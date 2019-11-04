Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 6

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Vladimir Karputov:
Создал новый проект с доступом "free joing". Кто-то его видит?

Пока еще база открытых для всех проектов не распространяется в редакторы.

Будет в следующем релизе, не в ожидающемся.

 
Renat Fatkhullin:

Больше не нужен, он заменен.

Перенесите свои файлы из Projects в Shared Projects вручную


да. вчера додумался до этого т.к. не компилировались мои проекты )) спс

вопрос по хранилищу - оно так же на SVN или вы на GiT его переписали?

 

MT5, билд 1700. Заметил такую особенность. Это нормально ?

 
Andrey Voytenko:

MT5, билд 1700. Заметил такую особенность. Это нормально ?

Нет, конечно. С кастомными, к сожалению, очень плохо пока. Ждем 1701.

 

Создал проект в папке "Shared Projects". Все включаемые файлы проекта отображаются в папке "Dependencies". Добавил её в отслеживаемые, и отправил изменения на сервер. С другого аккаунта, в котором дал доступ к проекту нажимаю "Получить обновления из хранилища", затягивается только файл проекта. Включаемые файлы отображаются в папке "Dependencies", но реально они не затянулись.

Это баг или нужно как-то по особому добавлять включаемые файлы?

 
Связанные/зависимые файлы разделяемых проектов, если они не из стандарной библиотеки, нужно хранить внутри каталога проекта.
 

В корне или сохраняя относительные пути?

 
Плавное изменение масштаба по горизонтали и неограниченное по вертикали есть в новом обновлении? стоит обновлять пятёрку?
 

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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты

Renat Fatkhullin, 2017.12.07 12:52

Связанные/зависимые файлы разделяемых проектов, если они не из стандарной библиотеки, нужно хранить внутри каталога проекта.

Это не удобно. У меня некоторые файлы используются в нескольких независимых проектах, по этому их не удобно хранить внутри проекта. Изменения в этих файлах перестанут сразу распространяться на другие проекты. Получиться у каждого проекта своя собственная независимая копия, изменения в которой не затронут другие проекты.

 
Andrey Voytenko:

MT5, билд 1700. Заметил такую особенность. Это нормально ?

Нет. Ненормально.
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