Индикаторы

3_Level_ZZ_Semafor.mq4 - индикатор для MetaTrader 4

Sergey Novokhatskiy
Просмотров:
13083
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Автором индикатора является asystem2000.
Сделаны доработки: показывает временные зоны перекупленности и перепроданности.
Точки 3 объединены трендовой линией для улучшения видимости изменения угла тренда.
Дерзайте, может у кого появятся мысли по дальнейшей доработке. Точка три перерисовывается...

Картинка:


Clipboard Clipboard

