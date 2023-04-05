От теории к практике - страница 975
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Да, безусловно, и ещё правильное владение хотя бы основной валютной корзиной (наиболее доходными валютными парами из числа 28-и)
А почему вы предлагаете именно 28 ? Есть ли какое обоснование доходности?
А почему вы предлагаете именно 28 ? Есть ли какое обоснование доходности?
Именно 28 в/пар я не предлагаю, поскольку пользуюсь из них в основном шестью, наиболее доходными. Доходность остальных существенно ниже.
Когда-то довольно давно, довольно долго и достаточно подробно, и даже можно сказать системно, я изучал и отслеживал реальное движение валютных котировок. Общее, трендовое, по основным (известным мне) валютным корзинам, обращая особое внимание на проявления волатильности, потенциальную и реальную ежедневную и еженедельную доходности. И делал необходимые выводы, чем и пользуюсь по сей день, хоть и не часто. Сомнений в обоснованности принятого у меня пока нет, мнения других по этому вопросу вроде не интересуют, да и на глаза мне что-то стоящее пока не попадалось.
Нет, конечно.
Однако, я с бОльшим удовольствием пообщался бы тут именно с ними (т.к. реально вижу их результаты), чем с людьми без роду и племени, без конкурсных результатов, без реальных стэйтов, которые заполонили этот форум своей пустопорожней болтовней.
Вы(ну и конечно же ваш кот) готовы "позолотить" ручку за реальный стейт? Если да, то в каком размере?
Вы(ну и конечно же ваш кот) готовы "позолотить" ручку за реальный стейт? Если да, то в каком размере?
Кот не его. Кот Шредингера. Спер, видимо. Ничего своего, даже мыслей.))
Я думаю что у них кото-банда, АК отвлекает лекторским талантом, а кот в это время тырит сосиски. )))
______
Глядя на рейтинг вспомнилось, как давно это было:
Я думаю что у них кото-банда, АК отвлекает лекторским талантом, а кот в это время тырит сосиски. )))
...
... и кормит сосисками АК и АК_2 в раздвоенном лице.
... и кормит сосисками АК и АК_2 в раздвоенном лице.
Если бы у меня был такой кот, я может быть не женился (с)
извращенцы?
Я же не знаю твоего действительного имени и рода занятий. Нарисовал кавычки после ссылки на книгу - вдруг ты её автор? Кто-то же на форуме называл тебя то ли профессором, то ли академиком...
Меня когда-то тоже обзывали то прокурором, то полковником. А я был в то время всего лишь старлеем.
не юли, кавычка
Нет, конечно.
Однако, я с бОльшим удовольствием пообщался бы тут именно с ними (т.к. реально вижу их результаты), чем с людьми без роду и племени, без конкурсных результатов, без реальных стэйтов, которые заполонили этот форум своей пустопорожней болтовней.
Тема уже большая, всего не упомнишь. Поэтому, для страждущих, краткое содержание темы.