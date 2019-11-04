Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 5

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Как пожелание, продумать бы работу с зависимостями проекта, это больше нужно для командных проектов. Когда много библиотек и подключаемых модулей хочется просто стянуть эти зависимости.
Как вариант сделать что то типа npm или composer - тогда удобно будет обновлять и держать в актуальном состоянии весь проект.
 
Ilnur Khasanov:
Как пожелание, продумать бы работу с зависимостями проекта, это больше нужно для командных проектов. Когда много библиотек и подключаемых модулей хочется просто стянуть эти зависимости.
Как вариант сделать что то типа npm или composer - тогда удобно будет обновлять и держать в актуальном состоянии весь проект.

Да, пакеты тоже будут позже.

Это логическое продолжение проектого управления.

 
Andy:

Если советник был написан в Мастере MQL5 на прошлой версии МетаЕдитора без использования проекта, то в нем надо еще что-то менять (например при внесении очередных своих изменений) или просто при компиляции?

И вообще - надо ли принудительно перекомпилировать с какими-либо изменениями, параметрами ранее написанный советник?

Нет.
 

нужен ли теперь каталог MQL5\Projects или с версии 1700 он больше не используется и заменен на MQL5\Shared Projects ?

 
Konstantin:

нужен ли теперь каталог MQL5\Projects или с версии 1700 он больше не используется и заменен на MQL5\Shared Projects ?

Больше не нужен, он заменен.

Перенесите свои файлы из Projects в Shared Projects вручную

 

Вроде терминал увидел 1700, даже скачал его, но обновление окончилось ошибкой:

2017.12.07 10:03:55.816 LiveUpdate      new version build 1700 (IDE: 1700, Tester: 1700) is available
2017.12.07 10:03:55.904 Network '7556050': authorized on MetaQuotes-Demo through Access Point RU (ping: 68.86 ms)
2017.12.07 10:03:55.904 Network '7556050': previous successful authorization performed from 178.165.123.77 on 2017.12.05 07:57:34
2017.12.07 10:03:56.156 Network '7556050': terminal synchronized with MetaQuotes Software Corp.
2017.12.07 10:03:56.156 Network '7556050': trading has been enabled - netting mode
2017.12.07 10:03:56.364 Synthetic Symbol        USDX: processing started
2017.12.07 10:03:56.375 Synthetic Symbol        USDX: M1 bars processing started
2017.12.07 10:03:56.377 Network '7556050': scanning network for access points
2017.12.07 10:04:05.729 Network '7556050': scanning network finished
2017.12.07 10:04:11.354 Synthetic Symbol        USDX: 2448 M1 bars updated from 2017.12.05 17:15 to 2017.12.07 10:02
2017.12.07 10:04:11.356 Synthetic Symbol        USDX: 2 M1 bars updated from 2017.12.07 10:03 to 2017.12.07 10:04
2017.12.07 10:04:11.356 Synthetic Symbol        USDX: M1 bars processing finished
2017.12.07 10:04:25.152 LiveUpdate      'mt5clw64' downloaded (23949 kb)
2017.12.07 10:04:42.104 LiveUpdate      'mt5clwide64' downloaded (19942 kb)
2017.12.07 10:04:52.663 LiveUpdate      'mt5clwtst64' downloaded (13889 kb)
2017.12.07 10:04:52.888 LiveUpdate      downloaded successfully
2017.12.07 10:05:00.919 Terminal        exit initiated
2017.12.07 10:05:00.919 Synthetic Symbol        USDX: processing stopped
2017.12.07 10:05:01.057 Network '7556050': disconnected from MetaQuotes-Demo
2017.12.07 10:05:01.702 Terminal        stopped
2017.12.07 10:05:02.874 LiveUpdate      updating...
2017.12.07 10:05:03.544 LiveUpdate      update 'C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe' failed [32]
2017.12.07 10:05:03.558 LiveUpdate      failed to update terminal
2017.12.07 10:05:07.044 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 1690 started (MetaQuotes Software Corp.)


Добавлено:

Решил поверх инсталлировать: скачал отсюда инсталлер, специально перешёл в папку скаченного и разблокировал файл, запустил установку и в конце вот такое:

Что-то пошло не так


Добавлено. Добавлено.

Снёс полностью (с удалением данных). Скачал заново инсталлер. Не разблокировал в этот раз. Снова ошибка "... что-то пошло не так ...".

 
Vladimir Karputov:

Вроде терминал увидел 1700, даже скачал его, но обновление окончилось ошибкой:


Добавлено:

Решил поверх инсталлировать: скачал отсюда инсталлер, специально перешёл в папку скаченного и разблокировал файл, запустил установку и в конце вот такое:


Добавлено. Добавлено.

Снёс полностью (с удалением данных). Скачал заново инсталлер. Не разблокировал в этот раз. Снова ошибка "... что-то пошло не так ...".

Странности. Я только что обновился - нормально.

 

Ага, удалось. Что было: в задача висел почему-то metatrader и не хотел выгружаться. Грохнул его, потом вычистил папку //MetaTrader 5 и заново запустил инсталлер. ОТкрыд новый счёт на MetaQuotes-Demo, обновление подтянулась, перезагрузил терминал и опля! 1700!

 
Создал новый проект с доступом "free joing". Кто-то его видит?
 
Vladimir Karputov:

Вроде терминал увидел 1700, даже скачал его, но обновление окончилось ошибкой:


Добавлено:

Решил поверх инсталлировать: скачал отсюда инсталлер, специально перешёл в папку скаченного и разблокировал файл, запустил установку и в конце вот такое:


Добавлено. Добавлено.

Снёс полностью (с удалением данных). Скачал заново инсталлер. Не разблокировал в этот раз. Снова ошибка "... что-то пошло не так ...".

32 код - файл заблокирован другим процессом.

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