Разностное исчисление, примеры. - страница 8

Новый комментарий
 
Yuriy Asaulenko:


В чем преимущество РУ?

Совсем не утверждаю преимущество.

На мой взгляд:

Если мы изначально с некой достоверностью представляем образ моделируемой системы (даже сложной: самолет, автомобиль), то удобнее сразу разметить пространство (например декартовой системой) и смоделировать систему используя весь математический аппарат. Подход "проектирование с верху".

Если же полного представления о системе нет (подошли к лесу, болоту, или форексу:)  говорю про себя ) то вынуждены опираться на уже сделанные шаги и достаточно узкий обзор. Это ближе к разностному (рекуррентному) исчислению. Подход "исследование с низу". Алгоритмы позволяют даже на базе нескольких шагов понимать происходящее в терминах подхода "проектирование с верху".

 В данной аналогии нейросеть, это система с дронами - зондами, которая исследует, предложит путь и общую картинку. В процессе исследования она примет множество запрограммированных решений по значимости наблюдаемого и выбору. Лично я не всегда готов (и даже не всегда вынужден:))  ) полагаться на чужие решения.   :)))))


Как мог ответил. ))  Только мы опять в шаге от фило_Софии. Не хочу туда. ))

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разностное исчисление, примеры.

Aleksey Panfilov, 2018.01.10 16:51


Предлагаю в этой ветке  без философии, давайте только математика, программирование, тестирование, оптимизация.


 
Nikolai Semko:

SMA  от  SMA это, на мой взгляд, "не в бровь, а в глаз" и кстати  про Фурье. Может быть доберемся еще.

P/S  01.02.2018    Отличие я думаю тоже есть, попробуйте на этой линии повторить Ваш индикатор Banzai.mq4.

SMA по характеру это пила только очень мелкая, поэтому при взятии второй разности предполагаю пилообразную линию индикатора.

 
Aleksey Panfilov:

Разумеется в качестве новой информации можно рассматривать и последующие разности. 

Правда, уже на первой разности мне не совсем понятно какой алгебраической линией мы проводим построение. А с увеличением "плеча" там вообще все запутывается. ))))

Вот например еще вариант использования в качестве новой информации приращения цены. В нем приращение считывается явно в виде разности.

   1*Y1-1*Y2-2*Y2+3*Y3-1*Y4 =0 

   1*Y1-1*Y2-3*Y2+6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 =0 

   1*Y1-1*Y2-4*Y2+10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6=0 

   1*Y1-1*Y2-5*Y2+15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7=0 

   1*Y1-1*Y2-6*Y2+21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8=0 


   2*Y2=1*Y1-1*Y2  +3*Y3-1*Y4 

   3*Y2=1*Y1-1*Y2  +6*Y3-4*Y4 + 1*Y5 

   4*Y2=1*Y1-1*Y2  +10*Y3-10*Y4 + 5*Y5 -1*Y6

   5*Y2=1*Y1-1*Y2  +15*Y3-20*Y4 + 15*Y5 -6*Y6 + 1*Y7

   6*Y2=1*Y1-1*Y2  +21*Y3-35*Y4 + 35*Y5 -21*Y6 + 7*Y7 -1*Y8

      a1_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +3*a1_Buffer[i+1 ]   -1*a1_Buffer[i+2 ]  )/2;
      a2_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +6*a2_Buffer[i+1 ]   -4*a2_Buffer[i+2 ]   +1*a2_Buffer[i+3 ]  )/3;
      a3_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +10*a3_Buffer[i+1 ]  -10*a3_Buffer[i+2 ]  +5*a3_Buffer[i+3 ]  -1*a3_Buffer[i+4 ])/4;
      a4_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +15*a4_Buffer[i+1 ]  -20*a4_Buffer[i+2 ]  +15*a4_Buffer[i+3 ]  -6*a4_Buffer[i+4 ]  +1*a4_Buffer[i+5 ])/5;
      a5_Buffer[i]=(open[i]-open[i+1]   +21*a5_Buffer[i+1 ]  -35*a5_Buffer[i+2 ]  +35*a5_Buffer[i+3 ]  -21*a5_Buffer[i+4 ]  +7*a5_Buffer[i+5 ]  -1*a5_Buffer[i+6 ])/6;
На рисунке видно,  что линия (красная) построенная условно полиномом пятой степени (по числу связанных точек) тоже стала уверенно держаться около графика.


