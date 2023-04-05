От теории к практике - страница 973
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Alexander_K:
Мне нужны исследования импульсов, скоростей, энтропий, да хоть чёрта лысого - лишь бы распознавать "тренд/флет".
Почти уверен, если работать с ценой и её приращениями как есть , то кроме лысого чёрта ничего не будет, а не то что энтропии.
Отлично. На конкурсе гораздо интереснее, чем просто на демо гонять.
А ведь я говорил, что тебе понравится ;))) А ты не верил ;)))
Напоминаю, что в качестве параметра "тренд/флет" я лично использую непараметрический эксцесс распределения приращений, а именно:
Это дает вот такие результаты:
Расписывать прям досконально метОду расчета и предъявлять таблицу применимости эксцесса я, конечно, не собираюсь.
Но! По крайней мере я показал формулу и результат.
Доволен ли я? Нет! Все равно есть серьезные отрицательные сделки. И если повторять за мной все - шаг в шаг, все равно будете испытывать чувство неудовлетворенности, как и я...
Поэтому, я и прошу - провести любые другие независимые исследования. Не надо надеяться только на меня.
Аминь.
Отлично. На конкурсе гораздо интереснее, чем просто на демо гонять.
Пока моя ТС не станет стабильной, без резких просадок, ни о каком реале говорить не приходится, увы...
А здесь - работаем, ищем, ребята. Мне нужны исследования импульсов, скоростей, энтропий, да хоть чёрта лысого - лишь бы распознавать "тренд/флет".
"Ну, делай сам!" щас закричат какие-то полоумные. Ха! Можно подумать, у них уже это все есть и они надо мной учительствовать вздумали ::) Дитяти несчастные... Чё у вас вообще быть-то может кроме рваных лаптей?!
Я обращаюсь к здоровой части трейдерского сообщества - выкладывайте здесь свои исследования особенностей рыночного ВР. Это не весь Грааль, уверяю Вас. Но, из составных частей мы обязательно его сделаем.
Прежде чем распознавать "тренд/флет" - надо то и другое правильно определить!
И участвовать в конкурсе надо подготовленным, а не испорченным всякой лабудой!
Присмотритесь к участнику, занимающему 1 место!
Прежде чем распознавать "тренд/флет" - надо то и другое правильно определить!
И участвовать в конкурсе надо подготовленным, а не испорченным всякой лабудой!
Присмотритесь к участнику, занимающему 1 место!
Ну, дык, поучаствуй - покажи результат. Будет о чем поговорить.
Я лично, опусы трейдеров, таких как Вова, Асауленко, Тарабан и т.п., практически вообще не читаю - нет результатов и не о чем говорить, чтобы там они, о себе любимых, не думали. Грош цена всем им словам.
Ну, дык, поучаствуй - покажи результат. Будет о чем поговорить.
Я лично, опусы трейдеров, таких как Вова, Асауленко, Тарабан и т.п., практически вообще не читаю - нет результатов и не о чем говорить, чтобы там они, о себе любимых, не думали. Грош цена всем им словам.
Мне своего птенчика до ума надо довести, а потом уже тратить время на участие в конкурсах. "Играл" уже, было дело.
:))) Отрицательный результат тоже важен. Вон Автоматище - работает без стопов, пересиживает. По-крайней мере видно - как делать не надо. Косвенная помощь трейдерам, подкрепленная результатом.
Хотя, повторю, у Автомата в ТС есть рациональное зерно - я более-менее его идею понимаю.
А просто так базарить, без графиков, без формул, без результата - неинтересно, извини, дружище.
Напоминаю, что в качестве параметра "тренд/флет" я лично использую непараметрический эксцесс распределения приращений, а именно:
Это дает вот такие результаты:
Расписывать прям досконально метОду расчета и предъявлять таблицу применимости эксцесса я, конечно, не собираюсь.
Но! По крайней мере я показал формулу и результат.
Доволен ли я? Нет! Все равно есть серьезные отрицательные сделки. И если повторять за мной все - шаг в шаг, все равно будете испытывать чувство неудовлетворенности, как и я...
Поэтому, я и прошу - провести любые другие независимые исследования. Не надо надеяться только на меня.
Аминь.
Нормальный график...
Это результат с текущего конкурса.
Но, ты видел результаты лидеров?! Вот бы с ними тут пообщаться...
:))) Отрицательный результат тоже важен. Вон Автоматище - работает без стопов, пересиживает. По-крайней мере видно - как делать не надо. Косвенная помощь трейдерам, подкрепленная результатом.
Хотя, повторю, у Автомата в ТС есть рациональное зерно - я более-менее его идею понимаю.
А просто так базарить, без графиков, без формул, без результата - неинтересно, извини, дружище.
Особенно без формул... Когда-то только им и отдавал предпочтение.
"Олега" я тоже понимаю. Игровая психология его подводит. Беспочвенные надежды,
что всё ещё выправится и цена пойдёт куда ЕМУ надо. Туфта всё это. Цена пойдёт туда,
куда она УЖЕ идёт, а где развернётся - Тренд и Баланс/Дисбаланс показывают.