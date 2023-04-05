От теории к практике - страница 979
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потому что, если любая система обнаруживает тренд, то скорее всего она не сможет на этом заработать. так как почти любой значимый тренд "рождается" из абсолютно хаотичного графика.
Именно так, Потому приходить на место действия нужно первым ,когда ещё никого нет. Иногда придёшь, а никого нет , так и торчишь как дурак в гордом одиночестве. Но вяло и не охотно народ подтягивается , становится немного веселее. А уж когда народ начнёт прибывать многочисленными шеренгами с песнями и речёвками, во славу светлого будущего то это воще кайф
Когда народу соберётся много и только подтягиваются не многочисленные опоздавшие, то самое время протиснутся к выходу, по ближе к свежему воздуху. Почему? Психология такая у толпы, каждый хочет получить согласно купленному билету, а платить за продолжения драйва не согласны. А ещё могут начать выяснять, что делать и кто виноват, морды бить друг другу. Нам это зрелище не к чему ,мы уже на свежем воздухе, а иногда даже на другой стороне улице ,опять же в гордом одиночестве.
Именно так, Потому приходить на место действия нужно первым ,когда ещё никого нет. Иногда придёшь, а никого нет , так и торчишь как дурак в гордом одиночестве. Но вяло и не охотно народ подтягивается , становится немного веселее. А уж когда народ начнёт прибывать многочисленными шеренгами с песнями и речёвками, во славу светлого будущего то это воще кайф
Когда народу соберётся много и только подтягиваются не многочисленные опоздавшие, то самое время протиснутся к выходу, по ближе к свежему воздуху. Почему? Психология такая у толпы, каждый хочет получить согласно купленному билету, а платить за продолжения драйва не согласны. А ещё могут начать выяснять, что делать и кто виноват, морды бить друг другу. Нам это зрелище не к чему ,мы уже на свежем воздухе, а иногда даже на другой стороне улице ,опять же в гордом одиночестве.
ого себе какая интересная интерпретация)
ого себе какая интересная интерпретация)
Це ж - Волшебник :))) Читая его, попадаешь в сказку с Граалем.
Це ж - Волшебник :))) Читая его, попадаешь в сказку с Граалем.
Наверное... я лично скучаю по тем временам, когда Я не понимал еще что такое рынок, и как на нем заработать.
Было весело придумывать все новые и новые бесполезные способы))
Истинно блаженны ищущие грааль)
Наверное... я лично скучаю по тем временам, когда Я не понимал еще что такое рынок, и как на нем заработать.
Было весело придумывать все новые и новые бесполезные способы))
Истинно блаженны ищущие грааль)
Ну, Волшебник не так-то прост. Человек (человек ли?), шарящий в синергетике, по определению, не может быть блаженным. Думаю, Грааль у него в кармане.
Однако, Граалей - много, ибо оригинал утерян навсегда, но есть неограниченное число копий. Вот, за обладание одной из копий, мы тут и бьемся :))
Ну, Волшебник не так-то прост. Человек (человек ли?), шарящий в синергетике, по определению, не может быть блаженным. Думаю, Грааль у него в кармане.
Однако, Граалей - много, ибо оригинал утерян навсегда, но есть неограниченное число копий. Вот, за обладание одной из копий, мы тут и бьемся :))
Очень тяжелую вы себе задачу выбрали ребята и психологически и умственно ... ничего не скажешь)
Очень тяжелую вы себе задачу выбрали ребята и психологически и умственно ... ничего не скажешь)
Нашел его откровения про стопы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Чудо граали... Миф или реальность?!
Wizard2018, 2018.12.24 13:54
Насчет стопов, это отдельный длинный разговор. Если совсем коротко, стоп должен стоять там, где отменяется логика входа в сделку, а не конкретное число в пунктах и даже не процент от дневной волатильности, ATR и т. п., фигня это все. Все эти ATR, это средняя температура по больнице включая морг, цена не обязана и дальше “не выходить” за пределы 1-2-3ATR,
Если входим на “откате”, в направлении тренда, а откат он до определенной точки откат, вот и стоп должен стоять “чуть, ниже” точки, где откат – совсем не откат, а полноценный тренд в другую сторону. Он может, продолжится загоняя нас в минуса, может развернуться и опять пойти в нашу сторону , это неизвестно, будущего знать нельзя. Ну и не важно, как там дальше сложится, в рамках логики построенной системы, нам с ним, этим новым трендом явно не по пути. Поэтому просто выходим и ищем новый вход.
Понимание "где поставить стоп". это по сути понимание рынка.
Нашел его откровения про стопы:
Не знаю про какие откровения там говорится. но на практике я использовал раньше это и это работало. его наверное и буду использовать в роботе.
Это модифицированный мной Bollinger bands.
риск позволяет полностью оптимизировать тралл под необходимые риски.
слава Соросу тут не требуется особая точность в оптимизации)
тралл стопа должен всегда зависеть от волатильности рынка напрямую.
Не знаю про какие откровения там говорится. но на практике я использовал раньше это и это работало. его наверное и буду использовать в роботе.
Это модифицированный мной Bollinger bands.
риск позволяет полностью оптимизировать тралл под необходимые риски.
слава Соросу тут не требуется особая точность в оптимизации)
тралл стопа должен всегда зависеть от волатильности рынка напрямую.
по приведённой картинке - это исключительно "виртуальный стоп", к которому ещё и таймер нужен.
"если мы продаём, а цена выше 2 сигм от некой средней, в противную сторону, дольше времени T, то очевидно мы не правы - СТОП" :-)
а просто по достижении обозначенных уровней - я бы подтаскивал TakeProfit, а отнюдь не тралил стоп. За 2 сигмы волатильность выносит любые стопы - это прямой путь к разочарованию в стратегии ;-) Лучше же тейк взять, чем встретить лося
по приведённой картинке - это исключительно "виртуальный стоп", к которому ещё и таймер нужен.
"если мы продаём, а цена выше 2 сигм от некой средней, в противную сторону, дольше времени T, то очевидно мы не правы - СТОП" :-)
а просто по достижении обозначенных уровней - я бы подтаскивал TakeProfit, а отнюдь не тралил стоп. За 2 сигмы волатильность выносит любые стопы - это прямой путь к разочарованию в стратегии ;-) Лучше же тейк взять, чем встретить лося
а я и так и так попробую тем более что вот только что закончил с этим механизмом)
но мне тоже кажется что тянуть тейк эффективнее будет)
пускай лучше ТП сбивает чем Стопы