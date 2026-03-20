Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 103
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Смысл ? Там я пробую различные методики отбора ТС, и хвастаться абсолютно нечем.
К сожалению, порядок отбора ТС для реала я пока так и не выработал, и он у меня больше интуитивен.
Вот, думал, к концу весны мой основной счет выйдет из просада - и я открою сигнал... Увы, апрель получился сильно убыточным, а май - совсем чуть-чуть прибыльным. Так что выход из просада, боюсь, откладывается до конца лета...
По крайней мере теперь ясно какое сегодня основное направление работы.
На реале одновременно работает только одна ТС или несколько?
По крайней мере теперь ясно какое сегодня основное направление работы.
На реале одновременно работает только одна ТС или несколько?
На реале работает ТС ZpnTrendSP с "ручной" помощью, поскольку иногда (в первую очередь на новостях) ТП имеет смысл выставлять значительно больше обычного. Использую евродоллар и доллариену, как наиболее стабильные в поведении.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
На реале работает ТС ZpnTrendSP с "ручной" помощью, поскольку иногда (в первую очередь на новостях) ТП имеет смысл выставлять значительно больше обычного. Использую евродоллар и доллариену, как наиболее стабильные в поведении.
Я проанализировал отчёты “по качеству” за 34 недели. Наиболее стабильно во всех 34 отчётах присутствует EURCHF. Второе место у EURGBP (пропуск в одном недельном отчёте). Все остальные пары представлены менее стабильно.
USDJPY появляется только 5 раз за все 34 недели.
Получается, что твой критерий “качество” не соответствует твоему же выбору USDJPY, которую ты оцениваешь как наиболее стабильную. Мне кажется, здесь наблюдается некоторое противоречие.
ИМХО наибольший интерес с точки зрения стабильности представляет EURCHF. Я не анализировал пока в разрезе какие именно ТС у каких пар всречались наиболее часто. Но, на вскидку, интересно было бы поглядеть на график баланса (и отчёт тестера) по ТС 543050 EMAFlatSAR EURCHF, начиная с даты её билда 11.08.18
Я проанализировал отчёты “по качеству” за 34 недели. Наиболее стабильно во всех 34 отчётах присутствует EURCHF. Второе место у EURGBP (пропуск в одном недельном отчёте). Все остальные пары представлены менее стабильно.
USDJPY появляется только 5 раз за все 34 недели.
Получается, что твой критерий “качество” не соответствует твоему же выбору USDJPY, которую ты оцениваешь как наиболее стабильную. Мне кажется, здесь наблюдается некоторое противоречие.
ИМХО наибольший интерес с точки зрения стабильности представляет EURCHF. Я не анализировал пока в разрезе какие именно ТС у каких пар всречались наиболее часто. Но, на вскидку, интересно было бы поглядеть на график баланса (и отчёт тестера) по ТС 543050 EMAFlatSAR EURCHF, начиная с даты её билда 11.08.18
Получается, что твой критерий “качество” не соответствует твоему же выбору USDJPY, которую ты оцениваешь как наиболее стабильную. Мне кажется, здесь наблюдается некоторое противоречие.
ИМХО наибольший интерес с точки зрения стабильности представляет EURCHF. Я не анализировал пока в разрезе какие именно ТС у каких пар всречались наиболее часто. Но, на вскидку, интересно было бы поглядеть на график баланса (и отчёт тестера) по ТС 543050 EMAFlatSAR EURCHF, начиная с даты её билда 11.08.18
"Стабильность" я понимаю под одинаковостью поведения. Да, эта пара показывает не самые высокие результаты. Однако, на пробой канала она практически всегда дает небольшой профит.
На мой взгляд, пары, показывающие высшие показатели (хоть по балансу, хоть по качеству) - это достаточно ненадежные пары, и их высокие результаты в основном случайны. Здесь надо обращать внимание не на максимум, а как раз на минимум. Чтобы минимум был наилучшим.
Насчет графика ТС 543050 - выложу через некоторое время.
Естественно, EurChf самая маловалотильная пара из всех. К ней подходит любая трендовая стратегия. На ней прогореть это надо постараться
Чем меньше волатильность - тем хуже работают трендовые стратегии.
Как раз на сильно флетовых парах хороша работа в канале или лимитными отложками от экстремумов с сопровождением типа "обратный трейлинг". Но, изредка такие символы дают резкие трендовые движения, которые убивают весь доход.
Естественно, EurChf самая маловалотильная пара из всех. К ней подходит любая трендовая стратегия. На ней прогореть это надо постараться
Стало мне интересно, почему она самая маловалотильная. И решил я посмотреть значения ATR (с периодом 500) для разных пар на D1 на графике начиная с марта 2018.
Да, действительно, значение ATR для EurChf одно из самых низких. Но значения ATR для EurChf растёт, в то время, как для большинства других пар - падает. Как это
влияет в контексте обнаруженной закономерности с ТС 543050 - я не знаю. Но факт достаточно странный.
ИМХО: обсуждаемая закономерность поведения ТС на символе EurChf связана не столько с волатильностью, сколько с корреляцией.
EURCHF:
NZDUSD:
Стало мне интересно, почему она самая маловалотильная. И решил я посмотреть значения ATR (с периодом 500) для разных пар на D1 на графике начиная с марта 2018.
Да, действительно, значение ATR для EurChf одно из самых низких. Но значения ATR для EurChf растёт, в то время, как для большинства других пар - падает. Как это
влияет в контексте обнаруженной закономерности с ТС 543050 - я не знаю. Но факт достаточно странный.
ИМХО: обсуждаемая закономерность поведения ТС на символе EurChf связана не столько с волатильностью, сколько с корреляцией.
EURCHF:
NZDUSD:
А при чем тут NzdUsd?
Конкретно - ни причём. Посмотрите сами любые пары.