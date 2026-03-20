Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 102

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov:
Мне интересно увидеть результат труда, пока на горизонте не вижу (не повторяй, что это только для тебя, мы в курсе)

Во-первых, повторю - "только для меня". Разве кому-то это еще нужно ?

Во-вторых, результат - сама Лига ТС. Набор простых систем, которые постоянно работают на демо. Чтобы из них можно было выбирать. Этот результат уже давно получен, и я им вполне себе удовлетворен.

Какие результате нужны тебе - мне непонятно. Никаких "Граалей" в Лиге ТС нет, там простейшие системы.

Сигнал - открою только когда выберусь из просада. Пока этого не произошло.

Shared Project - была такая задумка, но смысла в ней, как я понял, особого нет.

Кто-то, кстати, обещал "уйти навсегда, и больше не появляться в этой ветке".

[Удален]  
Georgiy Merts:

Во-первых, повторю - "только для меня". Разве кому-то это еще нужно ?

Во-вторых, результат - сама Лига ТС. Набор простых систем, которые постоянно работают на демо. Чтобы из них можно было выбирать. Этот результат уже давно получен, и я им вполне себе удовлетворен.

Какие результате нужны тебе - мне непонятно. Никаких "Граалей" в Лиге ТС нет, там простейшие системы.

Сигнал - открою только когда выберусь из просада. Пока этого не произошло.

Shared Project - была такая задумка, но смысла в ней, как я понял, особого нет.

Кто-то, кстати, обещал "уйти навсегда, и больше не появляться в этой ветке".

Что стыдного в просадке, у кого её тут не было
 
Georgiy Merts:

Во-первых, повторю - "только для меня". Разве кому-то это еще нужно ?

Отвечаю.

Жорж, здесь уже давно никому ничё не надо. Всем плевать на всех, да и на себя в том числе. Более-менее прошаренные просто ищут целебные торговые сигналы или ТС и имеют профит (знаю это не понаслышке, а из переписки в ЛС). Все потуги кого-то чем-то заинтересовать - бессмысленны. Аминь.

 
Alexander_K:

Отвечаю.

Жорж, здесь уже давно никому ничё не надо. Всем плевать на всех, да и на себя в том числе. Более-менее прошаренные просто ищут целебные торговые сигналы или ТС и имеют профит (знаю это не понаслышке, а из переписки в ЛС). Все потуги кого-то чем-то заинтересовать - бессмысленны. Аминь.

Есть и другой подход: "ты мне - я тебе".

Я получаю некую информацию из того, что публикует Георгий, анализирую её. Встречно высказываю какие-то соображения, которые м.б. заинтересуют Георгия, а м.б. и нет. На данный момент - нет. )))

Короче - некий симбиоз "писателя" и "читателя". 

 
Alexander_K:

Отвечаю.

Жорж, здесь уже давно никому ничё не надо. Всем плевать на всех, да и на себя в том числе. Более-менее прошаренные просто ищут целебные торговые сигналы или ТС и имеют профит (знаю это не понаслышке, а из переписки в ЛС). Все потуги кого-то чем-то заинтересовать - бессмысленны. Аминь.

Так и я о том.

И меня удивляет народ, который хочет "видеть результат", при том, что я уже давно говорил, какая цель у Лиги ТС (ну, не считая лелеяния ЧСВ).  Не бывает "Граалей". Залог профита - это своевременное переключение систем с неработающих на работающие. И вот как раз для этого - всегда необходимо иметь набор таких систем, на которые в любой момент можно перейти. Создавая Лигу - я преследовал именно эту цель, и она сейчас достигнута. Я просто поддерживаю весь этот набор в актуальном состоянии, регулярно переоптимизируя системы, показавшие "контрольный выстрел". Кому интересно - вот, может глядеть на принципы ТС, которые показывают хорошие результаты, и использовать их в своих целях.

 
Georgiy Merts:

Итак попробуем подвести некоторые итоги. (Напомню, Лига ТС "знает" про 8 валют, и, таким образом, про 28 символов)

...............................

Системы TrendDTS - работают на 7 парах.

Системы TrendSAR - работают на 4 парах.

Системы TrendSP - работают на 7 парах.

Системы FlatSP - работают на 7 парах.

Системы FlatSAR - работают на 12 парах.

Системы FlatRTS - работают на 9 парах.

Системы TrendRTS - работают на 9 парах.

Системы FlatDTS - работают на 6 парах.

...............................


Победителем оказываются переворотные системы со входами против тренда. Собственно, оно и не сильно удивительно - канальная система отбоя - это весьма часто используемая ТС.

Георгий, сделай, пожалуйста, апдейт этой таблицы.

 
Eduard_D:

Георгий, сделай, пожалуйста, апдейт этой таблицы.

Пока нет возможности. Буду иметь ввиду.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:


Чарт лучших пяти по качеству торговли:

 
Georgiy Merts:

И меня удивляет народ, который хочет "видеть результат", при том, что я уже давно говорил, какая цель у Лиги ТС (ну, не считая лелеяния ЧСВ).  Не бывает "Граалей". Залог профита - это своевременное переключение систем с неработающих на работающие. И вот как раз для этого - всегда необходимо иметь набор таких систем, на которые в любой момент можно перейти. Создавая Лигу - я преследовал именно эту цель, и она сейчас достигнута. Я просто поддерживаю весь этот набор в актуальном состоянии, регулярно переоптимизируя системы, показавшие "контрольный выстрел". Кому интересно - вот, может глядеть на принципы ТС, которые показывают хорошие результаты, и использовать их в своих целях.

Я очень извиняюсь спросить:  а можно выложить график баланса Демо-счёта, который  называется "пред-Реал"?

 
Eduard_D:

Я очень извиняюсь спросить:  а можно выложить график баланса Демо-счёта, который  называется "пред-Реал"?

Смысл ? Там я пробую различные методики отбора ТС, и хвастаться абсолютно нечем.

К сожалению, порядок отбора ТС для реала я пока так и не выработал, и он у меня больше интуитивен.

Вот, думал, к концу весны мой основной счет выйдет из просада - и я открою сигнал... Увы, апрель получился сильно убыточным, а май - совсем чуть-чуть прибыльным. Так что выход из просада, боюсь, откладывается до конца лета...

1...9596979899100101102103104105106107108109...406
Новый комментарий