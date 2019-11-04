Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 23
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Речь о другом. В платформах клавишей идет переключение между бидовыми и асковыми барами. Это очень удобно.
Без шансов даже на обсуждение.
Но вообще все идет к тому, что исторические данные большинства брокеров не будут использовать в работе/тестировании.
Поясните этот момент, пожалуйста. Означает ли это одинаковую историю для всех брокеров?
Поясните этот момент, пожалуйста. Означает ли это одинаковую историю для всех брокеров?
Без шансов даже на обсуждение.
Не на то обратили внимание. Вот заковырка
Из тиковых собрать не проблема, но опять же, имело в виду другое. Сейчас по барам (особенно ластовым) нельзя сказать, где была нужная цена.
Например, попробуйте узнать, доходил ли Ask до Машки? Во многих терминалах такой вопрос даже не осознается - сразу смотрят, не задумываясь "как?". В пятерке же облом.
Стоит BuyLimit. И пользователь даже не в состоянии узнать, сколько пунктов не доходило до его заявки. Смотрит на график, а он ни о чем.
Не на то обратили внимание. Вот заковырка
Например, попробуйте узнать, доходил ли Ask до Машки? Во многих терминалах такой вопрос даже не осознается - сразу смотрят, не задумываясь "как?". В пятерке же облом.
Стоит BuyLimit. И пользователь даже не в состоянии узнать, сколько пунктов не доходило до его заявки. Смотрит на график, а он ни о чем.
Да точно. Бывало читал, что сносит стоп на расширение спреда. Мало у кого есть еще история баров по аскам, в основном по бидам.
К примеру позиция шорт, асковых баров нет. Вижу, что цена не доходила до стопа, но на самом деле при расширении спреда аск там был.
Если есть реальная тиковая история, то можно размотать и посмотреть, но не уверен, что брокеры так "трепетно" относятся к записи тиковой истории.
Выпустили бету с 1709 билдом.
В ней поправки при работе с синтетическими инструментами и реализованы подключение к публичным проектам:
Да точно. Бывало читал, что сносит стоп на расширение спреда. Мало у кого есть еще история баров по аскам, в основном по бидам.
К примеру позиция шорт, асковых баров нет. Вижу, что цена не доходила до стопа, но на самом деле при расширении спреда аск там был.
Если есть реальная тиковая история, то можно размотать и посмотреть
Не штатными средствами и только через спец. проги. Хорошо, если бесплатные.
Выпустили бету с 1709 билдом.
Спасибо за TERMINAL_RETRANSMISSION и флаги. Digits-ограничение на синтетических осталось.
1709 - актуально
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Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты
fxsaber, 2017.12.14 08:53