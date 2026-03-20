Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 47

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Подведем итоги за неделю.

На первое место вышла ТС 642952 - входы лимитными отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на AUDCAD.  Эта система - новичок в рейтинге сразу на первом месте, за счет ряда удачных сделок подряд.

Второе место занимает ТС 743622 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на GBPNZD - обладатель первого места на прошлой неделе, совершившая две сделки, и несколько снизившая качество торговли.

Третье место - ТС 740642 - также входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП но на USDCHF. За прошлую неделю было совершено две сделки, система несколько повысила качество торговли и поднялась с пятого на третье место.

Четвертое место - ТС 543350 - перевороты против тренда, определяемого ЕМА по "импульсному" бару на CADCHF. За прошлую неделю сделок не было, поэтому качество торговли незначительно снизилось, и со второго места система опустилась на четвертое.

Пятерку лидеров замыкает ТС 243622 - перевороты стоповыми отложками на пиках зигзага на GBPNZD. Это новичок рейтинга.

 

Кстати о сигналах.

Как я уже не раз говорил - желающим могу предоставить счет и инвест-пароль Лиги ТС. Выбирайте сделки по магику, и смотрите на торговлю.

Понимаю, мало кому хочется возиться. Куда лучше, когда на каждой ТС есть сигнал. Ну что ж... У меня нет возможности открывать кучу сигналов. Но если найдется желающий открыть сигналы по некоторым ТС - никаких проблем. Высказывайте желание, я предоставлю эксперты, работающие по выбранным ТС Лиги, чтобы можно было видеть их работу на сигнале, а не на экселевских отчетах.

 
Georgiy Merts:

Кстати о сигналах.

Как я уже не раз говорил - желающим могу предоставить счет и инвест-пароль Лиги ТС. Выбирайте сделки по магику, и смотрите на торговлю.

Понимаю, мало кому хочется возиться. Куда лучше, когда на каждой ТС есть сигнал. Ну что ж... У меня нет возможности открывать кучу сигналов. Но если найдется желающий открыть сигналы по некоторым ТС - никаких проблем. Высказывайте желание, я предоставлю эксперты, работающие по выбранным ТС Лиги, чтобы можно было видеть их работу на сигнале, а не на экселевских отчетах.

Проще замониторить на мухобке и открыть полный доступ. По магикам там можно всё также отследить.
 
Boris Gulikov:
Проще замониторить на мухобке и открыть полный доступ. По магикам там можно всё также отследить.

Ха ! Не знал, не знал...

Вау !!! Точно... Что ж, блин, я раньше не дотумкал...

У меня есть мониторинг на МайФхБуке для "среднего" дивизиона Лиги ТС (какая, блин, неудача, для "высшего" не открыл... Не пойму... что-то не могу вставить ссылку... Как предлагаешь сделать ? Куда ссылку вставить ? 

Сейчас замониторю "высший" дивизион.... Замониторил.  Есть ссылка. Куда ее выложить ?

Только в высшем дивизионе по истории свыше 40 тысяч сделок. Не пойму, как отфильтровать по магику...

[Удален]  
Georgiy Merts:

Ха ! Не знал, не знал...

Вау !!! Точно... Что ж, блин, я раньше не дотумкал...

У меня есть мониторинг на МайФхБуке для "среднего" дивизиона Лиги ТС (какая, блин, неудача, для "высшего" не открыл... Не пойму... что-то не могу вставить ссылку... Как предлагаешь сделать ? Куда ссылку вставить ? 

Сейчас замониторю "высший" дивизион.... Замониторил.  Есть ссылка. Куда ее выложить ?

Только в высшем дивизионе по истории свыше 40 тысяч сделок. Не пойму, как отфильтровать по магику...

Т.е. это ещё как минимум на год?
 
Georgiy Merts:

Замониторил.  Есть ссылка. Куда ее выложить ?

Сюда нельзя, MQ не любит. Только в виде текста замаскированного.


Georgiy Merts:

Не пойму, как отфильтровать по магику... 

Прямо при просмотре сверху можно выбрать Кастум анализ.

 

кстати, самый интересный момент - сейчас праздники, доллар не давит - какие ТС и что покажут ?

под конец года конечно немного не то, но всё-же.  Бывают и в Штатах особые дни

 
Andrey Khatimlianskii:

Сюда нельзя, MQ не любит. Т


Мне казалось что они (MQ) уже тесно сдружились с МайФикс (судя по способам мониторинга)

думаю что публикация ссылки вреда не сделает, на край - модераторы снесут и пожурят

ну действительно не десятки-же сигналов постить ТС-у :-)

 
Maxim Kuznetsov:

Мне казалось что они (MQ) уже тесно сдружились с МайФикс (судя по способам мониторинга)

думаю что публикация ссылки вреда не сделает, на край - модераторы снесут и пожурят

ну действительно не десятки-же сигналов постить ТС-у :-)

Нет, ссылки на бук автоматом режутся движком. Могут пожурить, а может случайно Ренат в плохом настроении зайти и забанить пожизненно =)

 

Ну, обойдемся без МайФхБука - кто хочет создать бесплатный сигнал по любой ТС из Лиги - я готов предоставить эксперта.

Более того - собираюсь поискать в КодоБазе бесплатного эксперта, скажем, на пробой или отбой Прайс-Ченела, чтобы никто меня не подозревал в рекламе - такой эксперт будет давать близкие результаты к любым экспертам, в названии которых есть "Chn" или магики заканчиваются на единицу.

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