Мы, как бы, за счет полинома четвертой степени на первых разностях (приращениях цены) повысили (по числу точек) степень до пятой.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разностное исчисление, примеры.

Maxim Dmitrievsky, 2018.01.31 05:37

Там матрица просто уже вырождается :) в таких случаях регуляризацию применяют, уменьшают степени
Это она, регуляризация?



 
Имхо, персептрон - наилучшее разностное исчисление. Чем и пользуюсь.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Разностное исчисление, примеры.

Aleksey Panfilov, 2018.01.10 18:34

 До экспертов и оптимизации, думаю, доберемся.

Для оптимизации добавим к индикатору из сообщения 51  возможность изменять плечо экстраполяции. Экстраполяция полиномом третьей степени.

//|                                Copyright 2018, Aleksey Panfilov. |
//|                                                filpan1@yandex.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2018, Aleksei Panfilov. filpan1@yandex.ru"
#property link      "filpan1@yandex.ru"
#property version   "1.2"
#property description    "2018_01_10_Polynom_s4_s2_p72"
#property strict

#include <MovingAverages.mqh>


#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 6
#property indicator_plots   2
//--- plot a1_
#property indicator_label1  "MACD"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrSilver
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2
//--- plot a2_
#property indicator_label2  "Signal"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrYellow
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  3
//--- plot a3_
#property indicator_label3  "Fast_line_1"
#property indicator_type3   DRAW_LINE
#property indicator_color3  clrSilver
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  8
//--- plot a4_
#property indicator_label4  "Fast_line_2"
#property indicator_type4   DRAW_LINE
#property indicator_color4  clrBlue
#property indicator_style4  STYLE_SOLID
#property indicator_width4  3
//--- plot a5_
#property indicator_label5  "Slow_line_1"
#property indicator_type5   DRAW_LINE
#property indicator_color5  clrDarkGreen
#property indicator_style5  STYLE_SOLID
#property indicator_width5  3
//--- plot a6_
#property indicator_label6  "Slow_line_2"
#property indicator_type6   DRAW_LINE
#property indicator_color6  clrRed
#property indicator_style6  STYLE_SOLID
#property indicator_width6  3//--- input parameters

//         int   LIN_1_STEP    =4; //line_1_power
//input int      LIN_1_PLECHO  =72; //Fast_line_1_leverage
//         int   LIN_2_STEP    =2;//line_2_power
//input int      LIN_2_PLECHO  =78; //Fast_line_2_leverage
//         int   LIN_3_STEP    =4;//line_3_power
//input int      LIN_3_PLECHO  =72; //Slow_line_1_leverage
//         int   LIN_4_STEP    =2;//Slow_line_4_power
//input int      LIN_4_PLECHO  =72;//Slow_line_2_leverage
input        int leverage = 72;
input        int TOCHKA_VHODA = 300;// start_point
//input int           base  =450;
      int   point_shift_1 = 0;
      int   point_shift_2 = 0;
//input int   Multiplikator = 10;
//input int   InpSignalSMA  = 9;  // Signal SMA Period



//--- indicator buffers

double a1_Buffer[];
double a2_Buffer[];
double a3_Buffer[];
double a4_Buffer[];
double a5_Buffer[];
double a6_Buffer[];
//double a7_Buffer[];
//double a8_Buffer[];
/**/


//===========================================================================================
   double Znach;


//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
 
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,a5_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,a6_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,a1_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,a2_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(4,a3_Buffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(5,a4_Buffer,INDICATOR_DATA);
//----
//----
   SetIndexShift(2,0);
   SetIndexShift(0,20);
   SetIndexShift(3,92-leverage);
   SetIndexShift(4,38);
   SetIndexShift(5,56);
   SetIndexShift(1,74);

//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_1_PLECHO+25)*LIN_1_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_2_PLECHO+25)*LIN_2_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_3_PLECHO+25)*LIN_3_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL) TOCHKA_VHODA=(LIN_4_PLECHO+25)*LIN_4_INTERVAL;  
//    if(TOCHKA_VHODA <= (base*2+25))                      TOCHKA_VHODA=(base*2+25);  

