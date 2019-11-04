Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 6
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Создал новый проект с доступом "free joing". Кто-то его видит?
Пока еще база открытых для всех проектов не распространяется в редакторы.
Будет в следующем релизе, не в ожидающемся.
Больше не нужен, он заменен.
Перенесите свои файлы из Projects в Shared Projects вручную
да. вчера додумался до этого т.к. не компилировались мои проекты )) спс
вопрос по хранилищу - оно так же на SVN или вы на GiT его переписали?
MT5, билд 1700. Заметил такую особенность. Это нормально ?
MT5, билд 1700. Заметил такую особенность. Это нормально ?
Нет, конечно. С кастомными, к сожалению, очень плохо пока. Ждем 1701.
Создал проект в папке "Shared Projects". Все включаемые файлы проекта отображаются в папке "Dependencies". Добавил её в отслеживаемые, и отправил изменения на сервер. С другого аккаунта, в котором дал доступ к проекту нажимаю "Получить обновления из хранилища", затягивается только файл проекта. Включаемые файлы отображаются в папке "Dependencies", но реально они не затянулись.
Это баг или нужно как-то по особому добавлять включаемые файлы?
В корне или сохраняя относительные пути?
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты
Renat Fatkhullin, 2017.12.07 12:52Связанные/зависимые файлы разделяемых проектов, если они не из стандарной библиотеки, нужно хранить внутри каталога проекта.
Это не удобно. У меня некоторые файлы используются в нескольких независимых проектах, по этому их не удобно хранить внутри проекта. Изменения в этих файлах перестанут сразу распространяться на другие проекты. Получиться у каждого проекта своя собственная независимая копия, изменения в которой не затронут другие проекты.
MT5, билд 1700. Заметил такую особенность. Это нормально ?