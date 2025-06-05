Разностное исчисление, примеры. - страница 9
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В любом случае последние несколько бар перерисовываются, а значит ценность кода= 0.
На "четырехзнаке"?
да, на 4-х
если больше, то сигнал
нет
Вы или заблуждаетесь, или обманываете.
согласен
в построении последнего видимого бара учавствует следующий бар, которого нет
не хватает следующего бара
подозреваю, что в котировке, которую мы видим именно его и не хватает
спрятан всего один последний бар продолжительностью не более 10 минут //версия, не фактя начинал его просчитывать, но пока мозгов не хватило.
согласен
в построении последнего видимого бара учавствует следующий бар, которого нет
не хватает следующего бара
подозреваю, что в котировке, которую мы видим именно его и не хватает
спрятан всего один последний бар продолжительностью не более 10 минут //версия, не фактя начинал его просчитывать, но пока мозгов не хватило.
Вот, например, перерисовываемая аппроксимация методом Фурье:
А вот обычная неперерисовываемая SMA c периодом 4, но со сдвижкой влево на 2:
Это все игрушки и самообман
Вот например перерисовываемая аппроксимация методом Фурье:
А вот обычная SMA c периодом 4 и сдвижкой влево на 2:
Это все игрушки и самообман
по Фурье еще круче чем у меня
а что там перерисовыается?
по Фурье еще круче чем у меня
а что там перерисовыается?
Все перерисовывается. Я здесь сбрасывал код этого индикатора
анимированная GIF-ка:
Все перерисовывается. Я здесь сбрасывал код этого индикатора
анимированная GIF-ка:
и прикольно и круто с другой стороны
//надо тоже научиться анимации
действительно жестко перерисовываетсяа если точку начала расчета привязать к определенной метке времени?
действительно жестко перерисовываетсяа если точку начала расчета привязать к определенной метке времени?
Чтобы посмотреть динамику.
Тот же эксперт на М15.