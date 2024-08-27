Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием... - страница 2

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Пример фолдинга в индикаторе, спрятаны все #property (ctrl+]), все ф-ии спрятаны

справа доступен весь список ф-ий для быстрого перехода если они развернуты, доступно с плагином https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=qrti.funclist

F1 -> show functions

после редактирования ctrl+s - сохранить изменения (выбирается рабочий каталог МТ5 и сразу же слева отображаются все файлы\папки), затем через metaeditor просто компилится и все. Можно добавить компилятор в PATH и компилить\получать логи прямо из VS code (сам не делал т.к. не в облом открыть metaeditor и скомпилить)

https://code.visualstudio.com/ маст хэв

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nervtech.mq4 плагин для подсветки mq4\5

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Максим Дмитриев:

а оно автоматически делает все функции сворачиваемыми? или нужно выделить кусок кода, кажать какую-то кнопачку, и тогда она свернет этот кусок кода?)


если ко мне вопрос то естессно автоматом, но можно вделить кусок кода без ф-й и тоже свернуть, - описал выше

 
Maxim Dmitrievsky:

если ко мне вопрос то естессно автоматом, но можно вделить кусок кода без ф-й и тоже свернуть, - описал выше


Сделайте видео с обьяснением?

Я уже присматривался к сторонним редактором, проблема лишь в том что крайне не удобно компилировать коды.
 
Vladimir Pastushak:


Я уже присматривался к сторонним редактором, проблема лишь в том что крайне не удобно компилировать коды.

MetaEditor можно вызывать в командной строке и передавать ему имя файла, который следует компилировать. Правда, логи ошибок пока не знаю, как получить.

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Vladimir Pastushak:

Сделайте видео с обьяснением?

Я уже присматривался к сторонним редактором, проблема лишь в том что крайне не удобно компилировать коды.

ну здесь вы можете просто держать metaeditor открытым, редактировать код в vscode, изменения автоматом апдейтятся в эдиторе и через него просто компилить

другой вариант подключить компилятор непосредственно к vscode, пока не пробовал но если интересно на след. неделе попробую и запишу видосик

 
Maxim Dmitrievsky:

ну здесь вы можете просто держать metaeditor открытым, редактировать код в vscode, изменения автоматом апдейтятся в эдиторе и через него просто компилить

другой вариант подключить компилятор непосредственно к vscode, пока не пробовал но если интересно на след. неделе попробую и запишу видосик

Будем спасибо!
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Ihor Herasko:

MetaEditor можно вызывать в командной строке и передавать ему имя файла, который следует компилировать. Правда, логи ошибок пока не знаю, как получить.


https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/compile

Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor
Компиляция - Разработка программ - Справка по MetaEditor
  • www.metatrader5.com
Скомпилировать можно любой файл (*.MQ4, *.MQ5 или *.MQH), однако исполняемый файл (*.EX4 или *.EX5) может быть получен только в результате компиляции основного MQ4 или MQ5 файла программы. Скомпилированные исполняемые EX4/EX5 файлы можно распространять без исходных MQ4, MQ5 и MQH-файлов. Без них отладка невозможна. Также не рекомендуется...
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Компиляция работает:


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Затем в папке терминала просто открываем log файл:

.

ну и собственно смотрим на предмет ошибок.. все очень быстро, возможно не так быстро по трудозатратам как в самом метаэдиторе но не критично

 

Забыли ещё добавить варианты в опрос:  "Очень-очень нужна" и "Очень нужна, мамой клянусь!".  Детский сад какой-то.

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