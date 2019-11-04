Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 8

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Vladimir Karputov:

Уже увидел, что цифры в названии проекта разрешили. 

А вот пробел нельзя. Пробелы в названии разрешите? Я ведь так понимаю, что потом общедоступные проекты будут в индексе поисковика mql5.community - а значит, для примера поиск по слову "MACD" найдет проект "MACD EA" но при этом не найдет проект "MACDEA".

Скорее всего разрешим в релизе.

До него еще пару бет будет.

 
Vladimir Pastushak:

Будет ли добавлена возможность сворачивать код ?

В ближайшее время нет.


Можете чуть чуть приоткрыть завесу ? Что будет еще в новом метаедиторе ?

Пока ничего нового кроме объявленных функций.

Мы сообщаем о новом только когда оно уже готово к бета-тестированию.

 
Renat Fatkhullin:

Сегодня мы еще раз перестроим новое хранилище перед релизом, чтобы кардинально решить проблемы с регистрозависимыми логинами.

К сожалению, у части созданных проектов придется сбросить пароли (так как они зависят от регистрозависимых логинов) и вам нужно будет заново активировать сторадж. Данные при этом в сторадже не пропадут, нужна будет только реактивация.


Это делается для того, чтобы на корню решить проблемы авторизации со смешанными формами логинов и избавиться от проблем, когда в проекты приглашаются люди с логинами не в том регистре.

Новая бета 1702 с рядом исправлений выложена на MetaQuotes-Demo.

Поправки при работе с хранилищем, кастомными символами (добавлены tick size & tick value), тестированием кастомных символов и тд.

 
Renat Fatkhullin:
SVN.

а есть возможность управлять командами из консоли как в GiT или в вашей реализации SVN такой возможности вообще не предусмотрено?

к примеру можно было бы написать автоматический синхронизатор на основе команд SVN

 
Renat Fatkhullin:
В ближайшее время нет.

Простите за любопытство, а с чем это связано ?

Сворачивоемость кода большое удобство, очень много народа его дано просят,  в чем сложность ?

Давайте по другому спрошу, что нужно для того что бы добавить этот функционал ?

 
Vladimir Pastushak:

Простите за любопытство, а с чем это связано ?

Сворачивоемость кода большое удобство, очень много народа его дано просят,  в чем сложность ?

Давайте по другому спрошу, что нужно для того что бы добавить этот функционал ?

Вы не понимаете, вначале необходимо добавить в библиотеки определение устойчивости систем по Найквисту - Михайлову, тензорные вычисления, лапласианы, а уж затем такие мелочи, как немоноширинные шрифты и сворачиваемость :) *сарказм*

 
Konstantin:

а есть возможность управлять командами из консоли как в GiT или в вашей реализации SVN такой возможности вообще не предусмотрено?

к примеру можно было бы написать автоматический синхронизатор на основе команд SVN

К сожалению, нет.

[Удален]  
threat:

Вы не понимаете, вначале необходимо добавить в библиотеки определение устойчивости систем по Найквисту - Михайлову, тензорные вычисления, лапласианы, а уж затем такие мелочи, как немоноширинные шрифты и сворачиваемость :) *сарказм*

5600 мух не могут ошибаться. И компилятор можно подключить если надо сильно


 

Я против изменения редактора. Он идеален.

Ничего лишнего, в отличии от других вещей.

 
Vladimir Pastushak:

Простите за любопытство, а с чем это связано ?

Сворачивоемость кода большое удобство, очень много народа его дано просят,  в чем сложность ?

Давайте по другому спрошу, что нужно для того что бы добавить этот функционал ?

Нужно следующее: разработчикам нужно перестать упираться рогом и заменить неуклюжий самописный редактор на бесплатный для коммерческого использования компонент Scintilla, который реализует полноценный редактор с поддержкой всего мыслимого и немыслимого, в т.ч. фолдинга, маркеров и брейкпойнтов. Но, как резонно выступил с сарказмом месье threat, сначала нужно превратить торговый терминал в MathLab, а удобство торговли и написания простых скриптов - это всё фигня.
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