//------
//===========================================================================================
//===========================================================================================

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {

   int i,z,limit;
//   int Bars=Bars(_Symbol,_Period);

   if(prev_calculated==0)// first calculation    
     {
      limit=rates_total-TOCHKA_VHODA;
      //--- set empty value for first limit bars
//Print("Bars=",Bars," rates_total=",rates_total," TOCHKA=",TOCHKA_VHODA," limit=",limit);
      if(limit<1)return(0);
      for(i=rates_total-1;i>=limit;i--)
      {
       a1_Buffer[i]=open[limit+1];
       a2_Buffer[i]=open[limit+1];
       a3_Buffer[i]=open[limit+1];
       a4_Buffer[i]=open[limit+1];
       a5_Buffer[i]=open[limit+1];
       a6_Buffer[i]=open[limit+1];
      }

     }
   else limit=rates_total-prev_calculated;
//--- main loop
   for(i=limit;i>=0 && !IsStopped();i--)
   {
//===========================================================================================
   Znach = 0; //iMA(NULL,0,base*2,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN,i);
//===========================================================================================

 
      a1_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a1_Buffer[i+1 ]-7489800    *a1_Buffer[i+2 ]+4926624*a1_Buffer[i+3 ]-1215450*a1_Buffer[i+4 ])/1282975;

      a5_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i>=0) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  4*a5_Buffer[i+1+z]  -  6*a5_Buffer[i+2+z]  +  4*a5_Buffer[i+3+z]  - 1*a5_Buffer[i+4+z];  }}


      a2_Buffer[i+92-leverage]=a5_Buffer[i+92-leverage]; 
      
//      a3_Buffer[i+38]=a5_Buffer[i+38]; 
      
//      a4_Buffer[i+56]=a5_Buffer[i+56];
        
//      a6_Buffer[i+74]=a5_Buffer[i+74];
      
 //     a4_Buffer[i+92]=a1_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a4_Buffer[i+0+z]=  5*a4_Buffer[i+1+z]  -  10*a4_Buffer[i+2+z]   +   10*a4_Buffer[i+3+z]  -  5*a4_Buffer[i+4+z]  +  1*a4_Buffer[i+5+z];  }}

 //     a3_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a3_Buffer[i+0+z]=  2.998096443*a3_Buffer[i+1+z]  -  2.998096443*a3_Buffer[i+2+z]   +   1*a3_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a5_Buffer[i+92]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=92-1;z>=0;z--){        a5_Buffer[i+0+z]=  3*a5_Buffer[i+1+z]  -  3*a5_Buffer[i+2+z]   +   1*a5_Buffer[i+3+z]   ;  }}

 //     a6_Buffer[i+292]=a2_Buffer[i];   if(i<=1) { for(z=292-1;z>=0;z--){         a6_Buffer[i+0+z]=  3.998096443*a6_Buffer[i+1+z]  -  5.996192886*a6_Buffer[i+2+z]   +   3.998096443*a6_Buffer[i+3+z]  -  1*a6_Buffer[i+4+z] ;  }}


//      a3_Buffer[i]=((open[i] - Znach)    +5061600*a3_Buffer[i+1 ]-7489800    *a3_Buffer[i+2 ]+4926624*a3_Buffer[i+3 ]-1215450*a3_Buffer[i+4 ])/1282975;

//      a4_Buffer[i]=  2701*a3_Buffer[i]   -5328   *a3_Buffer[i+1 ]    +  2628 *a3_Buffer[i+2 ];



//================================================================================================================================================================================================
//================================================================================================================================================================================================

//   a5_Buffer[i] = (a2_Buffer[i+point_shift_1] - a4_Buffer[i+point_shift_2])* Multiplikator;

   } 
//----
//--- signal line counted in the 2-nd buffer

//     ExponentialMAOnBuffer(rates_total,prev_calculated,0,InpSignalSMA,a5_Buffer,a6_Buffer);

//--- done

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+


Разностное исчисление, примеры.
Разностное исчисление, примеры.
  • 2018.01.18
  • www.mql5.com
Предлагаю собрать в эту ветку индикаторы и эксперты на разностном исчислении, в открытом коде...
 

Чтобы увидеть возможности именно индикатора, воспользуемся хорошо известным штатным экспертом Moving Average.mq4.

