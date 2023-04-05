От теории к практике - страница 982
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Я вхожу примерно в синих кружках...а Wizard видимо научился входить в красных. интересно. И кстати это реально работает на рынке.
все логично - тренд рождается из случайности - отката цены по отношению к основному направлению движения.так что ищите товарищи..и будет вам грааль в какой-то мере)
Оригиналы, без разрешения первооткрывателей, я не могу показывать. Но, выглядят распределения приращений у них вот так:
Неужели, из них ничё нельзя извлечь? А чё же тогда мне в ЛС эти люди хвастались?!
Блин, Мартин - этот товарищ всегда дело говорит. Я буду рад, если его посты тебе помогут.
Пусть у меня не выходит Грааль, так может - у тебя с Женей выйдут... Мне ваши ТС не нужны - мне торговый сигнал от вас нужен, на который я спокойно бы подписался.
Верую и жду. Аминь.
может быть но сигнал у меня уже есть и как и обещал - дам осталось примерно двести сделок из 300.)
пока что 88% прибыльных сделок. Думаю если додумаюсь как оптимизировать свой алгоритм для красных кружков будет около 95% прибыльных сделок..Аминь))
Не зная, что это за приращения (как отфильтрованы и пр.), конечно, думать трудно. Но все же почему бы не попытаться увидеть за этим распределением приращений ситуацию: отбой или пробой уровня. Модули ожидаемых приращений в этих случаях, как мне кажется, растут при уходе от пробитого/непробитого уровня, что похоже на провал модуля ожидаемых приращений на уровне (см. рисунок). Вот была бы и память процесса.
P.S. Я ведь верно догадываюсь, что речь на рисунке идет о распределении не приращений, а их абсолютных величин?
Нет - именно тиковых приращений.
Одни люди, получая такие странные приращения, формируют из них рейндж-бары и что-то с ними делают, а Колдун тупо сует их в нейросеть. При этом все более ничего не говорят и сигналы не открывают.
Обидно.
Тиковые приращения у них имеют вот такой вид (публикую этот график, т.к. его делал лично я, поэтому претензий к авторству быть не должно):
Важные особенности - у них нет приращения 0, нет аномальных выбросов и их распределение является двойным треугольным.
На этом мои знания, увы, заканчиваются....
И Рена куда-то исчез, и Макс в МО уже не пишет... У всех Граали, всем уже некогда писать, деньги считают... Эхххх... Один я как побитая собака - впору в мусорной яме ночевать. Тьфу...
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:))) Похоже :)))
И Рена куда-то исчез, и Макс в МО уже не пишет... У всех Граали, всем уже некогда писать, деньги считают... Эхххх... Один я как побитая собака - впору в мусорной яме ночевать. Тьфу...
Все у Тебя получится)
Подумайте про опционные конструкции (через опционы или если их нет, через эмуляцию опционов).
тут нет. не актуально.