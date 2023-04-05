От теории к практике - страница 973

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Alexander_K:

Мне нужны исследования импульсов, скоростей, энтропий, да хоть чёрта лысого - лишь бы распознавать "тренд/флет".

Почти уверен, если работать с ценой и её приращениями как есть , то кроме лысого чёрта ничего не будет, а не то что энтропии. 

[Удален]  
Alexander_K:

Отлично. На конкурсе гораздо интереснее, чем просто на демо гонять.

А ведь я говорил, что тебе понравится ;)))  А ты не верил ;)))

 

Напоминаю, что в качестве параметра "тренд/флет" я лично использую непараметрический эксцесс распределения приращений, а именно:

Это дает вот такие результаты:

Расписывать прям досконально метОду расчета и предъявлять таблицу применимости эксцесса я, конечно, не собираюсь.

Но! По крайней мере я показал формулу и результат.

Доволен ли я? Нет! Все равно есть серьезные отрицательные сделки. И если повторять за мной все - шаг в шаг, все равно будете испытывать чувство неудовлетворенности, как и я...

Поэтому, я и прошу - провести любые другие независимые исследования. Не надо надеяться только на меня.

Аминь.

 
Alexander_K:

Отлично. На конкурсе гораздо интереснее, чем просто на демо гонять.

Пока моя ТС не станет стабильной, без резких просадок, ни о каком реале говорить не приходится, увы...

А здесь - работаем, ищем, ребята. Мне нужны исследования импульсов, скоростей, энтропий, да хоть чёрта лысого - лишь бы распознавать "тренд/флет".

"Ну, делай сам!" щас закричат какие-то полоумные. Ха! Можно подумать, у них уже это все есть и они надо мной учительствовать вздумали ::) Дитяти несчастные... Чё у вас вообще быть-то может кроме рваных лаптей?!

Я обращаюсь к здоровой части трейдерского сообщества - выкладывайте здесь свои исследования особенностей рыночного ВР. Это не весь Грааль, уверяю Вас. Но, из составных частей мы обязательно его сделаем.

Прежде чем распознавать "тренд/флет" - надо то и другое правильно определить!

И участвовать в конкурсе надо подготовленным, а не испорченным всякой лабудой! 

Присмотритесь к участнику, занимающему 1 место!

 
aleger:

Прежде чем распознавать "тренд/флет" - надо то и другое правильно определить!

И участвовать в конкурсе надо подготовленным, а не испорченным всякой лабудой! 

Присмотритесь к участнику, занимающему 1 место!

Ну, дык, поучаствуй - покажи результат. Будет о чем поговорить.

Я лично, опусы трейдеров, таких как Вова, Асауленко, Тарабан и т.п., практически вообще не читаю - нет результатов и не о чем говорить, чтобы там они, о себе любимых, не думали. Грош цена всем им словам.

 
Alexander_K:

Ну, дык, поучаствуй - покажи результат. Будет о чем поговорить.

Я лично, опусы трейдеров, таких как Вова, Асауленко, Тарабан и т.п., практически вообще не читаю - нет результатов и не о чем говорить, чтобы там они, о себе любимых, не думали. Грош цена всем им словам.

Мне своего птенчика до ума надо довести, а потом уже тратить время на участие в конкурсах. "Играл" уже, было дело. 
 
aleger:
Мне своего птенчика до ума надо довести, а потом уже тратить время на участие в конкурсах. "Играл" уже, было дело. 

:))) Отрицательный результат тоже важен. Вон Автоматище - работает без стопов, пересиживает. По-крайней мере видно - как делать не надо. Косвенная помощь трейдерам, подкрепленная результатом.

Хотя, повторю, у Автомата в ТС есть рациональное зерно - я более-менее его идею понимаю.

А просто так базарить, без графиков, без формул, без результата - неинтересно, извини, дружище.

 
Alexander_K:

Напоминаю, что в качестве параметра "тренд/флет" я лично использую непараметрический эксцесс распределения приращений, а именно:

Это дает вот такие результаты:

Расписывать прям досконально метОду расчета и предъявлять таблицу применимости эксцесса я, конечно, не собираюсь.

Но! По крайней мере я показал формулу и результат.

Доволен ли я? Нет! Все равно есть серьезные отрицательные сделки. И если повторять за мной все - шаг в шаг, все равно будете испытывать чувство неудовлетворенности, как и я...

Поэтому, я и прошу - провести любые другие независимые исследования. Не надо надеяться только на меня.

Аминь.

Нормальный график...
Правда странно, что 2019 год и сентябрь месяц...
 
Martin Cheguevara:
Нормальный график...
Правда странно, что 2019 год и сентябрь месяц...

Это результат с текущего конкурса.

Но, ты видел результаты лидеров?! Вот бы с ними тут пообщаться...

 
Alexander_K:

:))) Отрицательный результат тоже важен. Вон Автоматище - работает без стопов, пересиживает. По-крайней мере видно - как делать не надо. Косвенная помощь трейдерам, подкрепленная результатом.

Хотя, повторю, у Автомата в ТС есть рациональное зерно - я более-менее его идею понимаю.

А просто так базарить, без графиков, без формул, без результата - неинтересно, извини, дружище.

Особенно без формул... Когда-то только им и отдавал предпочтение. 

"Олега" я тоже понимаю. Игровая психология его подводит. Беспочвенные надежды,

что всё ещё выправится и цена пойдёт куда ЕМУ надо. Туфта всё это. Цена пойдёт туда,

куда она УЖЕ идёт, а где развернётся - Тренд и Баланс/Дисбаланс показывают. 

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