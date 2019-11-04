Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужно следующее: разработчикам нужно перестать упираться рогом и заменить неуклюжий самописный редактор на бесплатный для коммерческого использования компонент Scintilla, который реализует полноценный редактор с поддержкой всего мыслимого и немыслимого, в т.ч. фолдинга, маркеров и брейкпойнтов. Но, как резонно выступил с сарказмом месье threat, сначала нужно превратить торговый терминал в MathLab, а удобство торговли и написания простых скриптов - это всё фигня.
Я вот долго не мог понять разработчиков и даже был наказан ими за свое упорство, но теперь понял в чем ошибался - я не хотел их понять, тупо отстаивая свою точку зрения, а по сути они делают правильно в своем направлении. Единственное чего я пока не понял, это зачем нужно было перекраивать так компилятор, если в итоге приходим к полноценному С++ и можно было воспользоваться тем же gcc добавив в него поддержку необходимых библиотек, но видимо тут все кроется в безопасности платформы. Поэтому думаю не уместным подобную критику в их адрес т.к. у них этого сарказма в ответ будет гораздо больше ))PS. по поводу MathLab и др. - ни кто не мешает проверить стратегию предварительно в том же Python, R или MathLab, а потом переносить код на платформу МТ5.
5600 мух не могут ошибаться. И компилятор можно подключить если надо сильно
пишу иногда в gedit (xed) или notepad++ если нужно быстро править код на Python или C++, а вот с MQL5 в них не компилировал еще, подскажите как справляется с этим компилятор MQL5 и где взять справку по его командам?
пишу иногда в gedit (xed) или notepad++ если нужно быстро править код на Python или C++, а вот с MQL5 в них не компилировал еще, подскажите как справляется с этим компилятор MQL5 и где взять справку по его командам?
компилятор тоже подключать не пробовал, но вот небольшая справка: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/compileнапример, не совсем понятно как автоматически подгрузить лог файл после компиляции. Наверное нужно писать какой-то скрипт который сначала будет компилить а потом читать лог файл из папки, что бы самому не открывать его командой
компилятор тоже подключать не пробовал, но вот небольшая справка: https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/compileнапример, не совсем понятно как автоматически подгрузить лог файл после компиляции. Наверное нужно писать какой-то скрипт который сначала будет компилить а потом читать лог файл из папки, что бы самому не открывать его командой
да, тут без скрипта не обойтись, по всей видимости в скрипте нужно вызывать компилятор и после прохождения этапа сборки, читать логи из каталога сборки, нужно будет опробовать ))
да, тут без скрипта не обойтись, по всей видимости в скрипте нужно вызывать компилятор и после прохождения этапа сборки, читать логи из каталога сборки, нужно будет опробовать ))
пример https://www.mql5.com/ru/forum/222083/page2
Что произошло?
Шла оптимизация, перемигнул свет и перегрузился компьютер, при запуске терминала пропали все счета.
Было 2 демо, и 2 реала - не осталось ни одного, как будто только установил терминал, раньше такого не происходило, свет тухнет часто. Билд 1702
В логах строчки про стирание аккаунтов ради безопасности не было?Посмотрите в логах с начала дня, пожалуйста.
В логах строчки про стирание аккаунтов ради безопасности не было?Посмотрите в логах с начала дня, пожалуйста.
Приложу весь файл.
В 17:01 был сбой электричества
После апгейда то перегружал терминал. Случилось именно при отключении электричества во время оптимизации.