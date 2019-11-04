Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 10
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Удаляете папку и делаете коммит изменений.
что-то не хочет удаляться (с диска папку удалил перед этим)
Надо удалять проект при живой папке.
Тоже проверим
Надо удалять проект при живой папке.
Тоже проверим
создал папку, все равно не получается.. с другим проектом попробовал та же ошибка
MT5, билд 1700. Заметил такую особенность. Это нормально ?
После апгейда то перегружал терминал. Случилось именно при отключении электричества во время оптимизации.
Эта ошибка при чтении заголовка файла.
То есть, файл был физически поврежден при отключении электричества.
Как удалить кастом-символ в интерфейсе МТ5? Выполняю команду Delete Custom Symbol - ничего не происходит - в диалоге символ остается, и папка на диске - тоже. Билд 1702.
PS. Увидел, что они в обзоре рынка. Может стоило бы выдавать хотя бы предупреждение в таком случае? Типа: "Нельзя удалить символ, включенный в обзор рынка", но лучше подтверждение "Вы пытаетесь удалить символ из обзора рынка. Удалить и из обзора тоже?" и выполнить удаление.
PS. Увидел, что они в обзоре рынка. Может стоило бы выдавать хотя бы предупреждение в таком случае? Типа: "Нельзя удалить символ, включенный в обзор рынка", но лучше подтверждение "Вы пытаетесь удалить символ из обзора рынка. Удалить и из обзора тоже?" и выполнить удаление.
Там есть еще удаление группы. Поэтому много может быть таких предупреждений. Если символ не включен, то он серый. Ну и запомнить, что удаляются только серые.
Там есть еще удаление группы. Поэтому много может быть таких предупреждений. Если символ не включен, то он серый. Ну и запомнить, что удаляются только серые.
Запомнить-то можно. Но можно сделать удобнее. Группы это касается тем более. Запрос один - и при подтверждении - групповое удаление.
Почему бы при выполнении долгих расчетов, таких как построение кастом-символа по формуле, не выводить истекшее время, процент выполнения и предположительное время до завершения?
Кстати говоря, если в формуле участвует только один тикер, не вижу смысла считать по M1! Почему нет оптимизации расчета?
Почему бы при выполнении долгих расчетов, таких как построение кастом-символа по формуле, не выводить истекшее время, процент выполнения и предположительное время до завершения?
Не замечал тормозов. Как воспроизвести?