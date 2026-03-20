Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 105
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Для начала покажите мне купюру EurChf, потом я посмотрю графики и мы поррасуждаем о её самостоятельности
Только после того, как Вы покажете нам купюру EURUSD.Ну или USDСHF.
Только после того, как Вы покажете нам купюру EURUSD.
Ой все, удачи
Счастливого пути!
Ой все, удачи
И поговорили...
Владимир, кто-то обещал больше никогда не появляться в этой ветке. Врал ?
И поговорили...
Владимир, кто-то обещал больше никогда не появляться в этой ветке. Врал ?
Нет, я хозяин своего слова ... Ты бы объяснил своим сподвижникам, как образуются котировки кросс-курсов
Да откуда я знаю, как они образуются ? Для успешной торговли это не сильно важно. Гораздо важнее, как они себя ведут.
Да откуда я знаю, как они образуются ? Для успешной торговли это не сильно важно. Гораздо важнее, как они себя ведут.
Нет, я хозяин своего слова ... Ты бы объяснил своим сподвижникам, как образуются котировки кросс-курсов
Вы даже не поняли, что речь шла не о классическом определении, что такое кросс-курс, а о фактическом поведении пары.
Ежу понятно, что, к примеру, NzdChf - это кросс. А вот EurGbp - ни разу не кросс, хотя доллар в ней не присутствует.
В рамках дискуссии, вот это улыбнуло:
Ну как сказать, например EurChf=EurUsd*UsdChf
Вот, вот, я только теперь понял, что EurUsd это кросс-курс, т.к. EurUsd=EurGbp*GbpUsd.
Спасибо, Владимир, что открыли мне глаза и вывели из темноты неведения.
Вы даже не поняли, что речь шла не о классическом определении, что такое кросс-курс, а о фактическом поведении пары.
Ежу понятно, что, к примеру, NzdChf - это кросс. А вот EurGbp - ни разу не кросс, хотя доллар в ней не присутствует.
В рамках дискуссии, вот это улыбнуло: