От теории к практике - страница 859
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в первый раз такое в тестере увидел?
кстати, он и не такие подарки умеет вываливать... ;)
Я с обучением прогонял. Может отсев сработал.То что не первый раз это само собой. Просто прогон шел без подгонки так то что поставил то и гнал.
Сегодня удивился. В тестере по всем тикам прогнал )))
картинка загляденье ))))P.S. Точнее уже вчера...
Правда трейдов не много на 12 парах.
Эхххх....
Приветствую тебя, брат гуру трейдинга С.Никитина!
И отчаянно прошу к своим граалям лепить хоть немного теории, иначе - все это ерунда и не заслуживает ни малейшего внимания.
У брательника учись.
Эхххх....
Приветствую тебя, брат гуру трейдинга С.Никитина!
И отчаянно прошу к своим граалям лепить хоть немного теории, иначе - все это ерунда и не заслуживает ни малейшего внимания.
У брательника учись.
с обучением, значит нейронка
новая развлекуха, лет на 100, уход от реальности и нежелание думать своей головой короче говоря
с обучением, значит нейронка
новая развлекуха, лет на 100, уход от реальности и нежелание думать своей головой короче говоря
это от недостатка собственных нейронов :-) Или от лени их обучать..
я седня тож одну простейшую фичу закончил
хочу А_К доказать, что человеческий мозг всё-таки круче теорий и запылившихся формул из долгих ящиковпосоревнуемся на демках ;)
я седня тож одну простейшую фичу закончил
хочу А_К доказать, что человеческий мозг всё-таки круче теорий и запылившихся формул из долгих ящиковпосоревнуемся на демках ;)
Посоревнуемся - я не против.
Только одно условие. Показываешь сигнал + пару сделок с комментариями. Первая - положительная, с объяснением - почему произошло именно так и не могло произойти иначе. Вторая - отрицательная, с объяснением - почему ж таки проиграл.
Идет?
Посоревнуемся - я не против.
Только одно условие. Показываешь сигнал + пару сделок с комментариями. Первая - положительная, с объяснением - почему произошло именно так и не могло произойти иначе. Вторая - отрицательная, с объяснением - почему ж таки проиграл.
Идет?
проектное эквити с 1972 г. по настоящее время показал выше на скрине
формула - табу, но школьных знаний "за глаза"остальное - безусловно "ДА"
проектное эквити с 1972 г. по настоящее время показал выше на скрине
формула - табу, но школьных знаний "за глаза"остальное - безусловно "ДА"
Принято.
я седня тож одну простейшую фичу закончил
хочу А_К доказать, что человеческий мозг всё-таки круче теорий и запылившихся формул из долгих ящиковпосоревнуемся на демках ;)
тоже "почти" закончил :-) так как надоело постоянно открывать RDP и смотреть "а что там", докрутил алерт..конечно ещё далеко не робот - исполнятором придётся быть пока лично, но про крайней мере меньше телодвижений
нет пределу совершенству...
тоже "почти" закончил :-) так как надоело постоянно открывать RDP и смотреть "а что там", докрутил алерт..конечно ещё далеко не робот - исполнятором придётся быть пока лично, но про крайней мере меньше телодвижений
При желании - также выкладывай пару сделок с комментариями - почему произошло именно так, а не иначе. Будем обсуждать. Только не из тестера, а хотя бы на демо. ОК?