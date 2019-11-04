Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 7

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Francuz:

Это не удобно. У меня некоторые файлы используются в нескольких независимых проектах, по этому их не удобно хранить внутри проекта. Изменения в этих файлах перестанут сразу распространяться на другие проекты. Получиться у каждого проекта своя собственная независимая копия, изменения в которой не затронут другие проекты.


можно создать каталог библиотек внутри каталога:

 MQL5\Shared Projects\Lib

и подключать свои файлы библиотек так:

#include "..\\Lib\\_lib_file"
таким образом структура своих библиотек для своих проектов сохранится
[Удален]  

А как удалить папку с неиспользуемым проектом в shared projects?

 
Maxim Dmitrievsky:

А как удалить папку с неиспользуемым проектом в shared projects?

Удаляете папку и делаете коммит изменений.
 

Сегодня мы еще раз перестроим новое хранилище перед релизом, чтобы кардинально решить проблемы с регистрозависимыми логинами.

К сожалению, у части созданных проектов придется сбросить пароли (так как они зависят от регистрозависимых логинов) и вам нужно будет заново активировать сторадж. Данные при этом в сторадже не пропадут, нужна будет только реактивация.


Это делается для того, чтобы на корню решить проблемы авторизации со смешанными формами логинов и избавиться от проблем, когда в проекты приглашаются люди с логинами не в том регистре.
 
Renat Fatkhullin:

Сегодня мы еще раз перестроим новое хранилище перед релизом, чтобы кардинально решить проблемы с регистрозависимыми логинами.

К сожалению, у части созданных проектов придется сбросить пароли (так как они зависят от регистрозависимых логинов) и вам нужно будет заново активировать сторадж. Данные при этом в сторадже не пропадут, нужна будет только реактивация.


Это делается для того, чтобы на корню решить проблемы авторизации со смешанными формами логинов и избавиться от проблем, когда в проекты приглашаются люди с логинами не в том регистре.

новое хранилище основано так же на SVN или на GiT перешли?

 
Konstantin:

новое хранилище основано так же на SVN или на GiT перешли?

SVN.
 
Renat Fatkhullin:

Уже увидел, что цифры в названии проекта разрешили. 

А вот пробел нельзя. Пробелы в названии разрешите? Я ведь так понимаю, что потом общедоступные проекты будут в индексе поисковика mql5.community - а значит, для примера поиск по слову "MACD" найдет проект "MACD EA" но при этом не найдет проект "MACDEA".

 

Будет ли добавлена возможность сворачивать код ?

Можете чуть чуть приоткрыть завесу ? Что будет еще в новом метаедиторе ?

 

Хранилище снова недоступно!

cf

 
Yury Kirillov:

Хранилище снова недоступно!

Да, обновляем и выпускаем новую бету.

Для владельцев мультирегистровых логинов надо будет обновиться на новый редактор.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

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