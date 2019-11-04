Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 14
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Я просил технические доказательства ваших слов по отношению разницы режимов тестирования внутри МТ5, а не сравнения с чем-то внешним.
Внешнее не рассматривается в принципе, как и МТ4.
Пожалуйста, никаких умозрительных доказательств, а только описания тестов и их воспроизводимые результаты. Только после этого можно обсуждать то, на что мы тратим последние 17 лет в ежедневном режиме. Без этого я не участвую в обсуждениях.
Я просил технические доказательства ваших слов по отношению разницы режимов тестирования внутри МТ5, а не сравнения с чем-то внешним.
Внешнее не рассматривается в принципе, как и МТ4.
Пожалуйста, никаких умозрительных доказательств, а только описания тестов и их воспроизводимые результаты. Только после этого можно обсуждать то, на что мы тратим последние 17 лет в ежедневном режиме. Без этого я не участвую в обсуждениях.
Похоже, при работе с кастомными символами нет прямой возможности заполнения "дырок" в истории баров/тиков. Replace-функции предназначены для перезаписи, не дополнения.
Сейчас приходится изголяться - делать CopyRates (CopyTicksRange), затем в массиве заполнять "дырки" и вызывать для него Replace.
Так насчет минимального спреда, который записан в минутки MqlRates - Spread. И который якобы нужно использовать для синтетиков, чтобы получить псевдо-аски. Вот формула с первой страницы ветки.
Вот привожу индикаторы спреда. Верхнее дополнительное окно - это спред построенный по тикам. Красным - минимальный спред за минутный бар, зеленым - средний спред, синим - максимальный. В нижнем дополнительном окне - спред построенный по переменной Spread из минутных баров. Видно, что в минутных барах записан минимальный спред. Это нонсенс. Пользоваться таким спредом невозможно. Это дает сильнейшую ошибку. Советники ночью показывают суперграальные результаты. Все другие расчеты тоже искажаются. Разработчики, пишите хотя бы средний спред. Хотя по человечески, нужна история асков, чтобы не заморачиваться с такими нелепостями. История асков по сравнению с историей реальных тиков - капля в море. Изменить MqlRates с добавкой цен Аск - это было бы идеологически правильно. А как сейчас - один минимальный спред на бар - неоправданная и неразумная экономия, искажающая и затрудняющая работу. Фактически из-за отсутствия истории асков и очень плохим решением с записью одного спреда на бар, притом минимального, МТ5 идеалогически в смысле данных мало отличается от МТ4, хотя в программисткой части очень много новшеств и дополнений, но для торговли и в смысле данных - идеалогия все-таки отстает, так как этой записью минимального спреда пользоваться себе во вред, и фактически информации о асках почти нет.
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Ну что за глупости вы вещаете?
Откройте символ броузер и посмотрите тики, наконец. Все давно есть.
Сейчас при построении синтетиков используется спред из M1, но в следующем релизе мы сделаем взятие асков из тиков. В данном случае при построении сложного/многочленного USDX синтетика погрешность из-за ask цен ничтожна и не имеет реального смысла в скальпинге.
Сейчас при построении синтетиков используется спред из M1, но в следующем релизе мы сделаем взятие асков из тиков.
Т.е. процесс формирования истории формульного синтетика будет занимать длительное время и траффик?
Предлагаю строить так синтетик только по кнопке с вопросом "Вы уверены?". Ну мало ли я с формулой ошибся, не тот символ прописал, например. Зачем его тики тянуть.
Ну что за глупости вы вещаете?
Откройте символ броузер и посмотрите тики, наконец. Все давно есть.
Сейчас при построении синтетиков используется спред из M1, но в следующем релизе мы сделаем взятие асков из тиков. В данном случае при построении сложного/многочленного USDX синтетика погрешность из-за ask цен ничтожна и не имеет реального смысла в скальпинге.
Ответьте, почему Вы сопротивляетесь идее сохранять историю асков для минутных баров?
Т.е. процесс формирования истории формульного синтетика будет занимать длительное время и траффик?
Предлагаю строить так синтетик только по кнопке с вопросом "Вы уверены?". Ну мало ли я с формулой ошибся, не тот символ прописал, например. Зачем его тики тянуть.
Да, будет чуть дольше.
Но это однократно и в отдельном фоновом потоке, так что не заметите. При отсутствии тиков будут браться минутки.
Ренат. Ответьте, почему Вы сопротивляетесь идее сохранять историю асков для минутных баров? Разве это плохая идея? Нам пользователям и трейдерам это нужно.
Потому что вы раз в полгода запускаете МТ5 и понятия не имеете о его функционале, а я его ежедневно разрабатываю. Наверное, я знаю гораздо больше и лучше, как правильно.
Каждое ваше сообщение указывает на незнание МТ5.