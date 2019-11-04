Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 9

Новый комментарий
 
SeriousRacoon:
Нужно следующее: разработчикам нужно перестать упираться рогом и заменить неуклюжий самописный редактор на бесплатный для коммерческого использования компонент Scintilla, который реализует полноценный редактор с поддержкой всего мыслимого и немыслимого, в т.ч. фолдинга, маркеров и брейкпойнтов. Но, как резонно выступил с сарказмом месье threat, сначала нужно превратить торговый терминал в MathLab, а удобство торговли и написания простых скриптов - это всё фигня.

Я вот долго не мог понять разработчиков и даже был наказан ими за свое упорство, но теперь понял в чем ошибался - я не хотел их понять, тупо отстаивая свою точку зрения, а по сути они делают правильно в своем направлении. Единственное чего я пока не понял, это зачем нужно было перекраивать так компилятор, если в итоге приходим к полноценному С++ и можно было воспользоваться тем же gcc добавив в него поддержку необходимых библиотек, но видимо тут все кроется в безопасности платформы. Поэтому думаю не уместным подобную критику в их адрес т.к. у них этого сарказма в ответ будет гораздо больше ))

PS. по поводу MathLab и др. - ни кто не мешает проверить стратегию предварительно в том же Python, R или MathLab, а потом переносить код на платформу МТ5.
 
Maxim Dmitrievsky:

5600 мух не могут ошибаться. И компилятор можно подключить если надо сильно

пишу иногда в gedit (xed) или notepad++ если нужно быстро править код на Python или C++, а вот с MQL5 в них не компилировал еще, подскажите как справляется с этим компилятор MQL5 и где взять справку по его командам?

[Удален]  
Konstantin:

пишу иногда в gedit (xed) или notepad++ если нужно быстро править код на Python или C++, а вот с MQL5 в них не компилировал еще, подскажите как справляется с этим компилятор MQL5 и где взять справку по его командам?


компилятор тоже подключать не пробовал, но вот небольшая справка: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/compile

например, не совсем понятно как автоматически подгрузить лог файл после компиляции. Наверное нужно писать какой-то скрипт который сначала будет компилить а потом читать лог файл из папки, что бы самому не открывать его командой
Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Скомпилировать можно любой файл (*.MQ4, *.MQ5 или *.MQH), однако исполняемый файл (*.EX4 или *.EX5) может быть получен только в результате компиляции основного MQ4 или MQ5 файла программы. Скомпилированные исполняемые EX4/EX5 файлы можно распространять без исходных MQ4, MQ5 и MQH-файлов. Без них отладка невозможна. Также не рекомендуется...
 
Maxim Dmitrievsky:

компилятор тоже подключать не пробовал, но вот небольшая справка: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/compile

например, не совсем понятно как автоматически подгрузить лог файл после компиляции. Наверное нужно писать какой-то скрипт который сначала будет компилить а потом читать лог файл из папки, что бы самому не открывать его командой

да, тут без скрипта не обойтись, по всей видимости в скрипте нужно вызывать компилятор и после прохождения этапа сборки, читать логи из каталога сборки, нужно будет опробовать )) 

[Удален]  
Konstantin:

да, тут без скрипта не обойтись, по всей видимости в скрипте нужно вызывать компилятор и после прохождения этапа сборки, читать логи из каталога сборки, нужно будет опробовать )) 


пример https://www.mql5.com/ru/forum/222083/page2

Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием...
Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием...
  • 2017.12.09
  • www.mql5.com
Да, Да очень нужна, Нет, Ни в коем случае, Узнать результат...
 

Что произошло?

Шла оптимизация, перемигнул свет и перегрузился компьютер, при запуске терминала пропали все счета.

Было 2 демо, и 2 реала - не осталось ни одного, как будто только установил терминал, раньше такого не происходило, свет тухнет часто. Билд 1702


 

В логах строчки про стирание аккаунтов ради безопасности не было?

Посмотрите в логах с начала дня, пожалуйста.
 
Renat Fatkhullin:

В логах строчки про стирание аккаунтов ради безопасности не было?

Посмотрите в логах с начала дня, пожалуйста.

Приложу весь файл.

В 17:01 был сбой электричества

Файлы:
20171210.log  95 kb
  
deleted due old version


Проверим, не должно при апгрейде с 1700 на 1702 пароли стирать.
 
Renat Fatkhullin:

После апгейда то перегружал терминал. Случилось именно при отключении электричества во время оптимизации.

12345678910111213141516...29
Новый комментарий