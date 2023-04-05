От теории к практике - страница 985
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Саша скину в ЛС тебе сборщик цен, что выкладывал выше.
Собери тики проанализируй и сделай экспертную оценку, если хочешь.
Если будут результаты не пропадай как сказочные персонажи твоих наинтереснейших рассказов)
И возвращаемся на первые страницы) Когда были обещания грааля страждущим, а теперь сами в роли страждущих в надежде что кто-то подарит ключик, если только Карабас-Барабас )
На первых страницах были самоуверенные заявления, что сейчас физики порвут этот ваш форекс как Тузик тряпку, ведь и не такие задачи решали!
На первых страницах были самоуверенные заявления, что сейчас физики порвут этот ваш форекс как Тузик тряпку, ведь и не такие задачи решали!
Да копают глубоко, как настоящие физики. Ищут бозоны. А глянуть шире им не интересно.
Цена, не секрет, зависит от определенных факторов, но не от формул и лежит на поверхности.
Формула меняется постоянно. Если бы формула была постоянная, денег бы уже не существовало.
Пример динамической формулы. Наглядно видно где цена может быть через какое то время.
Саша скину в ЛС тебе сборщик цен, что выкладывал выше.
Собери тики проанализируй и сделай экспертную оценку, если хочешь.
Если будут результаты не пропадай как сказочные персонажи твоих наинтереснейших рассказов)
См. ветку МО.
Я там выложил исходные граальные ряды. Если спецы там не помогут - все, умываю руки.
См. ветку МО.
Я там выложил исходные граальные ряды. Если спецы там не помогут - все, умываю руки.
Шура, вы куда?
Можно и мельче тот же фунт посмотреть 5 минут.)
См. ветку МО.
Я там выложил исходные граальные ряды. Если спецы там не помогут - все, умываю руки.
Саша, а между этими двумя холмами не тот ли колокол, что и мы получаем, только перевернутый?
Не знаю. Все что я знаю - это в ЛС написал некий человек, сказал, что он работает только с такими рядами, что там - Грааль. Более на связь не выходил. Я лично в ценовом ряде ничего необычного не вижу, в приращениях - да, просто удивительно. С ходу ничего сказать не могу, мои методы не работают. Надеюсь на ребят из МО - может они что обнаружат...
Не знаю. Все что я знаю - это в ЛС написал некий человек, сказал, что он работает только с такими рядами, что там - Грааль. Более на связь не выходил. Я лично в ценовом ряде ничего необычного не вижу, в приращениях - да, просто удивительно. С ходу ничего сказать не могу, мои методы не работают. Надеюсь на ребят из МО - может они что обнаружат...
Тогда нужно построить такую модель, что бы всё решалось в рамках одного приращения.
Мне вот интересно, Александр хоть раз задался вопросом - почему сумма приращений в скользящем окне на графике падает, а цена растёт?