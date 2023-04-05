От теории к практике - страница 863

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Скорее всего, Рена прав - надо торговать исключительно по тренду. Т.е., наоборот - входить в сделку, когда эксцесс  >20...

А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....

 
Alexander_K:

А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....

При затухании и выходить
 
Alexander_K:


А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....


Так же как и сейчас выходишь. При пересечении средней. 

 
Дмитрий:

Ничего страшного - я подожду. 

Это уже стало доброй традицией, хотя этот продержался меньше всех.

И у каждого наивное мнение, что до него никто из математиков или физиков не шел той же дорогой. 

А самое смешное, что если поднять форму начиная с четверки - одно и тоже по замкнутому кругу....

 
Alexander_K:

Скорее всего, Рена прав - надо торговать исключительно по тренду. Т.е., наоборот - входить в сделку, когда эксцесс  >20...

А когда ж тогда выходить из нее? Эхххх.... Это - совсем, совсем другая история....

Та же самая.

Допустим сигнал в продажу, выход по сигналу в покупку, но покупать не надо ;)

 

Вообще, я считаю, в идеале нужно рассматривать процесс как A и B по отдельности, а не как валютная пара = A/B.

Что тогда нужно сделать для этого?  Может построить валютную корзину  с постоянной суммой индексов  = 1 (или 100) ?

А потом уже по отдельности строить распределения (эксцессы, асимметрии и пр.) индекса каждой валюты.

   

 
Evgeniy Chumakov:

Вообще, я считаю, в идеале нужно рассматривать процесс как A и B по отдельности, а не как валютная пара = A/B.

Что тогда нужно сделать для этого?  Может построить валютную корзину  с постоянной суммой индексов  = 1 (или 100) ?

А потом уже по отдельности строить распределения (эксцессы, асимметрии и пр.) индекса каждой валюты.

   

Индекс доллара и индекс йены, умные люди выводили: https://www.mql5.com/ru/forum/223827/page219#comment_9871187

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2018
  • 2018.12.13
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Alexander_K:

Пипец...

В такие дни надо на заборе сидеть... Фиг че поможет... Тренды буквально дубасят меня по морде и сокрушают мою позорную ТС...

Посыпаю голову пеплом...

Потому что читать надо то, что Вам умные люди пишут (я, например), а не пропускать мимо сознания.
 

Тот день, когда не ты имеешь Грааль, а Грааль имеет тебя:

Прощайте, господа! Надоело позориться....

 
Alexander_K:

Тот день, когда не ты имеешь Грааль, а Грааль имеет тебя:

Прощайте, господа! Надоело позориться....

Самое смешное, что все это легко можно было предотвратить. Покедова, дядя!))
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