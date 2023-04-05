От теории к практике - страница 857
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Та вот вся соль в том, что разница может появится как только откроется ордер на реале.
именно так
тут в полседнее время ребята с реально торгующими много лет ТС-ками уже заплакали, не то что с демо-игрушками...
кстати сенсейшен, сделал самооптимизирующийся по профит-фактору индюк, получил оптимальный период расчета на Н1 - 24 часа, а это сутки !!!
Та вот вся соль в том, что разница может появится как только откроется ордер на реале.
Ха! Тогда зачем и кому нужны все эти тестерные граали, на каких-то левых данных?!
Говорю же - надо сразу на реал!
Но, лично я еще пару месяцев на демо погоняю.
кстати сесейшен, сделал самооптимизирующийся индюк, получил оптимальный период расчета - 24 часа !!!
Охотно верю. Однако, сколько сделок по 1 паре будет проходить за неделю? 1-2? Скучно - я через это проходил.
Охотно верю. Однако, сколько сделок по 1 паре будет проходить за неделю? 1-2? Скучно - я через это проходил.
счас минутки считает, сравним.
количество сделок за неделю больше, на скрине не вооруженным глазом видно (красным селлки, синим байки, даты снизу).
Говорю же - надо сразу на реал!
Но, лично я еще пару месяцев на демо погоняю.
Торгуйте на реальном счете минимальным лотом 0.01, это гораздо ближе к реальности, чем демо-счет с котировками от реала.
Однако он, будучи под наркозом от съеденных корнеплодов, забывает о том, что в этом случае распределение приращений будет иметь "ложный" пик в нуле из-за псевдокотировок и вся мощь статистических исследований летит к черту.
Не забывает. Это некий А_К читает невнимательно, ибо глаза застилает жажда наживы) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626
p.s. вам никто не запрещает выкинуть из рассмотрения этот ложный нулевой пик, просто не использовать его в расчетах, как будто его и нет вовсе.
Ну просто детский сад с этими физиками, простейшую вещь сообразить не могут)
Не забывает. Это некий А_К читает невнимательно, ибо глаза застилает жажда наживы) https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page830#comment_9810626
p.s. вам никто не запрещает выкинуть из рассмотрения этот ложный нулевой пик, просто не использовать его в расчетах, как будто его и нет вовсе.
Ну просто детский сад с этими физиками, простейшую вещь сообразить не могут)
Угу.
1. Не обижайся, дорогой Бас, на мои подколы - уж привыкнуть за все это время должен. Просто ты типаж интересный. Очевидно - агроном, но умный. Ну, да - ладно.
2. Да-да, иногда ты правильные вещи говоришь, только я галопом все читаю и только потом до меня доходит как до жирафа :))
3. Я поставил на будущую неделю расчет не СКО распределения приращений при приеме данных раз в N секунд, а именно среднего значения по числу реально принятых тиков в скользящем временном окне. Это позволит отсечь эти ложные нули именно для расчета дисперсии.
4. Но вот как отбросить эти нули при расчетах асимметрии и эксцесса, да и того же самого коэффициента корреляции приращений - ума не приложу....
В общем, посмотрим на результаты следующей недели, оценим...
Угу.
1. Не обижайся, дорогой Бас, на мои подколы - уж привыкнуть за все это время должен. Просто ты типаж интересный. Очевидно - агроном, но умный. Ну, да - ладно.
2. Да-да, иногда ты правильные вещи говоришь, только я галопом все читаю и только потом до меня доходит как до жирафа :))
3. Я поставил на будущую неделю расчет не СКО распределения приращений при приеме данных раз в N секунд, а именно среднего значения по числу реально принятых тиков в скользящем временном окне. Это позволит отсечь эти ложные нули именно для расчета дисперсии.
4. Но вот как отбросить эти нули при расчетах асимметрии и эксцесса, да и того же самого коэффициента корреляции приращений - ума не приложу....
В общем, посмотрим на результаты следующей недели, оценим...
в общем, на М1 убыток с максимальным профит-фактором 0.5
очевидно, что тики - вообще стремно
очевидно, что тики - вообще стремно
Ничё не стремно. Надо только уметь их принимать и обрабатывать, формируя нужные структуры.
Знаю по ЛС людей, которые демонстрировали поразительные распределения приращений на основе тиков. Только как они это делают - я не понял, увы... Но, т.к. я точно знаю, что такое возможно, и что Грааль на рынке есть, я упорно продолжаю работать. Иначе, давно бы уже бросил.
Знаю по ЛС людей, которые демонстрировали поразительные распределения приращений на основе тиков. Только как они это делают - я не понял, увы...
Есть картинки? Можно как-то глянуть?