Тема которую я создал на русском теперь на английском
Да, интересное явление. Помню, это все было на русском форуме и на русском языке.
а я уж думал меня сочтут сумасшедшим))
сначала я подумал: блин когда это я писал на английском...
смотрю все комменты русских знакомых лиц тоже на английском ..
/в общем под утро это сделало мой мозг)
кто-то из модераторов подумал, что тема полезная и перевел на англ, а в русской части кто-то посчитал что бесполезная и удалили.. либо второй вариант, тестировали систему автоперевода тем форума и их копирование в разные языковые разделы, но потом бросили это дело. это всего лишь догадки
вопрос почему эта тема всплыла у меня как будто я её опубликовал три дня назад?
есть теории?)
она числится у меня с 12 апреля этого года.. то есть 3 дня назад.. хотя уже не обсуждается никем уже 3 года..
почему она всплыла вот так?)
что вообще происходит?)
а чем вариант с автопереводом не устраивает? Выбрана ботом ваша тема по каким-то критериям.. переведена итд.. могли и из архива достать
она опубликована у меня на странице 3 дня назад. я её не публиковал вот это говорит о том, что кто-то публиковал без моего ведома на моей странице)
Наверное (как я думаю) - некоторые ключевые (и интересные) темы переводятся на другие языки и публикуются в других языковых частях форума (не только на английском). Например, можете зайти в корейский форум, и он уже более-менее наполнен контентом (и на испанском форуме есть).
И дискуссии там пользователи будут просто продолжать.
Тут из испанского форума уже сегодня спросили: "А если я сделаю пост на испанском в какой-либо такой ветке в "автопереводом", то будет мой пост переведен и на все другие языки и опубликован в других языковых форумах в такой ветке? Мне интересно узнать, сможем ли благодаря этому автопереводу мы общаться с людьми, говорящими на любом языке ".
PS. Да, по-моему, это так и работает. Сейчас один товарищ сделал пост в ветке на португальском или на английском форуме, и его пост уже на всех форумах в этой ветке с автопереводом.
Sergey Golubev #:
Наверное (как я думаю) - некоторые ключевые (и интересные) темы переводятся на другие языки и публикуются в других языковых частях форума (не только на английском). Например, можете зайти в корейский форум, и он уже более-менее наполнен контентом (и на испанском форуме есть).
И дискуссии там пользователи будут просто продолжать.
Тут из испанского форума уже сегодня спросили: "А если я сделаю пост на испанском в какой-либо такой ветке в "автопереводом", то будет мой пост переведен и на все другие языки и опубликован в других языковых форумах в такой ветке? Мне интересно узнать, сможем ли благодаря этому автопереводу мы общаться с людьми, говорящими на любом языке ".
удивительно , что даже модераторы не в курсе, как это работает). но это определённо интересно!
Тут из испанского форума уже сегодня спросили: "А если я сделаю пост на испанском в какой-либо такой ветке в "автопереводом", то будет мой пост переведен и на все другие языки и опубликован в других языковых форумах в такой ветке? Мне интересно узнать, сможем ли благодаря этому автопереводу мы общаться с людьми, говорящими на любом языке ".
PS. Да, по-моему, это так и работает. Сейчас один товарищ сделал пост в ветке на португальском или на английском форуме, и его пост уже на всех форумах в этой ветке с автопереводом.
будет здорово если не станет языковых ограничений и все темы будут автоматом адаптироваться под каждый язык
Теперь интересные темы переводятся в синхронный режим репликации на разные языки. Можно продолжать общаться на своем языке и твои ответы будут автоматически переведены и опубликованы в ветках других языков.
В течение пары недель будут переведены тысячи топиков в режим репликации.
Это увеличит вовлеченность и информированность трейдеров, так как сейчас сайт уже на 11 языках.
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поставил английский язык и у меня всплыла тема созданная мной в 2019 году, но на языке на котором я не писал)
ставлю русский язык она тут же исчезает и недоступна даже по ссылке..
самое интересное, что она всплыла на моей главной странице , как будто я её только опубликовал..
вот:
https://www.mql5.com/en/forum/393367
если вы перейдя по ссылке нажмёте на русский язык , то вас выкинет из темы на форум со списком тем..
Возникает интересный вопрос : а давно так работает?)