В качестве единственного сигнала используем пересечение двух кривых. Внесем изменения:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               Moving Average.mq4 |
//|                   Copyright 2005-2014, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql4.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2005-2014, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "http://www.mql4.com"
#property description "Moving Average sample expert advisor"

#define MAGICMA  20131111
//--- Inputs
input double Lots          =0.1;
input double MaximumRisk   =0.02;
input double DecreaseFactor=3;
input int    leverage_1  =72;
input int    leverage_2  =56;
//input int    MovingPeriod  =12;
//input int    MovingShift   =6;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate open positions                                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int CalculateCurrentOrders(string symbol)
  {
   int buys=0,sells=0;
//---
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MAGICMA)
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)  buys++;
         if(OrderType()==OP_SELL) sells++;
        }
     }
//--- return orders volume
   if(buys>0) return(buys);
   else       return(-sells);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Calculate optimal lot size                                       |
//+------------------------------------------------------------------+
double LotsOptimized()
  {
   double lot=Lots;
   int    orders=HistoryTotal();     // history orders total
   int    losses=0;                  // number of losses orders without a break
//--- select lot size
   lot=NormalizeDouble(AccountFreeMargin()*MaximumRisk/1000.0,1);
//--- calcuulate number of losses orders without a break
   if(DecreaseFactor>0)
     {
      for(int i=orders-1;i>=0;i--)
        {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)==false)
           {
            Print("Error in history!");
            break;
           }
         if(OrderSymbol()!=Symbol() || OrderType()>OP_SELL)
            continue;
         //---
         if(OrderProfit()>0) break;
         if(OrderProfit()<0) losses++;
        }
      if(losses>1)
         lot=NormalizeDouble(lot-lot*losses/DecreaseFactor,1);
     }
//--- return lot size
   if(lot<0.1) lot=0.1;
   return(lot);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for open order conditions                                  |2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForOpen()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
   int    res;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,1);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,1);
//--- sell conditions
   if(ma_2_P < ma_1_P && ma_1 < ma_2)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(),Bid,3,0,0,"",MAGICMA,0,Red);
      return;
     }
//--- buy conditions
   if(ma_2_P > ma_1_P && ma_1 > ma_2)
     {
      res=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(),Ask,3,0,0,"",MAGICMA,0,Blue);
      return;
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for close order conditions                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void CheckForClose()
  {
   double ma_1,ma_2,ma_1_P,ma_2_P;
//--- go trading only for first tiks of new bar
//   if(Volume[0]>1) return;
//--- get Moving Average 
//   ma=iMA(NULL,0,MovingPeriod,MovingShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0);
 ma_1=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,0);
 ma_2=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,0);
 ma_1_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_1,300,3,2);
 ma_2_P=iCustom(NULL,0,"2018_02_02_EMA_Polynom_s4_s3_p72_v.2",leverage_2,300,3,2);
//---
   for(int i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break;
      if(OrderMagicNumber()!=MAGICMA || OrderSymbol()!=Symbol()) continue;
      //--- check order type 
      if(OrderType()==OP_BUY)
        {
         if(ma_2_P <= ma_1_P && ma_1 < ma_2)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
      if(OrderType()==OP_SELL)
        {
         if(ma_2_P >= ma_1_P && ma_1 > ma_2)
           {
            if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,White))
               Print("OrderClose error ",GetLastError());
           }
         break;
        }
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| OnTick function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- check for history and trading
   if(Bars<100 || IsTradeAllowed()==false)
      return;
//--- calculate open orders by current symbol
   if(CalculateCurrentOrders(Symbol())==0) CheckForOpen();
   else                                    CheckForClose();
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 


Файлы:
2018_02_02.zip  523 kb
 

EURUSD, М15, тот самый спред в 2 пункта налицо:

Простите, но код положить не могу

Файлы:
ljymv0b9eu.zip  9 kb
 
Renat Akhtyamov:

Простите, но код положить не могу

В любом случае последние несколько бар перерисовываются, а значит ценность кода= 0.
 
Renat Akhtyamov:

EURUSD, М15, тот самый спред в 2 пункта налицо:

Простите, но код положить не могу

На "четырехзнаке"?

123456789101112131415...26
Новый комментарий