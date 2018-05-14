Бинарные опционы= а что не пробывали так?

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А если например открыть две сделки на 5 минут на продажу и покупку?Разве они не сработают обе в плюс? с досрочным закрытием
 
ForexFBS:
А если например открыть две сделки на 5 минут на продажу и покупку?Разве они не сработают обе в плюс? с досрочным закрытием

Думаю что нет. Досрочное закрытие подразумевает неполный возврат...

 
50% но если сработают два это будет 100% а если бы вы открыли одну то было бы 80%
 
Боюсь, что казино нельзя обыграть.  Попробуйте потом нам расскажите. 
 
Vitalii Ananev:
Боюсь, что казино нельзя обыграть.  Попробуйте потом нам расскажите. 

НУ казино ,это отдельнная тема а с бинарами цена одна,тоесть её можно проверить!

 
ForexFBS:

НУ казино ,это отдельнная тема а с бинарами цена одна,тоесть её можно проверить!

кТО СКАЗАЛ , ЧТО ЦЕНА ОДНА ? 

 

Автор,


вы гений.

Ведь таким образом убыток уменьшается на 50%. 

Значит - пора пробовать ))


Закину 350 рублей на опционы))

 

ЗАРАБОТАЕМ ЧАТЛЫ ГОСПОДА )))

Заработаем ЧАТЛЫ )))

 
ну что получилось обыграть?))
 

1 сделка это 65 р.  допустим . их нужно открыть как говорит автор 4  ( бай и сел ) и (бай и сел ) стоимость будет 65.р *4 =  260 р. 

и где здесь прибыль?  закроется в + 2 сделки , это   117 р. ( 65р. + 80% =117 р. с одной сделки ) их 2 будет = 234 р. получается мы в минусе на 26 руб.. или я не прав?

 
Roman Smirnov:

1 сделка это 65 р.  допустим . их нужно открыть как говорит автор 4  ( бай и сел ) и (бай и сел ) стоимость будет 65.р *4 =  260 р. 

и где здесь прибыль?  закроется в + 2 сделки , это   117 р. ( 65р. + 80% =117 р. с одной сделки ) их 2 будет = 234 р. получается мы в минусе на 26 руб.. или я не прав?

Странная математика. Если закрыть опцион досрочно, то выплата будет ТОЛЬКО по прибыльному опционы. Если в момент закрытия опцион в минусе то возврат будет 0. Соотвественно заработают только два прибыльных. Но как Вы сказали прибыли не хватит чтобы покрыть убытки. Вообще нужно использовать НС чтоб там работать и то, не факт что получится. У меня ТС по БО-шкам давала 6 из 8 примерно в плюс. Или 7 из 10. Вроде бы для заработка хватит и этого, Но там один нюанс есть, бывает что свеча без тела и как правило на такой свече повезёт не повезёт, вообщем как то так. Я вожусь с основной стратегией и до БО шек руки не доходят. Но будет время и я попробую снова натренировать ИИ. С новыми то знаниями в области МО результат должен улучшится... Посмотрим вообщем.... 

На БО можно зарабатывать ТОЛЬКО при наличии ТС. Иначе казино....

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