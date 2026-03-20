Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 105

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Vladimir Baskakov:
Для начала покажите мне купюру EurChf, потом я посмотрю графики и мы поррасуждаем о её самостоятельности

Только после того, как Вы покажете нам купюру EURUSD.  

Ну или USDСHF.
[Удален]  
Eduard_D:

Только после того, как Вы покажете нам купюру EURUSD.  

Ой все, удачи
 
Vladimir Baskakov:
Ой все, удачи

Счастливого пути!

 
Vladimir Baskakov:
Ой все, удачи

И поговорили...

Владимир, кто-то обещал больше никогда не появляться в этой ветке. Врал ?

[Удален]  
Georgiy Merts:

И поговорили...

Владимир, кто-то обещал больше никогда не появляться в этой ветке. Врал ?

Нет, я хозяин своего слова ... Ты бы объяснил своим сподвижникам, как образуются котировки кросс-курсов
 
Vladimir Baskakov:
Нет, я хозяин своего слова ... Ты бы объяснил своим сподвижникам, как образуются котировки кросс-курсов

Да откуда я знаю, как они образуются ? Для успешной торговли это не сильно важно. Гораздо важнее, как они себя ведут.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да откуда я знаю, как они образуются ? Для успешной торговли это не сильно важно. Гораздо важнее, как они себя ведут.

Ну как сказать, например EurChf=EurUsd*UsdChf
 
Vladimir Baskakov:
Нет, я хозяин своего слова ... Ты бы объяснил своим сподвижникам, как образуются котировки кросс-курсов

Вы даже не поняли, что речь шла не о классическом  определении, что такое кросс-курс, а о фактическом поведении пары.

Ежу понятно, что, к примеру, NzdChf - это кросс.  А вот EurGbp - ни разу не кросс, хотя доллар в ней не присутствует. 

В рамках дискуссии, вот это улыбнуло:

 

 
Vladimir Baskakov:
Ну как сказать, например EurChf=EurUsd*UsdChf

Вот, вот, я только теперь понял, что EurUsd это кросс-курс, т.к. EurUsd=EurGbp*GbpUsd.

Спасибо, Владимир, что открыли мне глаза и вывели из темноты неведения. 

[Удален]  
Eduard_D:

Вы даже не поняли, что речь шла не о классическом  определении, что такое кросс-курс, а о фактическом поведении пары.

Ежу понятно, что, к примеру, NzdChf - это кросс.  А вот EurGbp - ни разу не кросс, хотя доллар в ней не присутствует. 

В рамках дискуссии, вот это улыбнуло:

 

EurGbp не кросс-курс, серьёзно?
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