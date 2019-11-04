Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 7
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Это не удобно. У меня некоторые файлы используются в нескольких независимых проектах, по этому их не удобно хранить внутри проекта. Изменения в этих файлах перестанут сразу распространяться на другие проекты. Получиться у каждого проекта своя собственная независимая копия, изменения в которой не затронут другие проекты.
можно создать каталог библиотек внутри каталога:
и подключать свои файлы библиотек так:таким образом структура своих библиотек для своих проектов сохранится
А как удалить папку с неиспользуемым проектом в shared projects?
А как удалить папку с неиспользуемым проектом в shared projects?
Сегодня мы еще раз перестроим новое хранилище перед релизом, чтобы кардинально решить проблемы с регистрозависимыми логинами.
К сожалению, у части созданных проектов придется сбросить пароли (так как они зависят от регистрозависимых логинов) и вам нужно будет заново активировать сторадж. Данные при этом в сторадже не пропадут, нужна будет только реактивация.
Это делается для того, чтобы на корню решить проблемы авторизации со смешанными формами логинов и избавиться от проблем, когда в проекты приглашаются люди с логинами не в том регистре.
Сегодня мы еще раз перестроим новое хранилище перед релизом, чтобы кардинально решить проблемы с регистрозависимыми логинами.
К сожалению, у части созданных проектов придется сбросить пароли (так как они зависят от регистрозависимых логинов) и вам нужно будет заново активировать сторадж. Данные при этом в сторадже не пропадут, нужна будет только реактивация.
Это делается для того, чтобы на корню решить проблемы авторизации со смешанными формами логинов и избавиться от проблем, когда в проекты приглашаются люди с логинами не в том регистре.
новое хранилище основано так же на SVN или на GiT перешли?
новое хранилище основано так же на SVN или на GiT перешли?
Уже увидел, что цифры в названии проекта разрешили.
А вот пробел нельзя. Пробелы в названии разрешите? Я ведь так понимаю, что потом общедоступные проекты будут в индексе поисковика mql5.community - а значит, для примера поиск по слову "MACD" найдет проект "MACD EA" но при этом не найдет проект "MACDEA".
Будет ли добавлена возможность сворачивать код ?
Можете чуть чуть приоткрыть завесу ? Что будет еще в новом метаедиторе ?
Хранилище снова недоступно!
Хранилище снова недоступно!
Да, обновляем и выпускаем новую бету.
Для владельцев мультирегистровых логинов надо будет обновиться на новый редактор.
Приносим свои извинения за временные неудобства.