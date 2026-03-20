Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 104
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А при чем тут NzdUsd?
EURUSD подойдёт?
EURUSD подойдёт?
EurChf состоит из EurUsd & UsdChf
И что из этого следует?
EURUSD выше. Вот USDCHF:
Обещанный отчет:
Качество 1.27 - очень высокое качество торговли, собственно, оно и видно из представленного графика.
Это система входа по "импульсному бару" против тренда с "переворотным" сопровождением (и переводами в безубыток)
Настораживает, что ТП в этой системе, как правило, не больше трети дневного диапазона (правда перевод в безубыток производится при достижении 25% дневного диапазона на уровне 20% дневного диапазона). А вот защитный СЛ - ставится аж на пять (!) дневных диапазонов. Это значит, что на истории были зафиксированы откаты на такие большие дистанции. И, значит, при выходе из строя мы потеряем то, что заработали за 25 сделок !
EurChf состоит из EurUsd & UsdChf
Мне сдаётся, что Вы ошибаетесь. Ни из чего она не состоит. Вполне себе самостоятельная пара, курс которой складывается из ставок ЦБ и товарообмена
между этими двумя странами. Думаю, что внешнеторговый баланс Швейцарии с Европой много больше, чем с США.
Мне сдаётся, что Вы ошибаетесь. Ни из чего она не состоит. Вполне себе самостоятельная пара, курс которой складывается из ставок ЦБ и товарообмена
между этими двумя странами. Думаю, что внешнеторговый баланс Швейцарии с Европой много больше, чем с США.
Само по себе, нe из чего не состоит;) !? No comments
Ну а графики прокомментировать сможете?
Ну а графики прокомментировать сможете?
Не буду даже время тратить, может Георгий расскажет
Без комментариев. ))))
Без комментариев. ))))