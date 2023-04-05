От теории к практике - страница 972
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через монитор унюхал
До такой степени никогда не дохожу как вы. Вам будет завтра стыдно)))
До такой степени никогда не дохожу как вы. Вам будет завтра стыдно)))
ну разве что только за тебя
задался я вопросом, возможно ли это.
чтобы ответить на этот вопрос решил посмотреть сайт с мониторингами.
там 6000 мониторингов. из них оказалось только 30 штук хороших счетов. (оказывается только 0,5% трейдеров хорошо торгуют).
потом я посмотрел столбиковые диаграммы, прибыль по месяцам. прибыль где-то 10%.
так что на вопрос "можно ли зарабатывать 100% в месяц" - ответ получился НЕТ.
может это мое исследование только такой результат дает. может можно каким-то другим способом проверить...
пс: кто-то скажет "посмотрите на самый популярный ныне сигнал". но речь шла о стабильном заработке. а там в описании написано, что 2 раза в год на счету будет случаться стопаут.
ппс: может не нужно гнаться за 100 % в месяц. может установить себе реалистичные рамки? и жизнь облегчится?)
все хотят создать систему, которая давала бы 100% прибыли в месяц и стабильно.
задался я вопросом, возможно ли это.
чтобы ответить на этот вопрос решил посмотреть сайт с мониторингами.
там 6000 мониторингов. из них оказалось только 30 штук хороших счетов. (оказывается только 0,5% трейдеров хорошо торгуют).
потом я посмотрел столбиковые диаграммы, прибыль по месяцам. прибыль где-то 10-20%.
так что на вопрос "можно ли зарабатывать 100% в месяц" - ответ получился НЕТ.
может это мое исследование только такой результат дает. может можно каким-то другим способом проверить...
пс: кто-то скажет "посмотрите на самый популярный ныне сигнал". но речь шла о стабильном заработке. а там в описании написано, что 2 раза в год на счету будет случаться стопаут.
ппс: может не нужно гнаться за 100 % в месяц. может установить себе реалистичные рамки? и жизнь облегчится?)
Спасибо за исследования. Опять я вспомнил слова podotr'a: "Я знаю о рынке все, но больше 30% в месяц гарантировать не могу..."
10-20% это в среднем? При такой же просадке? А среднее количество подписчиков на эти сигналы какое?
полюбому трейдеру придется открывать свой памм или сигнал.
Записывайся на мартовский конкурс. Уже можно.
исходя из этой #9717 информации, приходим к выводу, что своими силами на форексе не заработать. это нужно большой депозит иметь.
полюбому трейдеру придется открывать свой памм или сигнал.
Хм... Если, условные +15% в месяц стабильны, с такой же максимальной просадкой, то для провинции надо держать примерно 5000$ на счету, чтобы тупо не ходить на опостылевшую работу. Для Москвы, Питера - ну, как прибавка к пенсии пойдет.
Не, ну смысл есть - в любом случае, больше чем проценты по вкладу в банке. Главное - чтобы эти 15% были стабильны, из месяца в месяц, из года в год.
Записывайся на мартовский конкурс. Уже можно.
Отлично. На конкурсе гораздо интереснее, чем просто на демо гонять.
Пока моя ТС не станет стабильной, без резких просадок, ни о каком реале говорить не приходится, увы...
А здесь - работаем, ищем, ребята. Мне нужны исследования импульсов, скоростей, энтропий, да хоть чёрта лысого - лишь бы распознавать "тренд/флет".
"Ну, делай сам!" щас закричат какие-то полоумные. Ха! Можно подумать, у них уже это все есть и они надо мной учительствовать вздумали ::) Дитяти несчастные... Чё у вас вообще быть-то может кроме рваных лаптей?!
Я обращаюсь к здоровой части трейдерского сообщества - выкладывайте здесь свои исследования особенностей рыночного ВР. Это не весь Грааль, уверяю Вас. Но, из составных частей мы обязательно его сделаем.
Спасибо за исследования. Опять я вспомнил слова podotr'a: "Я знаю о рынке все, но больше 30% в месяц гарантировать не могу..."
10-20% это в среднем? При такой же просадке? А среднее количество подписчиков на эти сигналы какое?
например
и все очень нестабильно. бывают и убыточные месяца.
При такой же просадке?
А среднее количество подписчиков на эти сигналы какое?
не сигналы.
Хм... Если, условные +15% в месяц стабильны, с такой же максимальной просадкой, то для провинции надо держать примерно 5000$ на счету, чтобы тупо не ходить на опостылевшую работу. Для Москвы, Питера - ну, как прибавка к пенсии пойдет.
так люди же хотят на форексе заработать, а не получать "среднюю зарплату" в месяц.
Главное - чтобы эти 15% были стабильны, из месяца в месяц, из года в год.
какая стабильность на форексе? любая стратегия может сломаться в любое время.