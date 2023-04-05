От теории к практике - страница 972

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Олег avtomat:

через монитор унюхал

До такой степени никогда не дохожу как вы. Вам будет завтра стыдно)))

[Удален]  
Uladzimir Izerski:

До такой степени никогда не дохожу как вы. Вам будет завтра стыдно)))

ну разве что только за тебя

 
все хотят создать систему, которая давала бы 100% прибыли в месяц и стабильно.

задался я вопросом, возможно ли это.

чтобы ответить на этот вопрос решил посмотреть сайт с мониторингами.

там 6000 мониторингов. из них оказалось только 30 штук хороших счетов. (оказывается только 0,5% трейдеров хорошо торгуют).

потом я посмотрел столбиковые диаграммы, прибыль по месяцам. прибыль где-то 10%.

так что на вопрос "можно ли зарабатывать 100% в месяц" - ответ получился НЕТ.

может это мое исследование только такой результат дает. может можно каким-то другим способом проверить...

пс: кто-то скажет "посмотрите на самый популярный ныне сигнал". но речь шла о стабильном заработке. а там в описании написано, что 2 раза в год на счету будет случаться стопаут.

ппс: может не нужно гнаться за 100 % в месяц. может установить себе реалистичные рамки? и жизнь облегчится?)
 
multiplicator:
все хотят создать систему, которая давала бы 100% прибыли в месяц и стабильно.

задался я вопросом, возможно ли это.

чтобы ответить на этот вопрос решил посмотреть сайт с мониторингами.

там 6000 мониторингов. из них оказалось только 30 штук хороших счетов. (оказывается только 0,5% трейдеров хорошо торгуют).

потом я посмотрел столбиковые диаграммы, прибыль по месяцам. прибыль где-то 10-20%.

так что на вопрос "можно ли зарабатывать 100% в месяц" - ответ получился НЕТ.

может это мое исследование только такой результат дает. может можно каким-то другим способом проверить...

пс: кто-то скажет "посмотрите на самый популярный ныне сигнал". но речь шла о стабильном заработке. а там в описании написано, что 2 раза в год на счету будет случаться стопаут.

ппс: может не нужно гнаться за 100 % в месяц. может установить себе реалистичные рамки? и жизнь облегчится?)

Спасибо за исследования. Опять я вспомнил слова podotr'a: "Я знаю о рынке все, но больше 30% в месяц гарантировать не могу..."

10-20% это в среднем? При такой же просадке? А среднее количество подписчиков на эти сигналы какое?

 
исходя из этой   информации, приходим к выводу, что своими силами на форексе не заработать. это нужно большой депозит иметь.
полюбому трейдеру придется открывать свой памм или сигнал.
[Удален]  
Alexander_K:

Записывайся на мартовский конкурс. Уже можно.

 
multiplicator:
исходя из этой   информации, приходим к выводу, что своими силами на форексе не заработать. это нужно большой депозит иметь.
полюбому трейдеру придется открывать свой памм или сигнал.

Хм... Если, условные +15% в месяц стабильны, с такой же максимальной просадкой, то для провинции надо держать примерно 5000$ на счету, чтобы тупо не ходить на опостылевшую работу. Для Москвы, Питера - ну, как прибавка к пенсии пойдет.

Не, ну смысл есть - в любом случае, больше чем проценты по вкладу в банке. Главное - чтобы эти 15% были стабильны, из месяца в месяц, из года в год.

 
Олег avtomat:

Записывайся на мартовский конкурс. Уже можно.

Отлично. На конкурсе гораздо интереснее, чем просто на демо гонять.

Пока моя ТС не станет стабильной, без резких просадок, ни о каком реале говорить не приходится, увы...

А здесь - работаем, ищем, ребята. Мне нужны исследования импульсов, скоростей, энтропий, да хоть чёрта лысого - лишь бы распознавать "тренд/флет".

"Ну, делай сам!" щас закричат какие-то полоумные. Ха! Можно подумать, у них уже это все есть и они надо мной учительствовать вздумали ::) Дитяти несчастные... Чё у вас вообще быть-то может кроме рваных лаптей?!

Я обращаюсь к здоровой части трейдерского сообщества - выкладывайте здесь свои исследования особенностей рыночного ВР. Это не весь Грааль, уверяю Вас. Но, из составных частей мы обязательно его сделаем.

 
Alexander_K:

Спасибо за исследования. Опять я вспомнил слова podotr'a: "Я знаю о рынке все, но больше 30% в месяц гарантировать не могу..."

10-20% это в среднем? При такой же просадке? А среднее количество подписчиков на эти сигналы какое?

скорее 10 чем 20.

например

и все очень нестабильно. бывают и убыточные месяца.
Alexander_K:
При такой же просадке?
просадки 10-40.
Alexander_K:
А среднее количество подписчиков на эти сигналы какое?
это просто мониторинги.
не сигналы.
 
Alexander_K:

Хм... Если, условные +15% в месяц стабильны, с такой же максимальной просадкой, то для провинции надо держать примерно 5000$ на счету, чтобы тупо не ходить на опостылевшую работу. Для Москвы, Питера - ну, как прибавка к пенсии пойдет.

так люди же хотят на форексе заработать, а не получать "среднюю зарплату" в месяц.

Alexander_K:
Главное - чтобы эти 15% были стабильны, из месяца в месяц, из года в год.

какая стабильность на форексе? любая стратегия может сломаться в любое время.

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