От теории к практике - страница 859

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Renat Akhtyamov:

в первый раз такое в тестере увидел?

кстати, он и не такие подарки умеет вываливать... ;)

Я с обучением прогонял. Может отсев сработал.

То что не первый раз это само собой. Просто прогон шел без подгонки так то что поставил то и гнал.
 
Konstantin Nikitin:

Сегодня удивился. В тестере по всем тикам прогнал )))

картинка загляденье ))))
Правда трейдов не много на 12 парах.

P.S. Точнее уже вчера...

Эхххх....

Приветствую тебя, брат гуру трейдинга С.Никитина!

И отчаянно прошу к своим граалям лепить хоть немного теории, иначе - все это ерунда и не заслуживает ни малейшего внимания.

У брательника учись.

 
Alexander_K:

Эхххх....

Приветствую тебя, брат гуру трейдинга С.Никитина!

И отчаянно прошу к своим граалям лепить хоть немного теории, иначе - все это ерунда и не заслуживает ни малейшего внимания.

У брательника учись.

с обучением, значит нейронка

новая развлекуха, лет на 100, уход от реальности и нежелание думать своей головой короче говоря

 
Renat Akhtyamov:

с обучением, значит нейронка

новая развлекуха, лет на 100, уход от реальности и нежелание думать своей головой короче говоря

это от недостатка собственных нейронов :-) Или от лени их обучать..
 
Maxim Kuznetsov:
это от недостатка собственных нейронов :-) Или от лени их обучать..

я седня тож одну простейшую фичу закончил

хочу А_К доказать, что человеческий мозг всё-таки круче теорий и запылившихся формул из долгих ящиков

посоревнуемся на демках ;)
 
Renat Akhtyamov:

я седня тож одну простейшую фичу закончил

хочу А_К доказать, что человеческий мозг всё-таки круче теорий и запылившихся формул из долгих ящиков

посоревнуемся на демках ;)

Посоревнуемся - я не против.

Только одно условие. Показываешь сигнал + пару сделок с комментариями. Первая - положительная, с объяснением - почему произошло именно так и не могло произойти иначе. Вторая - отрицательная, с объяснением - почему ж таки проиграл.

Идет?

 
Alexander_K:

Посоревнуемся - я не против.

Только одно условие. Показываешь сигнал + пару сделок с комментариями. Первая - положительная, с объяснением - почему произошло именно так и не могло произойти иначе. Вторая - отрицательная, с объяснением - почему ж таки проиграл.

Идет?

проектное эквити с 1972 г. по настоящее время показал выше на скрине

формула - табу, но школьных знаний "за глаза"

остальное - безусловно "ДА"
 
Renat Akhtyamov:

проектное эквити с 1972 г. по настоящее время показал выше на скрине

формула - табу, но школьных знаний "за глаза"

остальное - безусловно "ДА"

Принято.

 
Renat Akhtyamov:

я седня тож одну простейшую фичу закончил

хочу А_К доказать, что человеческий мозг всё-таки круче теорий и запылившихся формул из долгих ящиков

посоревнуемся на демках ;)

тоже "почти" закончил :-) так как надоело постоянно открывать RDP и смотреть "а что там", докрутил алерт..конечно ещё далеко не робот - исполнятором придётся быть пока лично, но про крайней мере меньше телодвижений


нет пределу совершенству...

 
Maxim Kuznetsov:

тоже "почти" закончил :-) так как надоело постоянно открывать RDP и смотреть "а что там", докрутил алерт..конечно ещё далеко не робот - исполнятором придётся быть пока лично, но про крайней мере меньше телодвижений

При желании - также выкладывай пару сделок с комментариями - почему произошло именно так, а не иначе. Будем обсуждать. Только не из тестера, а хотя бы на демо. ОК?

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