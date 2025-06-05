Разностное исчисление, примеры. - страница 9

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Nikolai Semko:
В любом случае последние несколько бар перерисовываются, а значит ценность кода= 0.
нет
 
Aleksey Panfilov:

На "четырехзнаке"?

да, на 4-х

если больше, то сигнал

 
Renat Akhtyamov:
нет
Вы или заблуждаетесь, или обманываете. 
Либо изобрели машину времени. Тогда я Вас поздравляю!
Видно же невооружённым глазом, что в построении текущего бара принимает участие как минимум один следующий бар.
 
Nikolai Semko:
Вы или заблуждаетесь, или обманываете. 
Либо изобрели машину времени. Тогда я Вас поздравляю!
Видно же невооружённым глазом, что в построении текущего бара принимает участие как минимум один следующий бар.

согласен

в построении последнего видимого бара учавствует следующий бар, которого нет

не хватает следующего бара

подозреваю, что в котировке, которую мы видим именно его и не хватает

спрятан всего один последний бар продолжительностью не более 10 минут //версия, не факт

я начинал его просчитывать, но пока мозгов не хватило.
 
Renat Akhtyamov:

согласен

в построении последнего видимого бара учавствует следующий бар, которого нет

не хватает следующего бара

подозреваю, что в котировке, которую мы видим именно его и не хватает

спрятан всего один последний бар продолжительностью не более 10 минут //версия, не факт

я начинал его просчитывать, но пока мозгов не хватило.

Вот, например, перерисовываемая аппроксимация методом Фурье:

А вот обычная неперерисовываемая SMA c периодом 4, но со сдвижкой влево на 2:

Это все игрушки и самообман

 
Nikolai Semko:

Вот например перерисовываемая аппроксимация методом Фурье:

А вот обычная SMA c периодом 4 и сдвижкой влево на 2:

Это все игрушки и самообман

по Фурье еще круче чем у меня

а что там перерисовыается?

 
Renat Akhtyamov:

по Фурье еще круче чем у меня

а что там перерисовыается?

Все перерисовывается. Я здесь сбрасывал код этого индикатора

анимированная GIF-ка:


 
Nikolai Semko:

Все перерисовывается. Я здесь сбрасывал код этого индикатора

анимированная GIF-ка:

и прикольно и круто с другой стороны

//надо тоже научиться анимации

действительно жестко перерисовывается

а если точку начала расчета привязать к определенной метке времени?
 
Renat Akhtyamov:

действительно жестко перерисовывается

а если точку начала расчета привязать к определенной метке времени?
Экстраполяция методом Фурье в таком виде бесполезная игрушка.
Ну может в таком виде на RSI может пригодиться

 

Чтобы посмотреть динамику.

Тот же эксперт на М15.



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