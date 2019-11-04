Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 8
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Уже увидел, что цифры в названии проекта разрешили.
А вот пробел нельзя. Пробелы в названии разрешите? Я ведь так понимаю, что потом общедоступные проекты будут в индексе поисковика mql5.community - а значит, для примера поиск по слову "MACD" найдет проект "MACD EA" но при этом не найдет проект "MACDEA".
Скорее всего разрешим в релизе.
До него еще пару бет будет.
Будет ли добавлена возможность сворачивать код ?
Можете чуть чуть приоткрыть завесу ? Что будет еще в новом метаедиторе ?
Пока ничего нового кроме объявленных функций.
Мы сообщаем о новом только когда оно уже готово к бета-тестированию.
Сегодня мы еще раз перестроим новое хранилище перед релизом, чтобы кардинально решить проблемы с регистрозависимыми логинами.
К сожалению, у части созданных проектов придется сбросить пароли (так как они зависят от регистрозависимых логинов) и вам нужно будет заново активировать сторадж. Данные при этом в сторадже не пропадут, нужна будет только реактивация.
Это делается для того, чтобы на корню решить проблемы авторизации со смешанными формами логинов и избавиться от проблем, когда в проекты приглашаются люди с логинами не в том регистре.
Новая бета 1702 с рядом исправлений выложена на MetaQuotes-Demo.
Поправки при работе с хранилищем, кастомными символами (добавлены tick size & tick value), тестированием кастомных символов и тд.
SVN.
а есть возможность управлять командами из консоли как в GiT или в вашей реализации SVN такой возможности вообще не предусмотрено?
к примеру можно было бы написать автоматический синхронизатор на основе команд SVN
В ближайшее время нет.
Простите за любопытство, а с чем это связано ?
Сворачивоемость кода большое удобство, очень много народа его дано просят, в чем сложность ?
Давайте по другому спрошу, что нужно для того что бы добавить этот функционал ?
Простите за любопытство, а с чем это связано ?
Сворачивоемость кода большое удобство, очень много народа его дано просят, в чем сложность ?
Давайте по другому спрошу, что нужно для того что бы добавить этот функционал ?
Вы не понимаете, вначале необходимо добавить в библиотеки определение устойчивости систем по Найквисту - Михайлову, тензорные вычисления, лапласианы, а уж затем такие мелочи, как немоноширинные шрифты и сворачиваемость :) *сарказм*
а есть возможность управлять командами из консоли как в GiT или в вашей реализации SVN такой возможности вообще не предусмотрено?
к примеру можно было бы написать автоматический синхронизатор на основе команд SVN
К сожалению, нет.
Вы не понимаете, вначале необходимо добавить в библиотеки определение устойчивости систем по Найквисту - Михайлову, тензорные вычисления, лапласианы, а уж затем такие мелочи, как немоноширинные шрифты и сворачиваемость :) *сарказм*
5600 мух не могут ошибаться. И компилятор можно подключить если надо сильно
Я против изменения редактора. Он идеален.
Ничего лишнего, в отличии от других вещей.
Простите за любопытство, а с чем это связано ?
Сворачивоемость кода большое удобство, очень много народа его дано просят, в чем сложность ?
Давайте по другому спрошу, что нужно для того что бы добавить этот функционал ?