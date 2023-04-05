От теории к практике - страница 864
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Скорее всего, Рена прав - надо торговать исключительно по тренду. Т.е., наоборот - входить в сделку, когда эксцесс >20...
А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....
Так и я писал, что нужно работать по тренду. И при любой системе обязательное ограничение убытка и не надеяться, что авось пронесёт. При любой системе бывают случаи, когда цена может резко пойти против вас и в таких случаях может спасти только закрытие убытка до того как он станет слишком большим.
Конечно сделать прибыльную систему с короткими стопами сложно. Тогда хотя бы ограничивать убыток на уровне допустим максимальной просадки полученной при тестировании за последний год+20% , как это делаю я. Например: максимальная просадка при тестировании за последний год = 10%. Значит закрываем убыток при 12%.
Тот день, когда не ты имеешь Грааль, а Грааль имеет тебя:
Прощайте, господа! Надоело позориться....
Позор это бежать с форума, перед этим год нарекать всех тупыми детятеми .
Нужно просто не ленится а всё обдумать, прислушаться к советам.
Позор это бежать с форума, перед этим год нарекать всех тупыми детятеми .
Нужно просто не ленится а всё обдумать, прислушаться к советам.
С чего это, позор? Это его личное дело. Что хочет, то и делает.
Думаю, долго он не выдержит, вернется. Чай не первый раз.)) Куда он из колеи денется.))
С чего это, позор? Это его личное дело. Что хочет, то и делает.
Думаю, долго он не выдержит, вернется. Чай не первый раз.)) Куда он из колеи денется.))
Да, форекс так просто своих жертв не отпускает. Это сделать также трудно, как завязать и уйти из банды.)
Позор это бежать с форума, перед этим год нарекать всех тупыми детятеми .
Нужно просто не ленится а всё обдумать, прислушаться к советам.
Слабак в джунглях не жилец))
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
sibirqk, 2018.12.07 13:18
Ну вы садист! Видно же что демо-счет сольется через пару недель, максимум через месяц когда начнутся устойчивые тренды.
Ну вот, ровно две недели прошло, начались тренды и счет слился.
Самое смешное, что все это легко можно было предотвратить. Покедова, дядя!))
Вы же две недели назад призывали его на реал переходить.
Тогда почитайте еще и остальное, к чему я его призывал. Можете даже процитировать.
Мне, честно говоря, поднадоело одно и тоже повторять. Человек не воспринимает.
Тот день, когда не ты имеешь Грааль, а Грааль имеет тебя:
Прощайте, господа! Надоело позориться....
Да ладно, еще не минус. Малость успокоитесь и ждем продолжения поиска грааля
Бывает хуже, но реже...
Никто и никогда не заработает на статистике.
Как выше говорили, неоднократно испытано.