Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 29

Новый комментарий
 

В описании MQL5 Cloud Protector сказано, что защита может быть наложена и на ex4. Попробовал это сделать на тестовом индикаторе, в итоге мт4 отказывается его запускать


 
Как использовать символы типа [SP500] при создании синтетических инструментов? я получаю error: "unknown parse error".
 
kikinagla:
Как использовать символы типа [SP500] при создании синтетических инструментов? я получаю error: "unknown parse error".

Брать имя символа в кавычки

 

будет ли продолжение развития этого направления функциональности?

 
transcendreamer:

будет ли продолжение развития этого направления функциональности?

О чём идёт речь?

 
Slava:

О чём идёт речь?

Например, хотелось бы иметь возможность строить не только графики индексов, но и стоимости портфелей,

например вводим такую формулу: EURUSD*2 + GBPJPY*3 - AUDCHF*4

и получаем кривую соответствующую изменению суммарной PL позиций: EURUSD 2 лота лонг и GBPJPY 3 лота лонг и AUDCHF 4 лота шорт


Сейчас для построения графиков портфлей нужно самому рассчитать стоимость пункта по каждому инструменту и в итоге формула получается очень громоздкая (на самом деле стоимость пункта надо считать на каждом баре т.к. у обратных котировок и кроссов они постоянно меняются)

 
transcendreamer:

Например, хотелось бы иметь возможность строить не только графики индексов, но и стоимости портфелей,

например вводим такую формулу: EURUSD*2 + GBPJPY*3 - AUDCHF*4

и получаем кривую соответствующую изменению суммарной PL позиций: EURUSD 2 лота лонг и GBPJPY 3 лота лонг и AUDCHF 4 лота шорт


Сейчас для построения графиков портфлей нужно самому рассчитать стоимость пункта по каждому инструменту и в итоге формула получается очень громоздкая (на самом деле стоимость пункта надо считать на каждом баре т.к. у обратных котировок и кроссов они постоянно меняются)

Да. У нас есть в планах такая функциональность.

Однако по срокам пока ничего сказать не могу

 
Slava:

Да. У нас есть в планах такая функциональность.

Однако по срокам пока ничего сказать не могу

Спасибо за ответ, запасаемся терпением...

1...2223242526272829
Новый комментарий