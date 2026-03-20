Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 97
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Кстати, первая цифра магика 6.
Это значит, что данная ТС имеет сопровождение "обратный трейлинг". Очень опасное сопровождение. Просто "бомба", пока идет жесткий флет, будет брать самые "пики" флетовой болтанки, но первый же неугаданный противотренд - весьма сильно ударит по депозиту.
гуд?
два
642952 - все в порядке.
442420 - не будет работать, ты, видимо, после запуска игрался либо с настройками, либо с таймфреймом... Повторю - в логе одними из последних сообщений должны быть сообщения о том, что система создана. Указаны ее предельные параметры. Указана дата билда.
При запуске - происходит создание ТС с теми параметрами, которые имеются, и дальше не предполагается, что параметры будут меняться. (Система создается в конструкторе, а при изменении параметров конструктор заново не вызывается).
Перезапусти эксперта. Последние сообщения в логе должны быть примерно такие же, как сообщения для ТС 642952.Я потом доработаю эксперта, чтобы он снимал себя с торговли, и писал в логе, что нефиг играться с настройками после запуска.
Или сейчас пойдут разговоры о том, что это всё не ради денег?.. xD
Так а когда там уже станет ясно, что вот всё.. пора начинать богатеть? : D
Или сейчас пойдут разговоры о том, что это всё не ради денег?.. xD
Что значит "пора богатеть" ???
Умные люди - еще полгода назад поставили лучшие ТС на торговлю, и уже разбогатели... А ты, Артем, где был ???
Артем, в большой семье - клювом не щелкают. А если щелкают - то быстро-быстро.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Что значит "пора богатеть" ???
Умные люди - еще полгода назад поставили лучшие ТС на торговлю, и уже разбогатели... А ты, Артем, где был ???
Артем, в большой семье - клювом не щелкают. А если щелкают - то быстро-быстро.
Как найти этих умных людей, почему они тут не общаются?
Некогда, не успевают мешки шить для денег.)
Некогда, не успевают мешки шить для денег.)
Деньги в мешке это макулатура))
Деньги в мешке это макулатура))
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Ошибка... Информация будет чуть позже...