Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 47
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Подведем итоги за неделю.
На первое место вышла ТС 642952 - входы лимитными отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на AUDCAD. Эта система - новичок в рейтинге сразу на первом месте, за счет ряда удачных сделок подряд.
Второе место занимает ТС 743622 - входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП на GBPNZD - обладатель первого места на прошлой неделе, совершившая две сделки, и несколько снизившая качество торговли.
Третье место - ТС 740642 - также входы стоповыми отложками на пиках зигзага с трейлингом ТП но на USDCHF. За прошлую неделю было совершено две сделки, система несколько повысила качество торговли и поднялась с пятого на третье место.
Четвертое место - ТС 543350 - перевороты против тренда, определяемого ЕМА по "импульсному" бару на CADCHF. За прошлую неделю сделок не было, поэтому качество торговли незначительно снизилось, и со второго места система опустилась на четвертое.
Пятерку лидеров замыкает ТС 243622 - перевороты стоповыми отложками на пиках зигзага на GBPNZD. Это новичок рейтинга.
Кстати о сигналах.
Как я уже не раз говорил - желающим могу предоставить счет и инвест-пароль Лиги ТС. Выбирайте сделки по магику, и смотрите на торговлю.
Понимаю, мало кому хочется возиться. Куда лучше, когда на каждой ТС есть сигнал. Ну что ж... У меня нет возможности открывать кучу сигналов. Но если найдется желающий открыть сигналы по некоторым ТС - никаких проблем. Высказывайте желание, я предоставлю эксперты, работающие по выбранным ТС Лиги, чтобы можно было видеть их работу на сигнале, а не на экселевских отчетах.
Кстати о сигналах.
Как я уже не раз говорил - желающим могу предоставить счет и инвест-пароль Лиги ТС. Выбирайте сделки по магику, и смотрите на торговлю.
Понимаю, мало кому хочется возиться. Куда лучше, когда на каждой ТС есть сигнал. Ну что ж... У меня нет возможности открывать кучу сигналов. Но если найдется желающий открыть сигналы по некоторым ТС - никаких проблем. Высказывайте желание, я предоставлю эксперты, работающие по выбранным ТС Лиги, чтобы можно было видеть их работу на сигнале, а не на экселевских отчетах.
Проще замониторить на мухобке и открыть полный доступ. По магикам там можно всё также отследить.
Ха ! Не знал, не знал...
Вау !!! Точно... Что ж, блин, я раньше не дотумкал...
У меня есть мониторинг на МайФхБуке для "среднего" дивизиона Лиги ТС (какая, блин, неудача, для "высшего" не открыл... Не пойму... что-то не могу вставить ссылку... Как предлагаешь сделать ? Куда ссылку вставить ?
Сейчас замониторю "высший" дивизион.... Замониторил. Есть ссылка. Куда ее выложить ?
Только в высшем дивизионе по истории свыше 40 тысяч сделок. Не пойму, как отфильтровать по магику...
Ха ! Не знал, не знал...
Вау !!! Точно... Что ж, блин, я раньше не дотумкал...
У меня есть мониторинг на МайФхБуке для "среднего" дивизиона Лиги ТС (какая, блин, неудача, для "высшего" не открыл... Не пойму... что-то не могу вставить ссылку... Как предлагаешь сделать ? Куда ссылку вставить ?
Сейчас замониторю "высший" дивизион.... Замониторил. Есть ссылка. Куда ее выложить ?
Только в высшем дивизионе по истории свыше 40 тысяч сделок. Не пойму, как отфильтровать по магику...
Замониторил. Есть ссылка. Куда ее выложить ?
Сюда нельзя, MQ не любит. Только в виде текста замаскированного.
Не пойму, как отфильтровать по магику...
Прямо при просмотре сверху можно выбрать Кастум анализ.
кстати, самый интересный момент - сейчас праздники, доллар не давит - какие ТС и что покажут ?
под конец года конечно немного не то, но всё-же. Бывают и в Штатах особые дни
Сюда нельзя, MQ не любит. Т
Мне казалось что они (MQ) уже тесно сдружились с МайФикс (судя по способам мониторинга)
думаю что публикация ссылки вреда не сделает, на край - модераторы снесут и пожурят
ну действительно не десятки-же сигналов постить ТС-у :-)
Мне казалось что они (MQ) уже тесно сдружились с МайФикс (судя по способам мониторинга)
думаю что публикация ссылки вреда не сделает, на край - модераторы снесут и пожурят
ну действительно не десятки-же сигналов постить ТС-у :-)
Нет, ссылки на бук автоматом режутся движком. Могут пожурить, а может случайно Ренат в плохом настроении зайти и забанить пожизненно =)
Ну, обойдемся без МайФхБука - кто хочет создать бесплатный сигнал по любой ТС из Лиги - я готов предоставить эксперта.
Более того - собираюсь поискать в КодоБазе бесплатного эксперта, скажем, на пробой или отбой Прайс-Ченела, чтобы никто меня не подозревал в рекламе - такой эксперт будет давать близкие результаты к любым экспертам, в названии которых есть "Chn" или магики заканчиваются на единицу.