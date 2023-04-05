От теории к практике - страница 863
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Скорее всего, Рена прав - надо торговать исключительно по тренду. Т.е., наоборот - входить в сделку, когда эксцесс >20...
А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....
А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....
А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....
Так же как и сейчас выходишь. При пересечении средней.
Ничего страшного - я подожду.
Это уже стало доброй традицией, хотя этот продержался меньше всех.
И у каждого наивное мнение, что до него никто из математиков или физиков не шел той же дорогой.
А самое смешное, что если поднять форму начиная с четверки - одно и тоже по замкнутому кругу....
Скорее всего, Рена прав - надо торговать исключительно по тренду. Т.е., наоборот - входить в сделку, когда эксцесс >20...
А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....
Та же самая.
Допустим сигнал в продажу, выход по сигналу в покупку, но покупать не надо ;)
Вообще, я считаю, в идеале нужно рассматривать процесс как A и B по отдельности, а не как валютная пара = A/B.
Что тогда нужно сделать для этого? Может построить валютную корзину с постоянной суммой индексов = 1 (или 100) ?
А потом уже по отдельности строить распределения (эксцессы, асимметрии и пр.) индекса каждой валюты.
Вообще, я считаю, в идеале нужно рассматривать процесс как A и B по отдельности, а не как валютная пара = A/B.
Что тогда нужно сделать для этого? Может построить валютную корзину с постоянной суммой индексов = 1 (или 100) ?
А потом уже по отдельности строить распределения (эксцессы, асимметрии и пр.) индекса каждой валюты.
Индекс доллара и индекс йены, умные люди выводили: https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page219#comment_9871187
Пипец...
В такие дни надо на заборе сидеть... Фиг че поможет... Тренды буквально дубасят меня по морде и сокрушают мою позорную ТС...
Посыпаю голову пеплом...
Тот день, когда не ты имеешь Грааль, а Грааль имеет тебя:
Прощайте, господа! Надоело позориться....
Тот день, когда не ты имеешь Грааль, а Грааль имеет тебя:
Прощайте, господа! Надоело позориться....