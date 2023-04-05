От теории к практике - страница 984
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И возвращаемся на первые страницы) Когда были обещания грааля страждущим, а теперь сами в роли страждущих в надежде что кто-то подарит ключик, если только Карабас-Барабас )
:))) Я же не прошу готового робота или провести за меня исследования. Мне нужно направление, Знание. А настоящими Знаниями обладают только альтруисты, люди не от мира сего, гении. Я знаю о чем говорю. Именно к ним я и обращаюсь, а не к тем, кто маму готов за ломаный грош продать.
Господа!
Без обид. Я не люблю общаться в личке. Исход этого общения мне заранее известен на многих примерах - люди, даже если что-то находят (с моей помощью или просто случайно) просто тупо исчезают, оставляя меня в недоумении и усугубляя мое отчаяние.
Поэтому - никаких тайных разговоров, переговоров, исследований я более не веду. Извиняйте.
Повторяю еще раз:
1. Незаслуженно обходятся вниманием нейросети - если кто-то (как Женя) сумел получить некий поразительный ВР с заранее неизвестными свойствами - попробуйте обратится за помощью к специалистам по МО. Уверен, среди них есть порядочные люди, которые помогут его исследовать.
2. Конкурсы и прочие забавы - это всего лишь тест моей системы. Я не ставлю цель занять 1 место и вымаливать у организатора несчастные 100$ на открытие счета. Я и сам могу им заплатить.
3. Тесты идут, прямо скажем, неудачно - после шикарных серий контртрендовых побед вплоть до +50-100% прибыли, 1-2 трендовые сделки рубят все в ноль. Эту картину наблюдаю из месяца в месяц... Не знаю, как с этим справится.
Поэтому, для меня актуальная задача - нахождение надежного ключа "тренд/флет" типа Херста, автокорреляции и т.п.. Все. Более меня ничего не интересует.
Если у кого есть соображения на эту тему, пожалуйста - пишите здесь в открытую.
:))) Я же не прошу готового робота или провести за меня исследования. Мне нужно направление, Знание. А настоящими Знаниями обладают только альтруисты, люди не от мира сего, гении. Я знаю о чем говорю. Именно к ним я и обращаюсь, а не к тем, кто маму готов за ломаный грош продать.
Вы не такой простой парень, каким вы хотите себя представлять)
Сожалею, что вроде как "спровоцировал" такой эмоциональный ответ - просто не хотелось ущемлять возможное самолюбие сотоварища по взаимному интересу, находящемуся в Форексе не первый год. И довести до сведения некоторые полезные моменты и инструменты ручной работы с трендами.
:)) И не только ты, дружище.
Еще раз: конкурс, это - тьфу, ерунда, одно из бесконечных испытаний моей ТС.
Нужен прорыв - идея: как определить в каком состоянии сейчас рынок: трендовом/флетовом. Без решения этого вопроса - все напрасно.
Нужна всего лишь одна фраза от Человека с большой буквы типа: "А я определяю это через энтропию (условно) и результат у меня - мама не горюй".
Все. Больше мне ничего не надо, кроме этой фразы.
Вот стратегия ветки на тупой монетке. Игра только на покупку. Выборка n 20.
:)) И не только ты, дружище.
Еще раз: конкурс, это - тьфу, ерунда, одно из бесконечных испытаний моей ТС.
Нужен прорыв - идея: как определить в каком состоянии сейчас рынок: трендовом/флетовом. Без решения этого вопроса - все напрасно.
Нужна всего лишь одна фраза от Человека с большой буквы типа: "А я определяю это через энтропию (условно) и результат у меня - мама не горюй".
Все. Больше мне ничего не надо, кроме этой фразы.
Женя скоро вам найдет.
Будет вам и энтропия, и бублик с маслом)
Нужна всего лишь одна фраза от Человека с большой буквы типа: "А я определяю это через энтропию (условно) и результат у меня - мама не горюй".
А если кто-то ради прикола что-то скажет, будешь потом страдать годами.
А почему бы самому не подходить творчески?
Женя скоро вам найдет.
Будет вам и энтропия, и бублик с маслом)
Я себе не нашёл ещё. Могу только творчески предлагать варианты для исследований.
:)) И не только ты, дружище.
Еще раз: конкурс, это - тьфу, ерунда, одно из бесконечных испытаний моей ТС.
Нужен прорыв - идея: как определить в каком состоянии сейчас рынок: трендовом/флетовом. Без решения этого вопроса - все напрасно.
Нужна всего лишь одна фраза от Человека с большой буквы типа: "А я определяю это через энтропию (условно) и результат у меня - мама не горюй".
Все. Больше мне ничего не надо, кроме этой фразы.
А что тут ОПРЕДЕЛЯТЬ и говорить ещё? В ДЕНЬ околобрекситовых событий 16 января уже существующий советник в тестовом режиме при единичном лоте в ТРЕНДСЛЕДЯЩЕМ варианте показывает на паре gbpusd $3277 полученного и еще "немного" ( $2831 ) "недообработанного" профита? За один рабочий день (!) и требуемый депозит до $2000. Вот чем надо заниматься!
Я себе не нашёл ещё. Могу только творчески предлагать варианты для исследований.
Вижу, что вы много времени уделяете на поиск слабых мест в рыночных графиках.
На истории найти их легко.
Важнее видеть будущее, а в будущем всё будет по новому.