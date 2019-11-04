Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 11
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создал папку, все равно не получается.. с другим проектом попробовал та же ошибка
Здравствуйте. Благодарим Вас за обращение.
Проблему локализовали и исправили. Изменения будут доступны в следующем билде.
Здравствуйте. Благодарим Вас за обращение.
Проблему локализовали и исправили. Изменения будут доступны в следующем билде.
класс, спасибо
Эта ошибка при чтении заголовка файла.
То есть, файл был физически поврежден при отключении электричества.
Снова проблема, аварийное отключение электричества, и счёта больше нет, как будто установлен новый терминал(
Я не знаю что меняли в новом билде, или может ничего не меняли, но раньше такого не происходило.P.S. Имел ввиду не раньше, а если пропадает электричество в режиме оптимизации, то "уходят" все счета.
Снова проблема, аварийное отключение электричества, и счёта больше нет, как будто установлен новый терминал(
Если разработчики будут пробовать воспроизводить вашу ситуацию, то пусть обратят внимание, что при аварийном завершении работы терминала также не сохраняются ни открытые чарты, ни построения (текущей сессии работы), а их может быть и 30 и 40 окон, хотя, например, автосейв раз в час можно какой-нибудь сделать. Сейчас, чтобы не было форс мажора, закрываю и запускаю терминал, чтобы сохранить текущее состояние чартов.
Возможно, с добавленными счетами в активной сессии тоже самое происходит.
У меня терминал обновился но билд прежний 1702
Если разработчики будут пробовать воспроизводить вашу ситуацию, то пусть обратят внимание, что при аварийном завершении работы терминала также не сохраняются ни открытые чарты, ни построения (текущей сессии работы), а их может быть и 30 и 40 окон, хотя, например, автосейв раз в час можно какой-нибудь сделать. Сейчас, чтобы не было форс мажора, закрываю и запускаю терминал, чтобы сохранить текущее состояние чартов.
Возможно, с добавленными счетами в активной сессии тоже самое происходит.
Терминал закрывал несколько раз, так что всё сохранено было.
Не замечал тормозов. Как воспроизвести?
Я попытался создать символ в логарифмической шкале. Несколько минут смотрения в пустой чарт с загруженным процессором и без индикации прогресса мне хватило, чтобы прервать этот тест.
Я попытался создать символ в логарифмической шкале. Несколько минут смотрения в пустой чарт с загруженным процессором и без индикации прогресса мне хватило, чтобы прервать этот тест.
Тогда это, скорее баг, т.к. вычисление миллиона логарифмов - быстрое дело.
МТ5 v1700 - раньше подобного не замечал:
это баг или так и должно быть, что условие выполняется?