От теории к практике - страница 977
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Дружище (извини, я уж по привычке на "ты").
Мысли про мой жизненный путь не верны. Но, не в этом дело...
Моя взаимная неприязнь с Асауленко не должна никого касаться - это давняя история.
Я с удовольствием общаюсь только с людьми, которые придерживаются моей концепции - все тайны на стол! Не более и не менее. Не обязательно, прям досконально все расписывать, но ссылки на исследования/литературу + образцы сделок + стэйты должны быть обязательно.
Если придерживаешься такой же точки зрения - я весь во внимании, если нет - у нас тоже все скатится на ругань.
Как говорят на одной церемонии. В добрый путь!
Моя взаимная неприязнь с Асауленко не должна никого касаться - это давняя история.
Я с удовольствием общаюсь только с людьми, которые придерживаются моей концепции - все тайны на стол! Не более и не менее. Не обязательно, прям досконально все расписывать, но ссылки на исследования/литературу + образцы сделок + стэйты должны быть обязательно.
Если придерживаешься такой же точки зрения - я весь во внимании, если нет - у нас тоже все скатится на ругань.
С чего вы решили, что ваша неприязнь взаимна? )) Я буду искренне рад, если у вас что-то получится, и ваши секреты мне не нужны.)
Но вот ваша концепция очень интересна - все тайны на стол. У вас пока нет ничего что хоть как-то тянет на тайну.) Чем делиться собираетесь? Еще раз, вот ваша концепция и концепция темы:
Если никому не интересно здесь общаться - создавайте свои темы, общайтесь там.
А эту, значит, продолжу в одиночку. И закончится она только тогда, когда будут стабильные +100% в месяц. Когда? Не знаю! Но верую.
Профессор! Умерьте пыл, 10-ть стандартных лотов потолок для текущего уровня н.у. теоретических изысков из этой ветки.
Юрий, еще раз - не надо меня задевать. Я много сделал в этой жизни, чтобы выслушивать барахло от, очевидно, бывшего сотрудника НИИ или КБ. Вы уже перешли в плоскость обвинений, что главспецы ничего не умеют и не знают. Это абсолютно неприемлемо и на грани какого-то помешательства.
Насчет того - нужно или нет здесь рассказывать принципиальные вещи, наживая конкурентов.
Отчасти - согласен, но не до такой степени скрытности как у вас. Надо соблюдать баланс и пользоваться добровольной помощью. Как вам удается все делать одному - не представляю, наверное, времени вагон. У меня же нет другого выхода - демонстрировать успехи и неудачи, надеясь на совместную работу.
Ну, что вы, какие обвинения. Это всего-лишь констатация фактов.
Ты просто идиот. Все.
Спасибо, польщен. Я так же знаю, какую категорию сотрудников назначают глав. специалистами.)) Нашли чем хвастаться.))
Пытался преобразовать цену, вот что получилась!
На глаз график цены и преобразованный не отличаются вроде.
Пытался преобразовать цену, вот что получилась!
На глаз график цены и преобразованный не отличаются вроде.
Ln(Pi/Pi+1)? Или приращения простые?
Не , логарифмы не использовал.
А вообще я полностью убедился что искать просто приращения в качестве сигнала смысла не имеет, только если для Тралла в качестве адаптера к волатильности на примере bollinger bands, неслучайные движения именуемые мною как выбросы, могут происходить в абсолютно любой конфигурации.
Поддерживаю. Это неслучайное движение которого < 3% времени может за момент неслучайного движения двигаться как угодно и вверх и вниз и верх-вниз ...