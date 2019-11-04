Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 29
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В описании MQL5 Cloud Protector сказано, что защита может быть наложена и на ex4. Попробовал это сделать на тестовом индикаторе, в итоге мт4 отказывается его запускать
Как использовать символы типа [SP500] при создании синтетических инструментов? я получаю error: "unknown parse error".
Брать имя символа в кавычки
будет ли продолжение развития этого направления функциональности?
будет ли продолжение развития этого направления функциональности?
О чём идёт речь?
О чём идёт речь?
Например, хотелось бы иметь возможность строить не только графики индексов, но и стоимости портфелей,
например вводим такую формулу: EURUSD*2 + GBPJPY*3 - AUDCHF*4
и получаем кривую соответствующую изменению суммарной PL позиций: EURUSD 2 лота лонг и GBPJPY 3 лота лонг и AUDCHF 4 лота шорт
Сейчас для построения графиков портфлей нужно самому рассчитать стоимость пункта по каждому инструменту и в итоге формула получается очень громоздкая (на самом деле стоимость пункта надо считать на каждом баре т.к. у обратных котировок и кроссов они постоянно меняются)
Например, хотелось бы иметь возможность строить не только графики индексов, но и стоимости портфелей,
например вводим такую формулу: EURUSD*2 + GBPJPY*3 - AUDCHF*4
и получаем кривую соответствующую изменению суммарной PL позиций: EURUSD 2 лота лонг и GBPJPY 3 лота лонг и AUDCHF 4 лота шорт
Сейчас для построения графиков портфлей нужно самому рассчитать стоимость пункта по каждому инструменту и в итоге формула получается очень громоздкая (на самом деле стоимость пункта надо считать на каждом баре т.к. у обратных котировок и кроссов они постоянно меняются)
Да. У нас есть в планах такая функциональность.
Однако по срокам пока ничего сказать не могу
Да. У нас есть в планах такая функциональность.
Однако по срокам пока ничего сказать не могу
Спасибо за ответ, запасаемся терпением...