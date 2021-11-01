Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 9
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Ага - вижу какую я ставил цену на проект и срок исполнения.
Раньше вернуться с 60-й страницы обсуждения на 2-ю можно было одним кликом.
Пока не вижу, чтобы в обновленном варианте было удобнее. Можно несколько минут только на перелистывание в самый верх потратить.
А если у нас обсуждение на 50 страниц и мне нужно было открыть 1-ю, 5-ю, 15-ю. Одним кликом на номере со страницей и открывал в новой вкладке. Теперь новую страницу откроет в самом низу обсуждения и на каждой новой странице нужно прокручивать вверх и отыскивать нужные мне посты.
Спасибо всем высказыванные замечания/предложения/сообщения об ошибках.
Наши разработчики внимательно следят за этой темой
Раньше вернуться с 60-й страницы обсуждения на 2-ю можно было одним кликом.
Пока не вижу, чтобы в обновленном варианте было удобнее. Можно несколько минут только на перелистывание в самый верх потратить.
А если у нас обсуждение на 50 страниц и мне нужно было открыть 1-ю, 5-ю, 15-ю. Одним кликом на номере со страницей и открывал в новой вкладке. Теперь новую страницу откроет в самом низу обсуждения и на каждой новой странице нужно прокручивать вверх и отыскивать нужные мне посты.
Это есть основная проблема некоторых профильных сайтов.
В соцсети так можно делать, там кроме флуда ничего полезного нет - прочитал и забыл. У нас-же технические переписки, и к одному и тому-же месту есть потребность возвращаться по несколько раз.
Если уж сильно хочется обновить дизайн, то нужно подстраиваться не под современность, а делать в первую очередь удобно для пользователей.
Очень удобна в использовании вот такая реализация:
Ну и конечно-же, всё должно работать на ajax, без перезагрузки основной страницы.
Я уже сказал о своей позиции - исполнитель сейчас оплачивает арбитраж репутацией. И пока это только так. Остальное - пустой разговор.
вот пока исполнитель не будет оплачивать свои косяки своим рублем - пустой разговор. многие только так и понимают -- пока не припечет не доходит.
вы пишите что это ваша позиция. чтобы не вводить тех кто читает в заблуждение.
я считаю что оплата всех расходов заказчиком это как минимум несправедливо. это моя позиция и ее многие поддерживают. и я тоже могу заявить что все остальное пустой разговор, только что у меня шильдика модератора нет.
вот пока исполнитель не будет оплачивать свои косяки своим рублем - пустой разговор. многие только так и понимают -- пока не припечет не доходит.
вы пишите что это ваша позиция. чтобы не вводить тех кто читает в заблуждение.
я считаю что оплата всех расходов заказчиком это как минимум несправедливо. это моя позиция и ее многие поддерживают. и я тоже могу заявить что все остальное пустой разговор, только что у меня шильдика модератора нет.
Причём тут "модератор"? Он что, не человек?
Моё мнение, думаете, не совпадает с тем, которые тут озвучивают? В том числе, и вы.
Я же изначально говорил о том, что пока есть то, что есть, и базарить просто так - не интересно. И уж если есть предложения, или пожелания - их нужно озвучить, обсудить, оформить заявкой в СД и отослать туда. Здесь пообсуждать естественно можно, и даже нужно, но утверждать от имени администрации и озвучивать некие версии о "нужности/ненужности" неких правил и условий, которых ещё нет, и неизвестно, будут, или нет - как-то оно не очень правильно, верно?
Вот с того и начался разговор - лишь попросил не озвучивать за администрацию что ей нужно и выгодно, а что - нет.
Причём тут "модератор"? Он что, не человек?
при том что многими мнение модератора воспринимается как мнение в последней инстанции. и не надо делать вид что вы этого не понимаете.
при том что многими мнение модератора воспринимается как мнение в последней инстанции. и не надо делать вид что вы этого не понимаете.
Именно потому и написал человеку, утвердившему:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Aleksey Vyazmikin, 2018.03.30 08:39
Это возможность не платить комиссию, а это не интересно MQ. А если платить комиссию (обычно её платит заказчик), то можно и через арбитраж рвать соглашение.
... что не нужно постить от имени администрации свои личные умозаключения:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Artyom Trishkin, 2018.03.30 08:41
Был тут один человек, говорящий от лица администрации. Отдыхает месяц.
Или вам просто поворчать?
Всё же, лучше дождаться ответа администрации, нежели выносить свои личные соображения на форум.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Дизайн Фриланса полностью обновлен!
Artyom Trishkin, 2018.03.30 09:13
Это ваши личные выкладки. Определяющим же является ответ администрации, а не ваши личные утверждения. Или вы хотите просто здесь устроить панику?
Дождитесь ответа администрации, а потом уже говорите об их мнении. Вы же говорите - своё.
Вы говорите, что говорите о недостатках. А я вижу, что вы устраиваете панику:
...
Вопрос был о том, что ранее обещали подумать над этим.
Ваш ответ однозначен - MQ это не нужно, потому что...
Вопрос был нейтрален.
Ваш ответ имеет некий деструктивный окрас с утверждением.
Или у вас есть точная информация про мнение администрации ресурса по этому вопросу. Тогда будьте добры предоставить ссылку на ответ администрации.
Вот там, да, там я сказал как модератор.
А мои личные мнения я высказываю в разговоре.
Ну, может стоит уточнять, что они - личные ...
Это есть основная проблема некоторых профильных сайтов.
В соцсети так можно делать, там кроме флуда ничего полезного нет - прочитал и забыл. У нас-же технические переписки, и к одному и тому-же месту есть потребность возвращаться по несколько раз.
Если уж сильно хочется обновить дизайн, то нужно подстраиваться не под современность, а делать в первую очередь удобно для пользователей.
Очень удобна в использовании вот такая реализация:
Ну и конечно-же, всё должно работать на ajax, без перезагрузки основной страницы.
Согласен, нужны страницы, ползунок - это геммор что либо найти.