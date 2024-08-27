Нужна ли Вам сворачиваемость (фолдинг) кода ? Читайте первый пост перед голосованием... - страница 2
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Пример фолдинга в индикаторе, спрятаны все #property (ctrl+]), все ф-ии спрятаны
справа доступен весь список ф-ий для быстрого перехода если они развернуты, доступно с плагином https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=qrti.funclist
F1 -> show functions
после редактирования ctrl+s - сохранить изменения (выбирается рабочий каталог МТ5 и сразу же слева отображаются все файлы\папки), затем через metaeditor просто компилится и все. Можно добавить компилятор в PATH и компилить\получать логи прямо из VS code (сам не делал т.к. не в облом открыть metaeditor и скомпилить)
https://code.visualstudio.com/ маст хэв
https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=nervtech.mq4 плагин для подсветки mq4\5
а оно автоматически делает все функции сворачиваемыми? или нужно выделить кусок кода, кажать какую-то кнопачку, и тогда она свернет этот кусок кода?)
если ко мне вопрос то естессно автоматом, но можно вделить кусок кода без ф-й и тоже свернуть, - описал выше
если ко мне вопрос то естессно автоматом, но можно вделить кусок кода без ф-й и тоже свернуть, - описал выше
Сделайте видео с обьяснением?Я уже присматривался к сторонним редактором, проблема лишь в том что крайне не удобно компилировать коды.
Я уже присматривался к сторонним редактором, проблема лишь в том что крайне не удобно компилировать коды.
MetaEditor можно вызывать в командной строке и передавать ему имя файла, который следует компилировать. Правда, логи ошибок пока не знаю, как получить.
Сделайте видео с обьяснением?Я уже присматривался к сторонним редактором, проблема лишь в том что крайне не удобно компилировать коды.
ну здесь вы можете просто держать metaeditor открытым, редактировать код в vscode, изменения автоматом апдейтятся в эдиторе и через него просто компилить
другой вариант подключить компилятор непосредственно к vscode, пока не пробовал но если интересно на след. неделе попробую и запишу видосик
ну здесь вы можете просто держать metaeditor открытым, редактировать код в vscode, изменения автоматом апдейтятся в эдиторе и через него просто компилить
другой вариант подключить компилятор непосредственно к vscode, пока не пробовал но если интересно на след. неделе попробую и запишу видосик
MetaEditor можно вызывать в командной строке и передавать ему имя файла, который следует компилировать. Правда, логи ошибок пока не знаю, как получить.
https://www.metatrader5.com/ru/metaeditor/help/development/compile
Компиляция работает:
Затем в папке терминала просто открываем log файл:
.
ну и собственно смотрим на предмет ошибок.. все очень быстро, возможно не так быстро по трудозатратам как в самом метаэдиторе но не критично
Забыли ещё добавить варианты в опрос: "Очень-очень нужна" и "Очень нужна, мамой клянусь!". Детский сад какой-то.