3_Level_ZZ_Semafor.mq4 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров: 13083
- 13083
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Описание:
Автором индикатора является asystem2000.
Сделаны доработки: показывает временные зоны перекупленности и перепроданности.
Точки 3 объединены трендовой линией для улучшения видимости изменения угла тренда.
Дерзайте, может у кого появятся мысли по дальнейшей доработке. Точка три перерисовывается...
