где ж совпадает? В журнале указаны входные параметры, и там - несуществующий магик.
Где ж совпадает? В журнале указаны входные параметры, и там - несуществующий магик.
"
Account: 1235173692
Magic: 442420
RegCode: 1855666390"
Так правильно?
Роман, я повторяю вопрос - ты какую систему хотел ?
Ты хотел несуществующую систему 422420. Эксперт не нашел такого магика. Поэтому он поставил систему по умолчанию, которая работает на евродолларе.
В архиве - тот магик, что ты заказал. А такой системы НЕТ !!!
Вот та система, которую ты хотел:
---------------------------------
Account: 1235173692
Magic: 442420
RegCode: 1855666390
---------------------------------
Другой магик, и регкод тоже другой. Их надо и поставить. А потом - выложить скрин закладки "Эксперты".
Где ж совпадает? В журнале указаны входные параметры, и там - несуществующий магик.
не знаю. Сделок пока нет - ожидаю...
не знаю. Сделок пока нет - ожидаю...
Ожидай. Их и не будет, а когда они появятся - это будут сделки на ЕвроДолларе, как уже было.
Надо указать верный магик, и верный регкод.Ты что, Роман, не видишь, что ты - фигню во входных параметрах пишешь ? По идее, можем связаться по скайпу.
Ожидай. Их и не будет, а когда они появятся - это будут сделки на ЕвроДолларе, как уже было.
Надо указать верный магик, и верный регкод.Ты что, Роман, не видишь, что ты - фигню во входных параметрах пишешь ? По идее, можем связаться по скайпу.
:-) Спс - вижу - правки в магик внесу там надо Magic: 442420. RegCode: 1855666390.
Каждый советник торгует свою пару?
это же совершенно разные штуки ;)
если уж и делать лигу ТС, то на одной паре, но на разных счетах
Полностью согласен. Сделали винегрет, а теперь пытаемся сказать, что иногда свекла вкуснее картошки, иногда огурцы лучше подсолнечного масла.
Не понял.
Меня полностью устраивает и "винегрет" на одном счету. Мои скрипты - вытаскивают сделки каждой ТС по отдельности, и я на них и ориентируюсь.
Не нравится "винегрет" - запускай по отдельности, я ж не возражаю... Открывай 672 счета, исполнимый модуль - выше я выложил, давай номера аккаунтов, ставь мониторинг, я напишу регкоды... В чем проблема-то ?
Не понял.
Меня полностью устраивает и "винегрет" на одном счету. Мои скрипты - вытаскивают сделки каждой ТС по отдельности, и я на них и ориентируюсь.
Не нравится "винегрет" - запускай по отдельности, я ж не возражаю... Открывай 672 счета, исполнимый модуль - выше я выложил, давай номера аккаунтов, ставь мониторинг, я напишу регкоды... В чем проблема-то ?