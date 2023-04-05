От теории к практике - страница 986

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Evgeniy Chumakov:

Мне вот интересно, Александр хоть раз задался вопросом - почему сумма приращений  в скользящем окне на графике падает, а цена растёт?

на хвост нужно смотреть. на левый конец отрезка.
ведь сумма приращения - это еще и разница конца и начала отрезка.
может левый конец отрезка в этот момент сильно поднялся.
 
Evgeniy Chumakov:

Мне вот интересно, Александр хоть раз задался вопросом - почему сумма приращений  в скользящем окне на графике падает, а цена растёт?

Производная от цены и цена могут находиться в разных диапазонах.

 

Мне надоело уголь разгружать на жд ветках,

решил податься в форекс я друзья.

Но, О вей физики, друзья, ничего не понимают в физике

Тоже  решили податься на рыночный банкет.

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Следующий куплет после самого интересного  поста.

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  Цена тут  всегда должна быть.

ed1

 
Uladzimir Izerski:

Производная от цены и цена могут находиться в разных диапазонах.

Вы считаете, что сумма приращений - это производная???

 
khorosh:

Вы считаете, что сумма приращений - это производная???

https://studfiles.net/preview/6314359/ 

а дальше кто во что горазд.

1. Физический смысл первой производной
1. Физический смысл первой производной
  • studfiles.net
Т е м а. ФИЗИЧЕСКИЙ И МЕХАНИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПРОИЗВОДНОЙ. ПОНЯТИЕ ВТОРОЙ ПРОИЗВОДНОЙ. Механическое истолкование производной было впервые дано И. Ньютоном. Оно заключается в следующем. 1. Физический смысл первой производной Производная y функции – это мгновенная скорость изменения этой функции. В частности, если зависимость между пройденным путём...
 
Unicornis:

https://studfiles.net/preview/6314359/ 

а дальше кто во что горазд.

Вы что, тоже считаете, что сумма приращений это производная?

 
khorosh:

Вы считаете, что сумма приращений - это производная???

На самом деле так. Ведь не учитываются абсолютно все факторы формирования цены. 

 

странные вы люди - честное слово)

"... Я шлю проклятие  надежде,

     Переполняющей сердца,

     Но более всего и прежде

     Кляну терпение глупца..." 

И.В.Гёте.

 
Uladzimir Izerski:

На самом деле так. Ведь не учитываются абсолютно все факторы формирования цены. 

А мне всегда казалось, что сумма обычно больше ассоциируется с интегралом, а не с производной.)

 

Мне недоступно знать, как поведет себя цена в следующий миг.

Думаю, что это не доступно никому. А некоторые товарищи пытаются.))

Для одних миг неделя, для других день, час, минута, тик и пропасть. 

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