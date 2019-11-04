Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 5
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Как вариант сделать что то типа npm или composer - тогда удобно будет обновлять и держать в актуальном состоянии весь проект.
Как пожелание, продумать бы работу с зависимостями проекта, это больше нужно для командных проектов. Когда много библиотек и подключаемых модулей хочется просто стянуть эти зависимости.
Как вариант сделать что то типа npm или composer - тогда удобно будет обновлять и держать в актуальном состоянии весь проект.
Да, пакеты тоже будут позже.
Это логическое продолжение проектого управления.
Если советник был написан в Мастере MQL5 на прошлой версии МетаЕдитора без использования проекта, то в нем надо еще что-то менять (например при внесении очередных своих изменений) или просто при компиляции?
И вообще - надо ли принудительно перекомпилировать с какими-либо изменениями, параметрами ранее написанный советник?
нужен ли теперь каталог MQL5\Projects или с версии 1700 он больше не используется и заменен на MQL5\Shared Projects ?
нужен ли теперь каталог MQL5\Projects или с версии 1700 он больше не используется и заменен на MQL5\Shared Projects ?
Больше не нужен, он заменен.
Перенесите свои файлы из Projects в Shared Projects вручную
Вроде терминал увидел 1700, даже скачал его, но обновление окончилось ошибкой:
Добавлено:
Решил поверх инсталлировать: скачал отсюда инсталлер, специально перешёл в папку скаченного и разблокировал файл, запустил установку и в конце вот такое:
Добавлено. Добавлено.
Снёс полностью (с удалением данных). Скачал заново инсталлер. Не разблокировал в этот раз. Снова ошибка "... что-то пошло не так ...".
Вроде терминал увидел 1700, даже скачал его, но обновление окончилось ошибкой:
Добавлено:
Решил поверх инсталлировать: скачал отсюда инсталлер, специально перешёл в папку скаченного и разблокировал файл, запустил установку и в конце вот такое:
Добавлено. Добавлено.
Снёс полностью (с удалением данных). Скачал заново инсталлер. Не разблокировал в этот раз. Снова ошибка "... что-то пошло не так ...".
Странности. Я только что обновился - нормально.
Ага, удалось. Что было: в задача висел почему-то metatrader и не хотел выгружаться. Грохнул его, потом вычистил папку //MetaTrader 5 и заново запустил инсталлер. ОТкрыд новый счёт на MetaQuotes-Demo, обновление подтянулась, перезагрузил терминал и опля! 1700!
Вроде терминал увидел 1700, даже скачал его, но обновление окончилось ошибкой:
Добавлено:
Решил поверх инсталлировать: скачал отсюда инсталлер, специально перешёл в папку скаченного и разблокировал файл, запустил установку и в конце вот такое:
Добавлено. Добавлено.
Снёс полностью (с удалением данных). Скачал заново инсталлер. Не разблокировал в этот раз. Снова ошибка "... что-то пошло не так ...".
32 код - файл заблокирован другим процессом.