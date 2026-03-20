Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 102
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Мне интересно увидеть результат труда, пока на горизонте не вижу (не повторяй, что это только для тебя, мы в курсе)
Во-первых, повторю - "только для меня". Разве кому-то это еще нужно ?
Во-вторых, результат - сама Лига ТС. Набор простых систем, которые постоянно работают на демо. Чтобы из них можно было выбирать. Этот результат уже давно получен, и я им вполне себе удовлетворен.
Какие результате нужны тебе - мне непонятно. Никаких "Граалей" в Лиге ТС нет, там простейшие системы.
Сигнал - открою только когда выберусь из просада. Пока этого не произошло.
Shared Project - была такая задумка, но смысла в ней, как я понял, особого нет.
Кто-то, кстати, обещал "уйти навсегда, и больше не появляться в этой ветке".
Во-первых, повторю - "только для меня". Разве кому-то это еще нужно ?
Во-вторых, результат - сама Лига ТС. Набор простых систем, которые постоянно работают на демо. Чтобы из них можно было выбирать. Этот результат уже давно получен, и я им вполне себе удовлетворен.
Какие результате нужны тебе - мне непонятно. Никаких "Граалей" в Лиге ТС нет, там простейшие системы.
Сигнал - открою только когда выберусь из просада. Пока этого не произошло.
Shared Project - была такая задумка, но смысла в ней, как я понял, особого нет.
Кто-то, кстати, обещал "уйти навсегда, и больше не появляться в этой ветке".
Во-первых, повторю - "только для меня". Разве кому-то это еще нужно ?
Отвечаю.
Жорж, здесь уже давно никому ничё не надо. Всем плевать на всех, да и на себя в том числе. Более-менее прошаренные просто ищут целебные торговые сигналы или ТС и имеют профит (знаю это не понаслышке, а из переписки в ЛС). Все потуги кого-то чем-то заинтересовать - бессмысленны. Аминь.
Отвечаю.
Жорж, здесь уже давно никому ничё не надо. Всем плевать на всех, да и на себя в том числе. Более-менее прошаренные просто ищут целебные торговые сигналы или ТС и имеют профит (знаю это не понаслышке, а из переписки в ЛС). Все потуги кого-то чем-то заинтересовать - бессмысленны. Аминь.
Есть и другой подход: "ты мне - я тебе".
Я получаю некую информацию из того, что публикует Георгий, анализирую её. Встречно высказываю какие-то соображения, которые м.б. заинтересуют Георгия, а м.б. и нет. На данный момент - нет. )))
Короче - некий симбиоз "писателя" и "читателя".
Отвечаю.
Жорж, здесь уже давно никому ничё не надо. Всем плевать на всех, да и на себя в том числе. Более-менее прошаренные просто ищут целебные торговые сигналы или ТС и имеют профит (знаю это не понаслышке, а из переписки в ЛС). Все потуги кого-то чем-то заинтересовать - бессмысленны. Аминь.
Так и я о том.
И меня удивляет народ, который хочет "видеть результат", при том, что я уже давно говорил, какая цель у Лиги ТС (ну, не считая лелеяния ЧСВ). Не бывает "Граалей". Залог профита - это своевременное переключение систем с неработающих на работающие. И вот как раз для этого - всегда необходимо иметь набор таких систем, на которые в любой момент можно перейти. Создавая Лигу - я преследовал именно эту цель, и она сейчас достигнута. Я просто поддерживаю весь этот набор в актуальном состоянии, регулярно переоптимизируя системы, показавшие "контрольный выстрел". Кому интересно - вот, может глядеть на принципы ТС, которые показывают хорошие результаты, и использовать их в своих целях.
Итак попробуем подвести некоторые итоги. (Напомню, Лига ТС "знает" про 8 валют, и, таким образом, про 28 символов)
...............................
Системы TrendDTS - работают на 7 парах.
Системы TrendSAR - работают на 4 парах.
Системы TrendSP - работают на 7 парах.
Системы FlatSP - работают на 7 парах.
Системы FlatSAR - работают на 12 парах.
Системы FlatRTS - работают на 9 парах.
Системы TrendRTS - работают на 9 парах.
Системы FlatDTS - работают на 6 парах.
...............................
Победителем оказываются переворотные системы со входами против тренда. Собственно, оно и не сильно удивительно - канальная система отбоя - это весьма часто используемая ТС.
Георгий, сделай, пожалуйста, апдейт этой таблицы.
Георгий, сделай, пожалуйста, апдейт этой таблицы.
Пока нет возможности. Буду иметь ввиду.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
И меня удивляет народ, который хочет "видеть результат", при том, что я уже давно говорил, какая цель у Лиги ТС (ну, не считая лелеяния ЧСВ). Не бывает "Граалей". Залог профита - это своевременное переключение систем с неработающих на работающие. И вот как раз для этого - всегда необходимо иметь набор таких систем, на которые в любой момент можно перейти. Создавая Лигу - я преследовал именно эту цель, и она сейчас достигнута. Я просто поддерживаю весь этот набор в актуальном состоянии, регулярно переоптимизируя системы, показавшие "контрольный выстрел". Кому интересно - вот, может глядеть на принципы ТС, которые показывают хорошие результаты, и использовать их в своих целях.
Я очень извиняюсь спросить: а можно выложить график баланса Демо-счёта, который называется "пред-Реал"?
Я очень извиняюсь спросить: а можно выложить график баланса Демо-счёта, который называется "пред-Реал"?
Смысл ? Там я пробую различные методики отбора ТС, и хвастаться абсолютно нечем.
К сожалению, порядок отбора ТС для реала я пока так и не выработал, и он у меня больше интуитивен.
Вот, думал, к концу весны мой основной счет выйдет из просада - и я открою сигнал... Увы, апрель получился сильно убыточным, а май - совсем чуть-чуть прибыльным. Так что выход из просада, боюсь, откладывается до конца лета...