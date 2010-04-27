Описание:



Автором индикатора является asystem2000.

Сделаны доработки: показывает временные зоны перекупленности и перепроданности.

Точки 3 объединены трендовой линией для улучшения видимости изменения угла тренда.

Дерзайте, может у кого появятся мысли по дальнейшей доработке. Точка три перерисовывается...

Картинка:





