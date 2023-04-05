От теории к практике - страница 982

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Я вхожу примерно в синих кружках...а Wizard видимо научился входить в красных. интересно. И кстати это реально работает на рынке. 

все логично - тренд рождается из случайности - отката цены по отношению к основному направлению движения.так что ищите товарищи..и будет вам грааль в какой-то мере)

 
Alexander_K:

Оригиналы, без разрешения первооткрывателей, я не могу показывать. Но, выглядят распределения приращений у них вот так:

Неужели, из них ничё нельзя извлечь? А чё же тогда мне в ЛС эти люди хвастались?!

Подумайте про опционные конструкции (через опционы или если их нет, через эмуляцию опционов).
 
Alexander_K:

Блин, Мартин - этот товарищ всегда дело говорит. Я буду рад, если его посты тебе помогут.

Пусть у меня не выходит Грааль, так может - у тебя с Женей выйдут... Мне ваши ТС не нужны - мне торговый сигнал от вас нужен, на который я спокойно бы подписался.

Верую и жду. Аминь.

может быть но сигнал у меня уже есть и как и обещал - дам осталось примерно двести сделок из 300.) 

пока что 88% прибыльных сделок. Думаю если додумаюсь как оптимизировать свой алгоритм для красных кружков будет около 95% прибыльных сделок..

Аминь))
 
Vladimir:

Не зная, что это за приращения (как отфильтрованы и пр.), конечно, думать трудно. Но все же почему бы не попытаться увидеть за этим распределением приращений ситуацию:  отбой или пробой уровня. Модули ожидаемых приращений в этих случаях, как мне кажется, растут при уходе от пробитого/непробитого уровня, что похоже на провал модуля ожидаемых приращений на уровне (см. рисунок). Вот была бы и память процесса.

P.S. Я ведь верно догадываюсь, что речь на рисунке идет о распределении не приращений, а их абсолютных величин?

Нет - именно тиковых приращений.

Одни люди, получая такие странные приращения, формируют из них рейндж-бары и что-то с ними делают, а Колдун тупо сует их в нейросеть. При этом все более ничего не говорят и сигналы не открывают.

Обидно.

 
Vladimir:


Тиковые приращения у них имеют вот такой вид (публикую этот график, т.к. его делал лично я, поэтому претензий к авторству быть не должно):

Важные особенности - у них нет приращения 0, нет аномальных выбросов и их распределение является двойным треугольным.

На этом мои знания, увы, заканчиваются....

 
И Рена куда-то исчез, и Макс в МО уже не пишет... У всех Граали, всем уже некогда писать, деньги считают... Эхххх... Один я как побитая собака - впору в мусорной яме ночевать. Тьфу...
[Удален]  
Alexander_K:
И Рена куда-то исчез, и Макс в МО уже не пишет... У всех Граали, всем уже некогда писать, деньги считают... Эхххх... Один я как побитая собака - впору в мусорной яме ночевать. Тьфу...

 .

 
Олег avtomat:

 .

:))) Похоже :)))

 
Alexander_K:
И Рена куда-то исчез, и Макс в МО уже не пишет... У всех Граали, всем уже некогда писать, деньги считают... Эхххх... Один я как побитая собака - впору в мусорной яме ночевать. Тьфу...

Все у Тебя получится)

 
Dmitriy Skub:
Подумайте про опционные конструкции (через опционы или если их нет, через эмуляцию опционов).

тут нет. не актуально.

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