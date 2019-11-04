Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
МТ5 v1700 - раньше подобного не замечал:
это баг или так и должно быть, что условие выполняется?
Условие как раз не выполняется, потому что
Необходимо помнить, что вещественные числа хранятся в памяти компьютера с некоторой ограниченной точностью в двоичной системе счисления, в то время как общепринятой в использовании является десятичная система счисления. Поэтому многие числа, которые точно записываются в десятичной системе, в двоичной системе можно записать только в виде бесконечной дроби.
Например, числа 0.3 и 0.7 представлены в компьютере бесконечными дробями, в то время как число 0.25 хранится точно, так как представляет из себя степень двойки.
В связи с этим, категорически не рекомендуется сравнивать между собой два вещественных числа на равенство, так как такое сравнение не является корректным.https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
Условие как раз не выполняется, потому что
Необходимо помнить, что вещественные числа хранятся в памяти компьютера с некоторой ограниченной точностью в двоичной системе счисления, в то время как общепринятой в использовании является десятичная система счисления. Поэтому многие числа, которые точно записываются в десятичной системе, в двоичной системе можно записать только в виде бесконечной дроби.
Например, числа 0.3 и 0.7 представлены в компьютере бесконечными дробями, в то время как число 0.25 хранится точно, так как представляет из себя степень двойки.
В связи с этим, категорически не рекомендуется сравнивать между собой два вещественных числа на равенство, так как такое сравнение не является корректным.https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
Родите меня обратно...
Родите меня обратно...
Дайте пожалуйста ссылка форума мт4 для смартфонов, если знаете как изменить звук сообщении в мт4 на айфона
Родите меня обратно...
Сам в шоке ))
это ужасно
Условие как раз не выполняется, потому что
Необходимо помнить, что вещественные числа хранятся в памяти компьютера с некоторой ограниченной точностью в двоичной системе счисления, в то время как общепринятой в использовании является десятичная система счисления. Поэтому многие числа, которые точно записываются в десятичной системе, в двоичной системе можно записать только в виде бесконечной дроби.
Например, числа 0.3 и 0.7 представлены в компьютере бесконечными дробями, в то время как число 0.25 хранится точно, так как представляет из себя степень двойки.
В связи с этим, категорически не рекомендуется сравнивать между собой два вещественных числа на равенство, так как такое сравнение не является корректным.https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/double
про сравнение вещественных чисел в курсе, это был тест ))
а насчет выполнения /не выполнения условий - я про это и указал, что условие не должно выполняться, а в итоге зашли в оператор условия, что говорит о том, что условие выполнилось, я даже на скрине это отметил, поэтому и задал вопрос, т.к. в прошлых версиях вроде такого не было и система отрабатывала без ошибок
Уважаемые разработчики! Столкнулся с такой проблеммой. На некоторых брокерах история вдруг начинает идти с редкими промежутками. Что затрудняет тесты и другие работы. Невозможно получить объективную картину. Скажите пожалуйста, это брокеры делают такую неразбериху в данных или сам Метатрейдер 5? Брокеры вроде хорошие и в самодеятельности замечены не были. Вот скрин как это выглядит на IC Markets. Разделители стоят по дням. Тоже самое и на FXOpen и возможно и на других. Нельзя ли что-то сделать в МТ5, чтобы такого не было. То есть чтобы данные реально соответствовали бы таймфреймам.
--
И еще в данной версии Метатрейдер 5 не открывается "Наборы", из окошка с символами.
Уважаемые разработчики! Столкнулся с такой проблеммой. На некоторых брокерах история вдруг начинает идти с редкими промежутками. Что затрудняет тесты и другие работы. Невозможно получить объективную картину. Скажите пожалуйста, это брокеры делают такую неразбериху в данных или сам Метатрейдер 5? Брокеры вроде хорошие и в самодеятельности замечены не были. Вот скрин как это выглядит на IC Markets. Разделители стоят по дням. Тоже самое и на FXOpen и возможно и на других. Нельзя ли что-то сделать в МТ5, чтобы такого не было. То есть чтобы данные реально соответствовали бы таймфреймам.
--
И еще в данной версии Метатрейдер 5 не открывается "Наборы", из окошка с символами.
Проверил FXOpen-MT5 за весну 2016 года.
У них по всему фронту вместо минуток закачаны дневки:
Я давно живу с непрекращающимся чувством изумления от саботажа и самострела.
У меня такой вопрос. На первой странице представлена формула, в которой используется Ask.Откуда берется аск, если в истории его нету? Есть правда минимальный спред, который вызывает очень далекую от реальности картину. Не его же использовать? А то тесты будут суперграальные, как впрочем на обычном тестере МТ5. Вообще по большому счету нужна история Ask, притом очень. А пока ее нет, то большая просьба к разработчикам пишите в Spread хотя бы действительно средний спред, а не минимальное значение. Минимальным значением спреда, который прописан в Spread невозможно пользоваться - это очень искажает результаты и фактически нет нужды в Маркете обманывать пользователей. Сам тестер обманывает настолько, что ночные тесты превышают реальные результаты порою в десятки раз в большую сторону, и это все из-за записи минимального спреда в Spread, а не хотя бы среднего.
Используйте тестер по реальным тикам. Ориентирование на бары - старая школа. Что же касается формульных синтетиков, то именно бары старой школы считаются вот с такой далекой точностью. В реал-тайме же строятся уже на основании приходящих тиков.
Кастомные символы уже сейчас позволяют выкинуть 90% ненужных тиков без потери качества. Тем самым ускоряя бэктесты на порядок и более. Тема еще не развита пока.