От теории к практике - страница 986
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Мне вот интересно, Александр хоть раз задался вопросом - почему сумма приращений в скользящем окне на графике падает, а цена растёт?
ведь сумма приращения - это еще и разница конца и начала отрезка.
может левый конец отрезка в этот момент сильно поднялся.
Мне вот интересно, Александр хоть раз задался вопросом - почему сумма приращений в скользящем окне на графике падает, а цена растёт?
Производная от цены и цена могут находиться в разных диапазонах.
Мне надоело уголь разгружать на жд ветках,
решил податься в форекс я друзья.
Но, О вей физики, друзья, ничего не понимают в физике
Тоже решили податься на рыночный банкет.
+++++++++++++++++++++++++
Следующий куплет после самого интересного поста.
===============================
Цена тут всегда должна быть.
Производная от цены и цена могут находиться в разных диапазонах.
Вы считаете, что сумма приращений - это производная???
Вы считаете, что сумма приращений - это производная???
https://studfiles.net/preview/6314359/
а дальше кто во что горазд.
https://studfiles.net/preview/6314359/
а дальше кто во что горазд.
Вы что, тоже считаете, что сумма приращений это производная?
Вы считаете, что сумма приращений - это производная???
На самом деле так. Ведь не учитываются абсолютно все факторы формирования цены.
странные вы люди - честное слово)
"... Я шлю проклятие надежде,
Переполняющей сердца,
Но более всего и прежде
Кляну терпение глупца..."
И.В.Гёте.
На самом деле так. Ведь не учитываются абсолютно все факторы формирования цены.
А мне всегда казалось, что сумма обычно больше ассоциируется с интегралом, а не с производной.)
Мне недоступно знать, как поведет себя цена в следующий миг.
Думаю, что это не доступно никому. А некоторые товарищи пытаются.))
Для одних миг неделя, для других день, час, минута, тик и пропасть.