Разностное исчисление, примеры. - страница 7
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Вот одна из возможных реализаций такого подхода. Никакого перерисовывания и сдвигов. Это вторая производная от Вашей линии.
Да.
И мне нравиться. )))
Спасибо за Ваше участие.
Посмотрим "по ходу пьесы".
Полиномы, сплайны, гауссовские процессы...
Синие точки - обучающая, красные - тестовая. Генеришь кучу любых кривулек на синих, проверяешь
по понравившейся метрике на красных и отбираешь лучшую. Можно рандомно удалять часть синих...
Полиномы, сплайны, гауссовские процессы...
Синие точки - обучающая, красные - тестовая. Генеришь кучу любых кривулек на синих, проверяешь
по понравившейся метрике на красных и отбираешь лучшую. Можно рандомно удалять часть синих...
И так, и..., да. Нейросети замануха очень серьезная.
"Говорят, от туда ни кто не возвращался." :))))
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От теории к практике
Vizard_, 2018.01.19 07:31
И так, и..., да. Нейросети замануха очень серьезная.
"Говорят, от туда ни кто не возвращался." :))))
Тема настолько интересная, что возвращаться и не хочется.))
)))
Из того, что я видел про нейросети, похоже, что разностные уравнения присутствуют там достаточно широко, только при объяснениях записываются в другой форме, видимо уже адаптированной под задачи.И это логично, если речь идет об анализе дискретной информации.
)))
Из того, что я видел про нейросети похоже, что разностные уравнения присутствуют там достаточно широко, только при объяснениях записываются в другой форме, видимо уже адаптированной под задачи.
Надо тему почитать. Я пока не оч. понял в чем фишка с РУ.
ЗЫ Перечитал тему. Все вроде понятно, но все равно не понял в чем замысел.
Аналитические функции на истории можно рисовать без напряга до 4-й производной включительно наверное любыми методами. Ту-же апроксимацию неплохо делает полиномиальная регрессия.
В чем преимущество РУ?
Непосредственно из разностных уравнений для равноотстоящих точек можно составить интерполяционные формулы и по другому.
-3*Y3 = 1*Y1-3*Y2 -1*Y4
-6*Y3 = 1*Y1-4*Y2-4*Y4 + 1*Y5
-10*Y3 = 1*Y1-5*Y2-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6
-15*Y3 = 1*Y1-6*Y2-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7
-21*Y3 = 1*Y1-7*Y2-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8
Принимая в качестве новой информации не последнее значение цены, а последнее её приращение (первую разность).
В виде кода:
На рисунке отображено начало графика.
И хорошо видно, что это позволило справиться с автоколебаниями на определенном этапе.
Разумеется в качестве новой информации можно рассматривать и последующие разности.
Правда, уже на первой разности мне не совсем понятно какой алгебраической линией мы проводим построение. А с увеличением "плеча" там вообще все запутывается. ))))
А линии построенные полиномами 5,6 степеней (красная, желтая), попадают в нечто похожее на резонанс или автоколебания, и постепенно накапливают амплитуду. Увеличение плеча для полиномов 5 и больше степеней не меняют ситуацию.
Алексей, ну скажите: чем Ваш индикатор с непонятными эпитетами (полином, бином Ньютона, разностный, интерполяционный) принципиально отличается от обычной скользящей средней ? Точнее от простой скользящей с периодом 72 от скользящей с тем же периодом.
Ваш индикатор желтого цвета.
SMA от SMA с периодом 72 - фиолетовый цвет.