От теории к практике - страница 981
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Там распределение приращений получается двумодальным......ушастым.
АААААААА!!! Гениально!!!!!
Только вот Колдун его в нейросеть сует и имеет Грааль, а ты знаешь, что с ним делать???
АААААААА!!! Гениально!!!!!
Только вот Колдун его в нейросеть сует и имеет Грааль, а ты знаешь, что с ним делать???
Да хрен его знает. Я пока только собрал тики определённым макаром.
Блин, Женя - не потеряй эту метОду. 100% говорю - такой же график у Колдуна и еще пары людей, имена которых я не буду говорить.
Сделаешь Грааль - открой сигнал, плиз.
P.S. Сам я понятия не имею, что с ним делать.... Даже, если бы умел получать такой же.... Попробуй к нейросетевикам обратиться, чтоб погоняли такой ряд в своих моделях.
Там распределение приращений получается двумодальным......ушастым.
Оно двумодальное потому, что приращения с равной вероятностью могут быть как вверх и так и вниз)
А еще вероятно потому, что на вашей вертикальной шкале есть место под нулевое приращение)
Оно двумодальное потому, что приращения с равной вероятностью могут быть как вверх и так и вниз)
А еще вероятно потому, что на вашей вертикальной шкале есть место под нулевое приращение)
Оригиналы, без разрешения первооткрывателей, я не могу показывать. Но, выглядят распределения приращений у них вот так:
Неужели, из них ничё нельзя извлечь? А чё же тогда мне в ЛС эти люди хвастались?!
Насчет "извлечь" это отдельный вопрос, но если посередине - нулевое приращение, то эта "двумодальность" кажущаяся)
Насчет "извлечь" это отдельный вопрос, но если посередине - нулевое приращение, то эта "двумодальность" кажущаяся)
Да - нулевое... Но, треугольники видны более, чем отчетливо. Надо подумать...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Чудо граали... Миф или реальность?!
Wizard2018, 2018.12.24 13:50
Второй пункт. Входить лучше с отката против локального движения, в направлении текущего тренда, определенного в первом пункте. Так стоп короче и потенциальная прибыль больше. А значит и важнейшее соотношение для системы - прибыль/убыток выше.
Вот и нужно искать индикатор/метод, позволяющий хорошо определять откаты в рамках текущего тренда Естественно нужно, по возможности искать метод, который работает “всегда и везде”
То есть не просто взяли индикатор, оптимизировали на каком то таймфрейме/инструменте, увидели, что откаты хорошо показал и успокоились. А потом “рынок поменялся” Это потому что “индикаторы” /метод схватились за “форму”, конкретную “реализацию” и огромного числа возможных, но не смогли “обобщить”.
Так вряд ли получится. Нужно постараться найти универсальный метод, Как всегда и везде правильно работает EMA-шка из первого пункта, так и для второго "пункта" нужно найти, что то свое, так же хорошо работающее. Тут конкретно ничего не подскажу, могу только сказать, что отличный метод, для определения откатов, в рамках текущего тренда, работающий всегда и везде – есть. Инфа 100%, никакие не сказки. Ищите и обрящите.
вот тут как ни странно товарищ наш дело говорит.
Да - нулевое... Но, треугольники видны более, чем отчетливо. Надо подумать...
Не зная, что это за приращения (как отфильтрованы и пр.), конечно, думать трудно. Но все же почему бы не попытаться увидеть за этим распределением приращений ситуацию: отбой или пробой уровня. Модули ожидаемых приращений в этих случаях, как мне кажется, растут при уходе от пробитого/непробитого уровня, что похоже на провал модуля ожидаемых приращений на уровне (см. рисунок). Вот была бы и память процесса.
P.S. Я ведь верно догадываюсь, что речь на рисунке идет о распределении не приращений, а их абсолютных величин?
вот тут как ни странно товарищ наш дело говорит.
Блин, Мартин - этот товарищ всегда дело говорит. Я буду рад, если его посты тебе помогут.
Пусть у меня не выходит Грааль, так может - у тебя с Женей выйдут... Мне ваши ТС не нужны - мне торговый сигнал от вас нужен, на который я спокойно бы подписался.
Верую и жду. Аминь.