Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 99
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Кто сказал, что "Не использую" ??? Каждая ТС - проходит оптимизацию на двухлетнем периоде - год бек, год форвард. И сразу ставится на демо в соответствующий дивизион. Эта дата и указывается, как "билд".
То есть, каждая ТС из отчета имеет двухлетний период тестирование до даты билда, и период тестирования на демо после даты билда.
Ты просто прикинь, сколько потребуется ресурсов на то, чтобы проверять все системы в тестере стратегий, и, главное - как потом их сравнивать ? Это пока не занимаешься всем этим - кажется, что "там делать нечего". Я сперва вот так тоже думал... Оказалось, что поставить 600 ТС на демо и потом получать по ним периодические отчеты куда проще, чем те же ТС гонять в тестере.
Ну хозяин барин, просто все в Крым на поезде поехали, а вы решили пешком принципиально, такая аналогия
В тестере мт5 качество моделирования достигает 100%, так же есть оптимизация систем. Не спрашиваю, почему не используете, чтобы прогнать все 600 через них, просто информирую
Та к здесь же можно сообщений запилить и пару баксов получить от mql - тоже своего рода доход от лиги. xD
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Таблица лучших 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Да говорю ж - еще не вышел из просада. Во-вторых, ПАММ у меня уже три с лишним года.
В-третьих, я "помогаю руками", поскольку для обычной работы и резких новостных движений - настройки нужны различные. Использую ТС ZpnTrendSP на евродолларе и на доллариене. Начал использовать где-то с начала декабря.
Приветствую!
Георгий, а почему ты выбрал именно эту ТС? (заранее согласен с твоим предложением общаться на «ты») Я просмотрел отчёты за декабрь-февраль, там ZpnTrendSP ничего особо хорошего ни по балансу ни по качеству не показывала.
Со стороны трудно анализировать отчёты в разрезе какие ТС в какие недели торговали хорошо или плохо, но я бы, также как и Роман, выбрал бы
маджик 442420. Или вообще зарядил бы пять-десять лучших по результатам предыдущей недели (лучших по балансу). Равно через неделю поменял бы их снова на лучшие за прошедшую неделю и т.д. М.б. попробуешь смоделировать такой вариант, например, с начала декабря?
Георгий, а почему ты выбрал именно эту ТС? (заранее согласен с твоим предложением общаться на «ты») Я просмотрел отчёты за декабрь-февраль, там ZpnTrendSP ничего особо хорошего ни по балансу ни по качеству не показывала.
Все верно.
Как я и сказал выше - все ТС, показывающие "звездные" результаты оказываются недостаточно стабильными. И период хорошей работы быстро сменяется периодами полного упадка, причем, и переоптимизация - не помогает, несмотря на то, что система могла показывать хорошие результаты в высшем дивизионе - внезапно она перестает работать, и долгое время даже не выходит из низшего.
Кроме того, как я также указывал - многие из "хорошо показавших" ТС имеют сопровождение типа "обратный трейлинг" (трейлинг ТП) - а это сопровождение по поведению и результатам очень похоже на мартингейл, разница лишь в отсутствии нагрузки на депозит. Ну душа не лежит к такому поведению системы !
В результате - я решил остановить свой выбор на тех системах, которые долгое время показывают стабильные, пусть невысокие результаты, и при этом - на мажорах (на остальных парах стабильность работы, как мне кажется, значительно меньше). Плюс - "помогаю руками", на новостях это позволяет взять заметно больше пунктов прибыли, чем если работать без "ручника".
Выбор был сделан больше интуитивно, чем логически. К сожалению, апрель - выдался очень неудачным, были большие убытки. Но, начало мая - вроде внушает оптимизм... Посмотрим.
маджик 442420. Или вообще зарядил бы пять-десять лучших по результатам предыдущей недели (лучших по балансу). Равно через неделю поменял бы их снова на лучшие за прошедшую неделю и т.д. М.б. попробуешь смоделировать такой вариант, например, с начала декабря?
У меня все системы постоянно работают. Зачем их менять-то ?
Цель Лиги ТС - это иметь "пул систем", из которого можно выбирать. К сожалению, вопрос выбора, повторю, у меня больше интуитивен. Если у кого есть какие мысли - какие системы надо выбирать, я уже говорил - за инвест-пароль или за мониторинг - я готов предоставить EX4-модуль, работающий по выбранной системе.
Я прочитал всю ветку (а раньше временами заглядывал и старую ветку), есть ряд вопросов и предложениий. Есть время обсудить?
Без проблем. Я бы предложил писать прямо здесь.
Или там какие-то коммерческие тайны ?
Без проблем. Я бы предложил писать прямо здесь.
Или там какие-то коммерческие тайны ?
Вообще никаких. Я и имел ввиду здесь, вопрос был про время.